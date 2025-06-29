Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurt genelindeki yangınlarla ilgili son durum bilgilerini aktardı. Bakan Yumaklı "Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Bolu Göynük ve Manisa'daki yangınlar kontrol altında" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 2 gündür devam eden yangınlarla ilgili son bilgileri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı canlı yayında aktardı.

CANLI YAYINDA ART ARDA GÜZEL HABERLER

Kurmaylarıyla birlikte kamera karşısına geçen Bakan Yumaklı, 2 gün içinde 150 yangına müdahale edildiğini aktararak güzel haberleri art arda sıraladı.

Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

"BOLU GÖYNÜK'TEKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA"

Bakan Yumaklı "Bilecik- Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Manisa Akhisar'daki de kısmen kontrol altına alındı. Hem Bilecik'te hem Manisa'daki yangının soğutma çalışmalarına arkadaşlarımız devam ediyor. Öte yandan Bolu Göynük'teki yangın da kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

"RABBİMİN LÜTFU, BİZLERİN İŞLERİNİ DE KOLAYLAŞTIRDI"

Yumaklı'nın açıklaması şu şekilde; "150 yangına müdahale edildi. Bolu Göynük ve Manisa'daki yangınlar kontrol altına alındı. Bilecik ve Manisa'daki yangınlarda soğutma çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de çalışmalar devam edecek. Hem karadan hem havadan arkadaşlarımız buna devam edecekler. Sakarya - Bilecik taraflarında başlayan yağmur da rabbimin lütfu, bizlerin işlerini de kolaylaştırdı.

Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

"TÜRKİYE GENELİNDE UÇAKLARIMIZ 350 SORTİ YAPTI"

Sadece dün gece 5.5-6 saatte 58 kilometrelik bir orman yolu açtılar. Buradaki müdahalenin büyüklüğünü anlatmak için bu çarpıcı bir rakam. Sadece iki günde Türkiye genelinde uçaklarımız 350, helikopterlerimiz ise 2300 sorti yaptı. Arkadaşlarımız yangınla mücadelede stratejiyi ortaya koyarken hava ve kara araçlarını da bölgedeki coğrafi şartlarına göre belirler. Her yere uçak ya da helikopter müdahale etmez. Rakamlar sadece iki gündeki sorti rakamları.

Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

"SORUMLULAR EN AĞIR CEZALARI ALACAK"

Çıkan yangınların sorumlularıyla ilgili kolluk kuvvetlerimiz çok titiz çalışma yaptılar. Bizler de onların en ağır cezayı alması için takipçisi olacağız.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

THK nın yangın söndürme uçakları havalar serinken satışa çıkarıldı diye haberler comda haber yapılmıştı ne oldu uçaklar için sanayiden ekspertiz raporumu alınması bekleniyor satıp muhterem devlet görevlilerine o parayla audi alalım

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Haber YorumlarıOnur Yener:

Sade TROLL g.tünden yalan haber uydurma...

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Haber YorumlarıSer_hat:

Yani o kadar sorti yapılmışsa eğer kaç gün sonra kontrol altına alınmışsa bu işte bir terslik var demekki..O zaman başka projeler üretilmeli sayın bakanım.zaten orman fakiri olan bir ülkeyiz kalanları da koruyalım lütfen

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Haber YorumlarıOsman Öner:

Neresi müjde güzel haber yanmış zaten

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Haber YorumlarıHasan Turk:

ulke komple yansa padisahin secdeli sadik kulubonur yenerin umurunda olmaz onur ama onursuz...satilmis bir mahluk.

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