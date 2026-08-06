Alkollü sürücünün çarptığı motokurye Batuhan Karabulut'un ailesi, sanığın tahliyesine isyan etti: 'Kardeşimin hayatının bedeli 4 ay mıydı?'

EYÜPSULTAN'da 1.43 promil alkollü olduğu tespit edilen Uğur S.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren motokurye Batuhan Karabulut'un (27) ölümüne ilişkin davada aile tutuklu sanığın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Kararın yeniden değerlendirilmesini isteyen abla Bahar Tekir, "Kardeşimin katili 17 Mart'ta tutuklanıyor ve 31 Temmuz'da serbest bırakılıyor. Hayatının bedeli, 4 ay mıydı. Kardeşim motokuryeydi ve ramazanın 27'nci günüydü. İşinden eve dönerken orucunu açmak üzere, alkollü bir sürücü tarafından katledildi. İftira atarak 'Kaskı yoktu' diyerek serbest bırakıldı" dedi.

Kaza, 17 Mart Salı günü saat 18.10 sıralarında TEM Otoyolu Eyüpsultan 5. Levent mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur S. (34) yönetimindeki 34 MJB 892 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden 3 araca çarptıktan sonra Batuhan Karabulut'un kullandığı 34 HUT 946 plakalı motosiklete arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Batuhan Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alındıktan sonra yapılan alkol testinde 1.43 promil olduğu tespit edilen Uğur S. tutuklandı.

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Uğur S. 17 Mart Salı günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16 Eylül'de görülecek duruşma öncesinde, 31 Temmuz Cuma günü yapılan tutukluluğun gözden geçirildiği duruşmada sanık tahliye edildi. Hazırlanan bilirkişi raporunda sürücü Uğur S. tam kusurlu bulundu. Diğer yandan aileye verilen eşyalar arasında Batuhan Karabulut'un kaskı bulunmasına rağmen kişisel eşya iade makbuzunun dava dosyasına sunulan bilirkişi raporunda dikkate alınmadığı belirtildi.

'ŞAHİTLERİM HENÜZ DİNLENMEDİ'

Tahliyeye tepki gösteren aile, kararın yeniden değerlendirilmesini istedi. Bunun üzerine ikinci kez şikayette bulunan abla Tekir, "İşinden eve dönerken orucunu açmak üzere alkollü bir sürücü tarafından katledildi ve 27 metre sürüklenerek canı alındı. Bunlara rağmen benim kardeşim üzerine iftira atarak 'Kaskı yoktu' diyerek, şu an elini kolunu sallayarak serbest bırakıldı ve dışarıda geziyor. Benim şahitlerim henüz dinlenmedi. Deliller tam olarak toplanıp dosyaya konulmadı. Belki bunları yok edecekler, bunları imha edecekler. Belki bu kişi şu an kaçtı veya kaçacak. Lütfen gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi.

'17 MART'TA TUTUKLANDI 31 TEMMUZ'DA SERBEST BIRAKILDI'

Polis tarafından arandıktan sonra kazadan haberinin olduğunu belirten abla Tekir, "Orada kardeşimin eşyaları bana teslim edildi. Bunun içinde kaskı da vardı. Kaskı ben orada kanlar içinde görünce o anki, o psikoloji ve sinirle fırlattım attım ki; bu da eminim hastanenin kamera görüntülerinde vardır. Kardeşim motokuryeydi ve ramazanın 27'nci günüydü. İşinden eve dönerken orucunu açmak üzere, alkollü bir sürücü tarafından katledildi ve 27 metre sürüklenerek canı alındı. Bunlara rağmen benim kardeşimin üzerine iftira atarak, 'Kaskı yoktu' diyerek şu anda elini kolunu sallayarak serbest bırakıldı ve dışarıda geziyor. SEGBİS ile bağlanıp, böyle bir karar verildi ve bu kararlar bizim tarafımıza tebliğ dahi edilmedi. 17 Mart'ta tutuklandı. 4 aydır içeride ve benim kardeşimin hayatının bedeli 4 ay mı. Benim kardeşimin katili 17 Mart'ta tutuklanıyor ve 31 Temmuz'da serbest bırakılıyor. Benim kardeşimin hayatının bedeli, benim kardeşimin adaleti, sadece 4 ay mıydı. Benim şahitlerim daha dinlenmedi. Deliller tam olarak toplanıp dosyaya konulmadı. Belki bunları yok edecekler, bunları imha edecekler. Belki bu kişi şu an kaçtı veya kaçacak. Lütfen gereğinin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

'NASIL SERBEST BIRAKILIYOR; NASIL BU SONUCA VARILABİLİYOR'

Abla Tekir, "Bilirkişi raporunda yüzde 100 karşı taraf suçlu, kusurlu sayılmasına rağmen; hız sınırı, makas atma, yüksek derecede alkol kullanma, alkol alma ve trafiği tehlikeye atmadan kaç tane suç unsuru varken, bilirkişi benim kardeşimin kaskının olmadığını yazmış bilirkişi.Benim kardeşimin kaskı arabanın altındaydı. Varsayalım ki o kask yoktu, bana neden kardeşimin değerli eşyaları teslim edilirken, kanlar içerisinde o kask teslim edildi. Nereden geldi o kask o zaman. Bunlar nasıl araştırılmadan, nasıl bu şekilde serbest bırakılabiliyor, nasıl bunlar daha toplanmadan böyle bir kanaate, sonuca varılabiliyor" ifadelerini kullandı.

