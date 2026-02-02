Bursa ve çevre illerde Berat Kandili idrak edildi

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Kütahya'da Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Bursa'da başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camideki Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda dua edildi.

Yatsı namaz sonrası cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Eskişehir

Eskişehir'de ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili dolayısıyla Reşadiye Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu, dualar edildi.

Yatsı ezanının ardından vatandaşlar namaz kıldı. Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami çıkışı vatandaşlara salep ikram edildi.

Balıkesir

Balıkesir'de vatandaşlar camileri doldurdu.

Kent merkezindeki tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, mevlit ve ilahiler okundu. Akşam namazının ardından camide bir araya gelen çok sayıda vatandaş, İslam alemi ve insanlık için dua etti.

Sındırgı ilçesindeki Hz. Ebubekir Camisi'nde de kandil dolayısıyla program gerçekleştirildi. Camiyi dolduran vatandaşlar, kılınan namazın ardından düzenlenen mevlit programına katılarak saf tuttu.

Programların ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bilecik

Bilecik'te camilerde programlar düzenlendi.

İl Müftülüğünce Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, ilahiler okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında dualar edildi.

Daha sonra cemaat, namaz kılıp dua etti. Namaz sonrası vatandaşlara cami çıkışında lokum, lokma ve kandil simidi dağıtıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de vatandaşlar camilerdeki programlara ilgi gösterdi.

Kent merkezi ve Ayvacık ilçesindeki Fatih Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi, dualar edildi.

Programlara katılanlara cami çıkışında lokum ve kek ikramında bulunuldu.

Kütahya

Kütahya'da vatandaşlar camileri doldurdu.

Kütahya İl Müftülüğünce camilerde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlit okundu, dualar edildi.

Kentin tarihi Alipaşa Camisi'ne gelen vatandaşlar burada namaz kılıp dua etti.