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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen kapsamlı soruşturmada, dosya kapsamında 632 şüphelinin bulunduğu açıklanmıştı. Soruşturmada 91 şirkete kayyum atanırken, 181 tüzel kişi ile 551 gerçek kişinin mal varlıklarına el konulduğu ve banka hesaplarının dondurulduğu bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında paylaşılan listede Fatih Erkoç isminin de yer alması, aynı isimdeki ünlü sanatçıyı gündeme getirdi.

"SADECE İSİM BENZERLİĞİ VAR"

Hakkında çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan sanatçı Fatih Erkoç, soruşturma dosyasında adı geçen kişinin kendisi olmadığını vurguladı.

FATİH ERKOÇ'TAN KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Ünlü sanatçı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde bazı haber sitelerinde, televizyon kanallarında ve bazı sosyal medya hesaplarında ‘FON VURGUNU’ dosyasında adı geçen Fatih Erkoç ile aramızda yalnızca isim benzerliği vardır. Haberlerde adı geçen kişi başka bir Fatih Erkoç’tur. Söz konusu olayla herhangi bir ilgim bulunmamaktadır. İsim benzerliğinden kaynaklanan karışıklığı gidermek için bu açıklamayı paylaşmak istedim."

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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