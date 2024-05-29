Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.