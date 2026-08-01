Bakan Yumaklı: Alanya, Dilovası ve Marmara Adası'ndaki yangınlar kontrol altına alındı

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesi, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi ve Balıkesir'in Marmara Adası'nda bugün çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını, İzmir'in Buca ilçesindeki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Yumaklı, Aydın'ın Çine ilçesi ile Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki yangınları tamamen kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Yumaklı, orman teşkilatı personeli ile hava ve kara ekiplerinin yangınlarla mücadelesini aralıksız sürdürdüğünü belirterek, bugün başlayan Antalya'nın Alanya ilçesi Tepe Mahallesi, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi ve Balıkesir'in Marmara Adası'ndaki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını aktaran Yumaklı, dünden bu yana müdahale edilen Aydın'ın Çine ilçesi ile Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki yangınları tamamen kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Yumaklı, "Yeşil Vatan hepimizin" diyerek açık alanda ateş yakılmamasını, yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınılmasını ve en küçük duman ya da alev görüldüğünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasını istedi.

Kaynak: ANKA