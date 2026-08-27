Haberler

Boğaz'da İntihar Girişimi: Vatandaşlar Kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir kişi kendini Boğaz'a bıraktı. Denizdeki Eren Acar ve arkadaşı, şahsı botla kurtararak iskeleye çıkardı. Sağlık ekipleri müdahale etti, kişinin hayatta olduğu bildirildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir kişinin kendisini Boğaz'ın sularına bıraktığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. O sırada denizde bulunan Eren Acar ve arkadaşı, köprüdeki hareketliliği fark ederek olay yerine yaklaştı. Acar ve arkadaşı, suya düşen kişiyi botlarına alarak iskeleye götürürken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kişinin hayatta olduğu öğrenildi.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köprü üzerinde araçların durduğunu ve kalabalık oluştuğunu gören Eren Acar ile arkadaşı, başlangıçta köprüde film çekimi yapıldığını düşündü. Daha sonra bir kişinin köprü korkuluklarından sarktığını fark eden Acar, şahsın bir anda kendisini Boğaz'ın sularına bıraktığını gördü.

Kafasında motosiklet kaskı bulunan kişinin suya düşmesinin ardından Acar ve arkadaşı botla olay yerine doğru ilerledi. Suda hareketsiz halde bulunan kişiyi botlarına çıkaran Acar, hızlı şekilde en yakın iskeleye ulaştı.

"Bir anda kendisini bıraktı"

Olayın görgü tanığı Eren Acar, yaşananları şöyle anlattı:

"İlk başta köprüdeki kalabalığı fark ettik. Köprüde araçlar durmuştu ve bir insan oradan sarkıyordu. İlk başta film olduğunu zannettik, film çekiliyor diye düşündük. Biraz daha dikkatli bakınca gerçek olduğunu anladık. Sonra oraya doğru yaklaşmaya başladık. Adam bir anda kendisini bıraktı. Kafasında kaskla, terlikleriyle birlikte atlamıştı."

"Suda baygın bir şekilde bekliyordu"

Acar, şahsı sudan çıkarmak için hemen harekete geçtiklerini belirterek, "Düştükten sonra yanına yaklaştık. Suda baygın bir şekilde bekliyordu. Arkadaşımla birlikte tekneye çıkardık. Hızlı bir şekilde iskeleye yaklaştırdık. İskeleye yaklaştırdığımızda nefes alıyordu. Ağzından sıvı çıkıyordu, köpük, beyaz su çıkıyordu" dedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İskelede sağlık ekiplerine teslim edilen kişiye ilk yardım müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Acar, şahsın kendileri tarafından sudan çıkarıldığı sırada nefes aldığını ve hayatta olduğunu belirtti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e çıktı

Felaketin boyutu her saat büyüyor! Ölü sayısı katlanarak arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi

Gece yarısı iki ülkeye operasyon! Asker karadan girdi, evler basıldı
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti

Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Aigeai Antik Kenti'nde 10 Helenistik mezar bulundu

AİGEAİ’DE TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKTI: 10 HELLENİSTİK MEZAR BULUNDU
Sulama göletine düşen 2 yaşındaki Halil kurtarılamadı

2 gündür yaşam savaşı veren minik Halil'den acı haber
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın

Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
11 yıllık sabır meyvesini verdi! Kilosunu 35 bin liradan satıyorlar

11 yıllık sabır meyvesini verdi! Kilosunu 35 bin liradan satıyorlar