Bakan Kirişci: Elektrik borcu olan üreticilere 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı getirildi

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin temel atma törenine katıldı. Törende Bakan Kirişci, üreticilere, elektrik borçlarını ödemeleri konusunda 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli krediden yararlanma imkanı getirildiğini söyledi. Binali Yıldırım ise tarımın katma değerini artıracak teknolojilerin kullanıldığı, akıllı tarımın yapıldığı işletmelere dikkat çekti, bunun bir örneğinin Dikili OSB olduğunu söyledi.

İzmir'in Dikili ilçesinde faaliyete geçirilecek jeotermal ısıtmalı seranın temel atma törenine; Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım katıldı. Törende Kirişci ve Yıldırım'ın yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Bedri Serter, Necip Nasır, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, oda başkanları yer aldı. İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Dikili Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında toplam 3 milyon 29 bin metrekarelik alanda faaliyet gösterecek tesisin temeli atıldı.