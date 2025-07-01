Bakan Yumaklı: Şu anda 6 yangın devam ediyor; en sorunlu ilimiz Hatay

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Şu anda devam eden yangınlar; Manisa'nın Akhisar, Kula, Ahmetli ilçeleri ve İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçeleri, Hatay Antakya. Bu 6 yangın, şu anda devam ediyor. İzmir Seferihisar ve Menderes yangınlarını da oldukça kolayladık. Hatay Antakya şu anda en sorunlu olan ilimiz. Buradaki kararsız ve çok sert esen rüzgar sebebiyle zaman zaman zor anlar yaşıyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, İzmir, Manisa ve Hatay'da etkili olan ve halen süren orman yangınlarıyla ilgili İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu. Yumaklı'ya; İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar ve Basın ve İletişim Şube Müdürü Erol Pehlivan eşlik etti. Türkiye genelinde cuma gününden bu yana kadar irili ufaklı olanlar hariç durum ciddiyeti itibarıyla yüksek olan toplam 342 yangın çıktığını belirten Yumaklı, "Dün son açıklamamızdan sonra Adana Kozan'daki yangınla alakalı 'İyi haber verebiliriz' demiştik, kontrol altına aldık. Şu anda devam eden yangınlar; Manisa'nın Akhisar, Kula, Ahmetli ilçeleri ve İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçeleri, Hatay Antakya. Bu 6 yangın, şu anda devam ediyor. İzmir Seferihisar ve Menderes yangınlarını da oldukça kolayladık. Dünden çok çok daha iyi durumdayız. Arkadaşlarımız hem soğutma çalışmalarına hem de zaman zaman çok rüzgar olmasa da ani çıkan rüzgar değişimlerine tepki veren birtakım yerleri anında baskılayarak tekrar büyümesini engelliyorlar" dedi.

'AHMETLİ BİRAZ DAHA GENİŞ BİR ALAN VE ÇOK İLERLEDİ'

Bakan Yumaklı, "Manisa'da devam eden yangınlarda Akhisar'la ilgili dünden çok daha iyiyiz. Kula'da çok daha iyiyiz. Akhisar ve Kula'da iyi haberler vereceğimizi umuyorum. Ahmetli biraz daha geniş bir alan ve çok ilerledi. Orada da kanyonlar ve uçurumlar var. Ama arkadaşlarımız hem İzmir'de hem Manisa'da gece boyu çok ciddi müdahalelerle oradaki etkiyi büyük ölçüde düşürdüler. Akhisar'daki yangın bir vadinin içine sıkıştı. Ahmetli'deki yangının da yüzde 90 itibarıyla etrafı çevrildi. İnşallah Akhisar ile Kula'yla ilgili iyi haber vereceğiz. Pilotlarımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Zaman zaman da risk alarak müdahaleler yaptılar. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte rüzgarın nispeten düne göre daha iyi olması hasebiyle var gücümüzle hem kara hem hava yoğunlaşmış durumdayız. Hatay Antakya şu anda en sorunlu olan ilimiz. Buradaki kararsız ve çok sert esen rüzgar sebebiyle zaman zaman zor anlar yaşıyoruz, burada 7 helikopter ve 60 arazöz var, yine takviyeler var. Dün geceden itibaren buraya gelen takviyeler de bu arkadaşlarımızın yardımlarına yetişmiş olacak" diye konuştu.

'TAM BİR SAVAŞ'

Bakan Yumaklı, "Bu bir cephe savaşı, karşıda hiç yorulmayan, uyumayan, dinlenmeyen bir düşmana karşı mücadele ediyorsunuz. O bir cephe açıyor, siz o cephenin hem gideceği yeri itibarıyla hem mevcut durumu itibarıyla onları tahminleyerek, kendi savunmanızı oluşturuyorsunuz. Tam bir savaş. Burada rüzgarın kararsız esmesi zaman zaman planlarımızı bozabiliyor. Tekrar yeni bir cephe oluşturuyorsunuz. Bu şekliyle devam ediyor" dedi.

