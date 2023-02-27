Belediye, yangında ölen 3 çocuk için 1 milyon 635 bin lira tazminat ödeyecek

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 3 yıl önce çıkan yangında Hanım (21), Tuğçe (16) ve Faruk (5) kardeşlerin zehirlenme sonucu ölümünde ihmali olduğu gerekçesiyle Altınbaş ailesinin açtığı tazminat davasında, Yalvaç Belediye Başkanlığı 1 milyon 635 bin lira tazminata mahkum edildi.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 3 yıl önce çıkan yangında Hanım (21), Tuğçe (16) ve Faruk (5) kardeşlerin zehirlenme sonucu ölümünde ihmali olduğu gerekçesiyle Altınbaş ailesinin açtığı tazminat davasında, Yalvaç Belediye Başkanlığı 1 milyon 635 bin lira tazminata mahkum edildi.

Yalvaç'ta 7 Şubat 2020'de çıkan ev yangınında Hanım, Tuğçe ve Faruk Altınbaş kardeşler, zehirlenme sonucu hayatını kaybetti. 3 kardeşin, otopsiyle karbonmonoksit zehirlenmesi ve canlı yanık sonucu öldüğü belirlendi. Yangında çocuklarını kaybeden aile, Yalvaç Belediyesi itfaiyesinin geç müdahale ettiği, merdivenli araç getirilmediği, personelin yeterli teçhizata sahip olmadığı, oksijen tüplerinin boş olduğu ve 3 çocuğun ihmal sonucu öldüğü iddiası ile sorumlulardan şikayetçi oldu.

Yangında 3 çocuğunu kaybeden Altınbaş ailesinin avukatı Murat Çağrı Yıldız, olay sonrası itfaiye görevlileri ve itfaiyenin amiri olan belediye başkanının açıkça ihmali olduğu düşüncesiyle suç duyurusunda bulunduklarını anlattı. Ceza mahkemesinde suçun sübuta ermediği gerekçe gösterilerek beraat kararı alındığını belirten Yıldız, "Bilirkişi raporlarında da açıkça ihmali olduğu rapor edilirken mahkeme heyetinin verdiği karara istinaf mahkemesine itiraz edeceğiz. İdare Mahkemesi'nde açtığımız tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme aileye tazminat ödenmesine hükmetti. Gerekçeli karar açıklandıktan sonra bu paranın belediyeden tahsil edilip aileye ödenmesine kadar takibimizi yapacağız. Genç yaşta vefat eden 3 çocuğu geri getiremez ama en azından acılı ailenin yüreğine biraz olsun su serpilmiş olacak" dedi.