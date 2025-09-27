Haberler

Berlin'de 100 Bini Aşkın Kişi Filistin'e Destek İçin Yürüdü

Güncelleme:
Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 'Tüm gözler Gazze'de' temasıyla düzenlenen yürüyüşe 100 binden fazla kişi katıldı. Göstericiler, Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını durdurmasını ve Gazze'ye insani yardım erişiminin sağlanmasını talep etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 100 bini aşkın kişi Filistin'e destek için yürüdü.

Yaklaşık 50 kuruluşun ortak organizasyonunda, İsrail'in Filistin topraklarına saldırılarını protesto etmek amacıyla "Tüm gözler Gazze'de" temasıyla yürüyüş yapıldı.

Medico International Sözcüsü Timo Dorsch, Alman medyasına yaptığı açıklamada, yürüyüşe 100 binden fazla kişinin katıldığını ifade etti.

Eyalet Başbakanlığı önünde toplanan 100 binden fazla kişi, Federal Meclis önünden geçerek Berlin'in sembollerinden Grosser Stern Meydanı'na yürüdü.

Protestocular, Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını derhal durdurmasını, Gazze'ye insani yardım erişiminin sağlanmasını ve Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e yaptırım uygulamasını istedi.

Yürüyüşte, "Filistin'e özgürlük", "Yaşasın Filistin" ve "İsrail bombalıyor Almanya finanse ediyor" sloganları atıldı, "Gazze'deki katliamı durdurun", "Soykırıma hayır", "İsrail'i durdurun" yazılı pankartlar açıldı.

Eylemciler, yasaklı örgütlerin sembollerini sergilememeleri ve polis müdahalesine yol açacak sloganlar atmamaları yönünde uyarıldı.

Sol Parti Eş Genel Başkanı Ines Schwerdtner, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ve Alman hükümetinin suç ortaklığına işaret ederek, "Başbakan ve bakanlar konuşuyor ama harekete geçmiyor. Hastaneler enkaza dönerken devlet aklından bahsediyorlar. Soykırım konusunda sessiz kalıyorlar ve suç ortaklığı yapıyorlar." dedi.

Yahudi müzisyen Michael Barenboim de Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Tüm gözler Gazze'de sloganı, Gazze'deki soykırıma karşı protestoyu sokaklarda görünür kılmayı amaçlıyor." diye konuştu.

Barenboim, Ukrayna'ya destek verenlerin olumlu karşılandığını, Filistin'i destekleyenlerin ise anında siyasi direniş ve karalama kampanyasıyla karşılaştığını ifade etti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