'VURDUM DUYMAZLIĞI, DUYARSIZLIĞI BİR TÜRLÜ AŞAMIYORUZ'

Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin Türkiye'deki bütün köylere arazözleriyle beraber geçen yıl ekim ayından itibaren ulaştığını söyleyen Yumaklı, "Buradaki hassasiyetin yangın çıktığı zamanki problemi ve olacakları broşürlerle eğitim toplantılarıyla paylaştı. Ancak bu vurdum duymazlığı, duyarsızlığı bir türlü aşamıyoruz. Türkiye'nin hangi noktasında, kimin 2 dakikalık bir hassasiyetini bir kenara bırakıp yapacağı bir işten günlerce uğraşmaya kadar gelen bir süreci anlatamıyoruz. Elbette bizim gücümüz yerinde, ben arkadaşlarıma güveniyorum. Onlar bu konuda uzmanlıklarıyla, tecrübeleriyle, birikimleriyle, ellerindeki ekipmanlarıyla yapmaları gereken şeyin en iyisini yapmaya devam edecekler. Ancak olay bu kadar basit değil. Yarından itibaren rüzgar şiddetli bir şekilde özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'in büyük kısmında bizi karşılayacak. Çok ciddi ve sert rüzgarlar bizi bekliyor. Hava sıcaklıkları çok ciddi bir şekilde yükselecek. Bütün bunlar varken sadece birkaç saniyelik bir duyarsızlık, hassas olunmayan bir durum Türkiye'nin herhangi bir yerinde bize bu durumu yaşatabilir" diye konuştu.

'EKİM 2025'E KADAR TEYAKKUZ HALİNDEYİZ'

Bakan Yumaklı, "Bütün vatandaşlarımızdan tekrar istirham ediyorum. Lütfen dışarıda ateş yakmayın. Elinizdeki sigarayı yolun kenarına, otun içerisine atmayın. Yangınların yarısından fazlası orman alanlarından çıkmıyor. Dolayısıyla özellikle önümüzdeki bir hafta, Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz. Her an ellerimiz tetikte, gözlerimiz ekranlarda, insansız hava araçlarının tespit ettiği yerlere arkadaşlarımız koşturmaya devam ediyor. Bu bizim işimiz, yapacağız. Ancak yangını çıkaranın hiç mi suçu yok? Bu konuda toplumsal bir duyarlılık istirham ediyorum. Bunu tek başımıza yapamayız. Dünyada da bunu başarabilecek bir ülkede yok. Biz şu anda cumhuriyet tarihinin en iyi hava, kara ve personel gücüne ulaşmış durumdayız. Ama bunların hiçbirisi sonsuz değil. Kullandığımız teknoloji itibarıyla şu anda dünyanın en önde gelen ülkelerindeniz. Bu konuda başarımızla, yangınlarla mücadele konusundaki metotlarımızla alakalı pek çok ülkenin bizlerle irtibatı, iletişimi var. Ama konu vatandaşımızın, Türkiye'nin 785 bin kilometrekarelik bir alanda herhangi bir yerde çok basit bir ateşi yakmasıyla beraber ülkemizin kaynakları, biyoçeşitliliği yok oluyor. Bütün bunlara gerek kalmayabilir. Lütfen açık alanlarda ateş yakılmasın. Ateş olabilecek herhangi bir şeye müsaade edilmesin. Sadece bunu yapanlar değil, bunu yapmaya tevessül edenleri görenler varsa da bunlara ya müdahil olsun ya da en kısa iletişim yollarıyla bizleri, kamuyu haberdar etsin. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da gereğini yaparız" açıklamalarında bulundu.

'PİLOTLARIMIZ OLAĞANÜSTÜ BİR ÇABA SARF EDİYOR'

Bakan Yumaklı, "Gerçekten bu rüzgarda pilotlarımız olağanüstü bir çaba sarf ediyor. O ormanların içerisinde onları siz görmüyorsunuz. Zaman zaman kameralara yansıyor. Gencecik kardeşlerim ateşlerin içerisinde söndürmek için can separene mücadele ediyor. Bütün kamu kurum ve kuruluşları şu anda el ele, omuz omuza vermiş durumda. Yerel yönetimlerden de emniyet teşkilatından, milli savunmadan, içişlerinden ve Sağlık Bakanlığı, AFAD, ismini saymayı unuttuğum bütün kurumlardan da bu desteği yoğun bir şekilde aldığımızı söyleyerek onlara teşekkür ediyorum. Tekrar bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ben de buradan biraz sonra bir durum değerlendirmesi yapıp, Hatay'a geçeceğim. Oradaki o sert, kararsız rüzgar biraz işimizi zorlaştıracak gibi. Koordinasyonu devralmak üzere oraya geçmiş olacağım. Bütün vatandaşlarımızın hassasiyetini ve dualarını istirham ediyorum" diye konuştu.