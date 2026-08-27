St. Petersburg'da Patlama: 1 Asker Öldü

Rusya'nın St. Petersburg kentinde meydana gelen patlamada 1 asker hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir araçta patlama meydana geldi. Fontanka gazetesi, araçtaki Rus askerinin hayatını kaybettiğini, eşinin ise hastaneye kaldırıldığını aktardı. Rusya Soruşturma Komitesi ise bir aracın alev alması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını, olayla ilgi soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ancak ölen kişinin askeri personel olup olmadığı belirtilmedi.

Öte yandan Rusya, daha önce üst düzey askeri yetkililere ve Moskova'nın savaş çabalarıyla bağlantılı kişilere yönelik bir dizi suikasttan Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu. Ukrayna kaynakları bazı vakalarda sorumluluğu üstlenirken, bazı durumlarda ise bunu reddetmişti.

Son olarak 13 Ağustos'ta Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da bir Rus askeri subayı bombalı saldırıda öldürülmüştü. Daha sonra bir kadın, Ukrayna özel servisleri adına suikast düzenlemek şüphesiyle tutuklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı