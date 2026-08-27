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Şener Üşümezsoy'dan 76 yaşında şaşırtan hareket! Üzerini çıkarıp gösterdi

Şener Üşümezsoy'dan 76 yaşında şaşırtan hareket! Üzerini çıkarıp gösterdi Haber Videosunu İzle
Şener Üşümezsoy'dan 76 yaşında şaşırtan hareket! Üzerini çıkarıp gösterdi
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Deprem tahminleri ve açıklamalarıyla tanınan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı bir etkinlikte bu kez farklı bir görüntüyle dikkat çekti. Sahneye davet edilen 76 yaşındaki Üşümezsoy, üzerini çıkararak kaslarını davetlilere gösterdi. Üşümezsoy'un o anlarda söylediği "Öleceğiz ama böyle genç olarak ölmemiz lazım" sözleri ise etkinliğin dikkat çeken anlarından biri oldu.

Şener Üşümezsoy, deprem açıklamalarının dışında bu kez katıldığı bir ödül töreninde yaşanan sıra dışı anlarla dikkat çekti. Sahneye davet edilen 76 yaşındaki Prof. Dr. Üşümezsoy, üzerini çıkararak kaslarını sergiledi.

Üşümezsoy'un beklenmedik hareketi karşısında etkinliğe katılan davetliler de şaşkınlık yaşadı.

SAHNEYE ÇIKTI, ÜZERİNİ ÇIKARDI

Katıldığı etkinlikte sahneye davet edilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, konuşması sırasında fiziksel görünümünü sergilemek için üzerini çıkardı.

76 yaşındaki Üşümezsoy'un kaslarını göstermesi, salondakilerin dikkatini çekti. Deprem konusundaki değerlendirmeleriyle sık sık kamuoyunun karşısına çıkan Üşümezsoy, bu kez sahnedeki görüntüsüyle farklı bir yönünü ortaya koydu.

DAVETLİLER DE ŞAŞIRDI

Üşümezsoy'un sahnede üzerini çıkarması davetliler açısından da beklenmedik bir an oldu. Üşümezsoy, sahnedeki görüntüsünün ardından "Öleceğiz ama böyle genç olarak ölmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdeep horizon:

kanguru sandım:))

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