'KARDEŞİMİN DOĞUM GÜNÜNDEN 5 GÜN SONRA DURUŞMASI OLACAK'

Abla Tekir, "Benim kardeşimin kaskı yeşildi. Oradaki tanıklardan bir tanesi bana şöyle birşey söyledi bana. "Bahar Hanım ne kadar sağlam kaskmış ki bu arabanın altından bu çocuk paramparça çıkmasına rağmen bu kask sapasağlam çıktı' dedi ve bu kask açık yeşil renginde bana hastanede verilen kaskla birebir aynı. Başka da kullandığı basit bir kaskı vardı, onu marketten markete kullanırdı. Bu kaskı muhakkak iki adımlık yere bile gitse takmadan gitmezdi. Biz zaten bir kere mağdur olduk, biz bir kere öldük ve bu haberi alınca biz bir kere daha öldük. Benim kardeşimin 11 Eylül'de doğum günü ve mahkeme 16 Eylül'de, kardeşimin doğum gününden 5 gün sonra duruşması olacak. Bu bizim için de çok acı. O kadar acı ki biz kardeşimin doğum gününü kutlayacakken, biz kardeşim için şu an adalet arayışı içindeyiz" dedi.

'NEREDEN BİLEBİLİRDİM Kİ YAVRUM BANA SON KEZ BAKIYORMUŞ'

Anne Serap Turhal ise, "Daha yeni araba almıştı kendisine, daha yeni ehliyet almıştı. Bizi yavrum o gün götürdü, giderken arabanın içinde dikiz aynasından sürekli benim gözüme bakıyordu. Sürekli göz temasındaydı, nereden bilebilirdim ki yavrum bana son kez bakıyormuş ben de ona son kez bakıyormuşum. O akşam da bizi ablasında almaya gelecekti. Ben bekliyorum ki işten çıkacak da eve gelip bize almaya gelecek, ben oğlumun öldüğü haberini alıyorum. O cani 4,5 ay yatıyor ve 4,5 ayda; daha biz bekliyoruz ki Eylül'ün 16'sında mahkeme olacak, mahkemeye çıkacak. En azından cezaevinde diyoruz; içimiz biraz ferah, ağır cezaları alacak diye. Tam hayata tutunup, hayatı sevmeye başlarken bu adam geldi, benim oğlumu hayattan kopardı; ama kendisi çıkıyor. Çıktığı gün Instagram'da story atıyor. Bir de oraya koymuş olduğu şarkıyı da resmen bize gönderme yapıyor oradan. 'Hani siz çok beklersiniz, bak ben çıktım' diye. Bize o şekilde göndermeler yapıyor" dedi.

'KULAĞINDA TÜP TAKILIYDI; KASKSIZ MÜMKÜN DEĞİL ÇIKAMAZ'

Anne Turhal, "Benim çocuğumun kaskı yokmuş. Benim çocuğumun evde kullandığından hariç daha 2 tane daha kaskı vardı. Benim oğlum kaska çok dikkat ediyordu. Kafasındaki kaskı da en kalitelisinden aldı. Çalışıyordu, çalıştığı şirketin alması, kullanması gerektiği kaskı bile değil, kendisi en iyi kaskı alıp kullandı. Benim çocuğumun zaten iki kulağında da tüp takılı. Benim çocuğum sese gelemiyor. Otobanın sesine kasksız zaten mümkün değil, çıkamaz. Verdiği mücadele de bizim içindi. Bu evin kirasını ödeyeceğim, iki kardeşime bakacağım, anneme bakacağım, kardeşlerimin okul masrafını karşılayacağım diye bizim için mücadele ediyordu" ifadelerini kullandı.

'OĞLUMUN O GÜN ÇIKARDIĞI TİŞÖRTÜ YIKAYAMIYORUM'

Oğlunun havlusuna ve tişörtüne sarıldığını belirte anne Turhal, " O havluda benim çocuğumun teri var kokusu var yıkayamıyorum. Erkek kardeşi banyo sepetinden çıkarmış; 'Anne bunu yıkamayalım' dedi ve ben onu hergün kokluyorum. Doğum günü daha gelmeden ayın 11'i geliyormuş. Bu size birşey hatırlatıyor mu. Çocuk gibi her sene doğum gününün kutlanmasını istiyordu. Bu sene oğlumun doğumgününü ben mezar başında kutlayacağım. Ben adalet istiyorum. Bir an önce bu kişinin de yakalanmasını, yeniden hapse konulmasını istiyorum. Bütün deliller ortadayken herşey yok denildi. Hiçbirşey görünmüyor; ama biz oğlumun kaskıyla, hastane kayıtlarıyla, delillerle geldik. Bu hala daha göz ardı edilirse, bu adalete zerre güvenim zaten kalmadı, artık hiç kalmayacak. Oğlumun vefatında biz zaten ayrı yandık. Bu adam çıkıyor, biz ikinci kez Batuhan'ın acısını yaşamış gibi olduk. Daha da beter olduk; çünkü katil dışarıda dolaşıyor"dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı