Alkolü 1.92 Çıkan Aday Sürücü, Ceza İşlemleri Sürerken Aracında İçki İçti

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilin aday sürücüsü Y.Ş. 1.92 promil alkollü çıktı. 25 bin TL ceza uygulanan Y.Ş., ceza işlemleri sürerken de aracına giderek içki içti.

Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yürüttükleri Yeşiltepe Mahallesi Dilek Sokak'ta saat 01.00 sıralarında durumundan şüphelendikleri, Y.Ş.'nin kullandığı 34 GFT 436 plakalı otomobili durdurdu. Aday sürücü olduğu belirlenen Y.Ş.'nin yapılan kontrolünde, 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi. Y.Ş.'nin, ceza işlemleri yapılırken otomobiline giderek içki içtiği görüldü. Ardından polislerin yanına gelen Y.Ş., "Sıkıntı yok, burası Trakya, herkes herkese muhtaç. Hayat filmi sinema, her şey bitti. Yemin ediyorum ben insanlık yaptım bu akşam durdum. Benim ehliyetim gitti, hayatım bitti" dedi. 'Aday sürücü ehliyeti' iptal edilen Y.Ş.'ye, 25 bin TL ceza uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı