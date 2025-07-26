Orman Yangınlarıyla Mücadele: 76 Yangınla Savaş Devam Ediyor

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'daki Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Çok riskli olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde, 28'i ormanlık alanda, 48'i kırsal alanda olmak üzere toplam 76 yangınla mücadele ettik" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurdun farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklama yaptı. Bakan Yumaklı açıklamasında, saat 12.10'da Ankara Eymir Gölü etrafındaki ODTÜ Ormanı'nda çıkan yangına havadan ve karadan hızlı bir şekilde müdahale edildiğini belirterek, Eymir yangının saat 17.00 itibarıyla kontrol altına alındığını aktardı. Gerekli soğutma işlemlerinin de büyük oranda bittiğini belirtti.

Bakan Yumaklı, Ankara'daki bu yangından sadece beş dakika sonra Uşak Sivaslı'da, daha önce kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları yapılan alanın yaklaşık iki kilometre ötesinde yeni bir yangın başladığını açıklayarak, "O bölgede diğer yangınla ilgili soğutma çalışmalarını yapan arkadaşlarımız olduğu için birkaç dakika içerisinde bu yeni yangına müdahale edildi" dedi.

'SERİK'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA, GECE BOYUNCA MÜDAHALE SÜRECEK'

Bölgedeki yangına beş helikopter ve kara araçlarıyla birlikte müdahale edildiğini söyleyen Yumaklı, "Hala da arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyorlar. Büyük oranda enerjisi düşmekle beraber risk devam ettiği için bütün gece boyunca bir çalışma gerçekleşmiş olacak. Saat 14.36'da yeni bir yangın haberi de maalesef Antalya Serik'ten geldi. Yine orman dışı bir alanda başlayan yangın ormana sirayet etti. Bu yangında arkadaşlarımız gerçekten çok mücadele ettiler ama çok şükür saat 20.00 itibarıyla bu yangın da tamamen kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'KAHRAMANMARAŞ VE BURSA'DAKİ YANGINLARA MÜDAHALE SÜRÜYOR'

Saat 15.30'da Kahramanmaraş'tan başka bir yangın ihbarı geldiğini aktaran Yumaklı, "Onikişubat ilçemizde ormanlık alanda başlayan yangına arkadaşlarımızın havadan ve karadan müdahalesiyle mücadele başlamış oldu. Halen arkadaşlarımız bu yangına müdahaleye devam ediyorlar. Son açıklamamızda Karabük'ten yaptığımız bilgilendirmede, bugün için Güney Marmara'nın ve Kuzey Ege'nin çok riskli bölgeler olduğunun altını çizmiştik. Maalesef tam da bu noktada Bursa'da iki yangın başladı. Harmancık'ta saat 16.06'da ve Kestel'de saat 17.40'ta başlayan iki ayrı yangına arkadaşlarımız müdahaleye başladılar. Şu anda bu müdahale devam ediyor. Yol kenarı olması ve yerleşim yerine yakınlığı nedeniyle bu iki yangınla ilgili belki çok yoğun bir ilgi, alaka olabilir ama arkadaşlarımız diğerlerinde olduğu gibi bu yangınlara da bütün gece boyunca müdahaleye devam edecekler" şeklinde konuştu.

'GAZİPAŞA VE SİLİFKE KONTROL ALTINDA, SAFRANBOLU'DA ZORLU MÜDAHALE SÜRÜYOR'

Bakan Yumaklı, sabah yaptığı açıklamada üç yangının devam ettiğini söylediğini hatırlatarak, "Bunlardan bir tanesi Antalya Gazipaşa, diğeri Mersin Silifke'ydi. Bu her iki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarımız sürüyor. Ancak Karabük Safranbolu'daki yangınla ilgili, coğrafi koşulların çok kırıklı, kanyonların, derin yarların ve uçurumların olduğu bölgeler olduğunu söylemiştim. Bizi uğraştıracağından bahsetmiştim. Maalesef burada mesafeyi çok yavaş kat ediyoruz. Burası için bir müddet daha yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'76 FARKLI NOKTADA YANGINLA MÜCADELE ETTİK'

Yumaklı, bahsettikleri bu yangınların büyüme potansiyeli olan, belli bir seviyenin üzerindeki yangınlar olduğundan bahsederek, "Bunların dışında, gün içerisinde başlayıp da hızlı müdahaleyle söndürülen birçok yangın var. Çok riskli olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde, 28'i ormanlık alanda, 48'i kırsal alanda olmak üzere toplam 76 yangınla mücadele ettik" diye konuştu.

