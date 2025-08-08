Bakan Kurum: 'Deprem bölgesinde 250 bin konuta ulaştık, 300 bininci Malatya'da teslim edilecek'

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " Deprem bölgesinin tamamında şu ana kadar 250 bin sayısına ulaştık. 300 bininci konutumuzu da yine eylülde Malatya'da teslim edeceğiz. 2025 sonuna kadar 453 bin sayısına ulaşacak ve hak sahibi her vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturmanın onurunu yaşayacağız" dedi.

Bakan Murat Kurum, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Emlak Konut Meydan Projesi alanındaki konut ve iş yerleri şantiyesinde incelemelerde bulunan ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Kurum, yapımı tamamlanan 2 iş yerinin açılışını yaptı. Gazetecilere konuşan Bakan Kurum, depremin olduğu günden itibaren afet bölgesinden ayrılmadıklarını ve yerinde hizmetin en doğru örneğini sergilediklerini ifade etti. Adıyaman'ın İndere bölgesinde yapımı süren konutların 16 bin aileye yuva olacağını dile getiren Bakan Kurum, "Tam 5 milyon metrekarelik alanıyla; ülkemizin en büyük şantiyelerinden biri olan bu bölgede; modern yaşamın gereği neyse, sağlıklı ve konforlu hayatın gereği neyse onu yapıyoruz. İnşallah İndere projemiz hem Adıyaman tarihindeki hem de Türk şehircilik tarihindeki o eşsiz yerini en kısa sürede alacak, biz de bir ömür kardeşlerimizin hayır dualarını alacağız" dedi.

'HAK SAHİBİ HER VATANDAŞIMIZI, YENİ YUVASINA KAVUŞTURACAĞIZ'

Depremin ardından felaketten etkilenen 11 şehri ayağa kaldırmaya söz verdiklerini hatırlatan Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Asrın felaketinde yitirdiğimiz şehitlerimizin aziz emanetleri olarak gördüğümüz afetzede kardeşlerimize verdiğimiz her söze sadığız. ' Deprem bölgesindeki 11 ilimizi tamamen ayağa kaldıracağız' dedik ve o güne çok az kaldı. 'Yuvasına kavuşmayan, iş yerini açamayan tek bir vatandaşımız kalmayacak' dedik artık tamamlamak için gün sayıyoruz. Azmimizden, kararlılığımızdan ödün vermeden, 7 gün 24 saat koşuyoruz. Hamdolsun başlamayan projemiz yok; teslim edeceğimiz tüm konutların inşasına devam ediyoruz. Adıyaman'ımızda bugüne kadar toplam 36 bin yeni yuvamızı ve iş yerimizi teslim ettik. Bu yıl sonu için söz verdiğimiz 43 bin bağımsız bölümde de sona geldik. İnşallah yıl sonuna bile kalmadan, eylül ayında Adıyaman merkezde tüm konutlarımızı teslim etmiş olacağız. Hak sahibi her vatandaşımızı, yeni yuvasına kavuşturacağız. Deprem bölgesinin tamamında ise şu ana kadar 250 bin sayısına ulaştık. 300 bininci konutumuzu da yine eylülde Malatya'da teslim edeceğiz. 2025 sonuna kadar 453 bin sayısına ulaşacak ve hak sahibi her vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturmanın onurunu yaşayacağız."

'BU BAĞI ASLA VE ASLA ANLAYAMAZLAR'

Tek arzularının 11 ilin yaralarını tamamen sarmak olduğunu ve bunun için çabaladıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Her şehrimiz küllerinden yeniden doğsun istiyoruz; birer Anka kuşu gibi geleceğe kanat çırpsın istiyoruz. Bu hedeflere elbet ulaşacağız. Çünkü bizim yolumuz, milletin mutluluğuna giden yoldur; bu yolda tek gücümüzse yine milletimizin güvenidir, annelerimizin duasıdır. Şunun altını kalın kalın çiziyorum. Bizim ardımızda bu güven, bizim yanımızda bu dualar varken, karşımızda kimse duramaz. Bizim yanımızda 'Allah sizden razı olsun' diyen on binlerce Adıyamanlı, Hataylı, Maraşlı, Antepli kardeşim varken sırtımız yere gelmez. Milletten kopuk, Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk olanlar da bu bağı asla ve asla anlamaz, anlayamaz. Deprem bölgesine gelmeyen, bir çivi çakmayan, afetzede kardeşimin elini tutmayanlar bu duyguyu bilemez, hissedemez. Bakın ben şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Farklı eleştiriler yapılabilir, farklı yorumlar olabilir ama tablo nettir. Deprem bölgesinin her karışında; devlet çalışmıştır, millet kazanmıştır, başarısız olmamızı bekleyen kim varsa, hep birlikte kaybetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti; devleti ve milletiyle nasıl bileği bükülmez bir dayanışması olduğunu göstermiştir. Nasıl, sırtı yere gelmez bir gücü olduğunu ortaya koymuştur. Bunu hazmedemeyen arkadaşlara diyoruz ki; Türkiye'nin bu gücünü ya kabulleneceksiniz ya kabulleneceksiniz. Biz hiç kimsenin yürüdüğümüz bu güzel yolu gölgelemesine müsaade etmeyeceğiz; çok yakında kavuşacağımız o güzel günü karartmasına izin vermeyeceğiz. Özet olarak; kimin taş üstüne taş koyduğunu, kimin sadece laf ürettiğini aziz milletimiz çok iyi bilmektedir. O yüzden bundan sonra söylenecek her kelime, söz israfı olacaktır, daha fazla söze gerek yoktur. Milletimiz rahat olsun. 11 ilimiz için yol sonuna kadar açıktır; rotamız dosdoğrudur ve kaptanımız en tecrübeli kaptandır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu yolda; biz de var gücümüzle çalışacağız; şehirlerimizi ayağa kaldıracağız. Bu büyük tecrübeyi Türkiye'nin her yerine yayacağız" diye konuştu.