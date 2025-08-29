Bakü'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün'ün ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında verilen resepsiyona, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, siyasetçiler, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu resepsiyonda Büyükelçi Akgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü vesilesiyle gönderdiği mesajı okudu.

Akgün, Büyük Zafer ile Türk milletinin bağımsız yaşama kararlılığının tarihe kazındığını söyledi.

30 Ağustos 1922'de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin sadece askeri bir zafer olmadığını belirten Akgün, "Bu zafer, milletimizin hür ve bağımsız yaşama iradesinin ifadesidir. Anadolu'da 1000 yıldır süren varlığımızın yeni bir istikamet kazandığı bir dönüm noktasıdır." dedi.

Akgün, Milli Mücadele'nin, milletin azim ve kararlılığıyla adım adım ilerlediğini, 103 yıl önce bugün nihai evresine ulaşıldığını söyledi.

Büyükelçi Akgün, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan mutabakattan da memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Güney Kafkasya'nın huzur ve refaha kavuşması yönünde tarihi bir fırsat yakalanmıştır. Türkiye olarak bu fırsatın hayata geçirilmesi için çabalara katkı sunmaya ve can Azerbaycan'ın özveriyle sürdürdüğü gayretleri desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Yıl boyunca 30'a yakın ortak askeri tatbikat planlanıyor"

Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Veliyev de 103 yıl önce kazanılan zaferin Türkiye tarihinin en onurlu sayfalarından biri olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Veliyev, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin en üst seviyede olduğunu, bunda Cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Erdoğan'ın özel rolü olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Ordusu'nun TSK modeli temelinde modernize edildiğini ve bu süreçte yürütülen reformların ordunun savaş gücünü üst seviyeye çıkardığını ifade eden Veliyev, "Bu yıl Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Özel Kuvvetler ve Milli Savunma Üniversiteleri temsilcilerinin katılımıyla kara, hava ve denizde farklı düzeylerde ortak tatbikatlar düzenlendi. Yıl boyunca toplamda 30'a yakın ortak askeri tatbikat planlanıyor." bilgisini verdi.

Veliyev, eylülde Azerbaycan'da Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Pakistan ve Katar özel kuvvetlerinin katılımıyla "Sonsuz Kardeşlik" çok uluslu tatbikatının düzenleneceğini de dile getirdi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve egemenliği için hayatını feda eden şehitleri saygıyla andığını belirten Veliyev, "Azerbaycan ve Türkiye'nin savunma alanındaki başarıları, askeri birliğimizi güçlendirmekte ve bölgede güvenlik ile istikrarın korunmasına büyük katkı sağlamaktadır." dedi.