4 YANGIN KONTROL ALTINDA

Bakan Yumaklı, "Ankara Eymir tamamen kontrol altına alındı. Antalya Gazipaşa, Mersin Silifke büyük ölçüde kontrol altına alındı. Antalya Serik de yine büyük ölçüde kontrol altına alınmış oldu. Böylelikle üç ilimizdeki dört yangında herhangi bir sorun kalmadı. Halihazırda devam eden ve bütün gece sürecek olan umuyorum ki içlerinden birkaçı için güzel haberler vereceğimiz Karabük Safranbolu, Uşak Sivaslı'daki ikinci yangın, Kahramanmaraş Onikişubat, Bursa Harmancık ve Bursa Kestel yangınları şu anda devam ediyor" dedi.

'YANGINLARA KARŞI 7/24 SAHADAYIZ'

Yumaklı, açıklamasına şöyle devam etti;

"Ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarımıza; bizim son günlerde yaşadığımız hava olaylarının sadece mevsim normallerinin üzerinde olduğunu söylemenin mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum. Hava koşulları tarihin en üst seviyesinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz de sürekli bir şekilde uyarılar yapıyor. Bunların hepsi, hem bizlerin normal yaşantısını etkilerken hem de yangın riskini artırıyor elbette. Sadece son iki günde Türkiye genelinde çok ciddi bir sıcaklık artışı oldu ve bugün de Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, ilk kez tarihinde 50 dereceyi ülkemizde aştığımızı ifade etti.Tam da bu yüzden sadece bilgi vermek değil, aynı zamanda bütün vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum: Biz, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, orman yangınlarına karşı; gökyüzünde uçaklarımızla, helikopterlerimizle, insansız hava araçlarımızla, karada 7/24 görev yapan orman kahramanlarımızla, kara araçlarımızla, AFAD, valilik, yerel yönetimler, devletin bütün kurumları ve STK'larımızla yani devlet olarak ne gerekiyorsa sahada varız."

Yumaklı, en iyi, hiç maliyetsiz, problemsiz ve hiçbir bedel ödenmeyecek yangın söndürme yolunun; yangının hiç çıkmamasını sağlamak olduğunun altını çizerek, "O yüzden tekrar edecek olursak; bir kıvılcımın bir ekosistemi yok edebileceğinden hareketle bütün vatandaşlarımızdan, tıpkı bu olağanüstü hava koşullarına gösterdiğimiz gibi olağanüstü bir hassasiyet bekliyoruz. Bahçede yakılan bir mangal, temizlikten sonra ateşe verilen bir çöp yığını, sigara izmariti, anız yakılması, ormanlık alanların yakınlarına atılan çöpler ve benzeri şeylerin tamamı, bu potansiyel hali aktif birer yangın haline getirebiliyor. Bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız; kendilerinin böyle bir şey yapmaması, yapanları uyarmaları, herhangi bir şekilde en ufak bir duman ya da yangın emaresi gördüklerinde 112'yi aramaları, piknik alanlarında ve yol kenarlarında herhangi bir şekilde ateş yakmamalarıdır. "Yeşil Vatan" dediğimiz milli servetimiz; bizim ülkemiz, bizim toprağımız, bizim varlığımız; dolayısıyla milli emanetimizdir. Bunu hep söylüyoruz: Bunlar, gelecekten emanet. O yüzden bütün vatandaşlarımıza bu hatırlatmalarımızı ve uyarılarımızı tekraren yapmak istiyorum. Bize dua eden, destek olan, bizlerin yanında olan kim varsa ben bakanlığım ve sahada mücadele eden orman kahramanları başta olmak üzere herkes adına teşekkür ediyorum" dedi.