Milli Savunma Bakanı Güler: Ağustos Zaferler Ayıdır ve TSK'nın Gücü Sürekli Artıyor

'AĞUSTOS AYI, ASİL MİLLETİMİZİN ZAFERLER AYIDIR'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki eğitim yılı açılış töreninde konuştu. Komandolara seslenen Bakan Güler, "Açılış vesilesiyle siz kahraman komandolarımız ile birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle belirtmek isterim. Bu vesileyle bir üst rütbeye terfi eden arkadaşlarımın yeni rütbelerinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Elbette hangi rütbede olursanız olun, esas olan görev ve sorumlulukların layıkıyla yerine getirilmesidir. Bu çerçevede siz kahraman silah arkadaşlarımın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vazifelerinizi en iyi şekilde yapacağınıza ve görev bayrağını, kendinizden sonra gelecek olanlara gururla teslim edeceğinize yürekten inanıyorum. Asil milletimizin gururu kahraman komandolar; malumunuz geride bıraktığımız ağustos ayı, asil milletimizin zaferler ayıdır. Bu ayda, tarihi şan ve şerefle dolu ordumuzun elde ettiği birbirinden şanlı destanlar, bugün de en büyük ilham ve motivasyon kaynağımızdır. Bu vesileyle, büyük bir gururla idrak ettiğimiz Büyük Zaferi'mizin 102'nci yıl dönümü ile Silahlı Kuvvetler Gününüzü bir kez daha kutluyorum. Bizlere bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

' Tsk, DÜNYA ORDULARI ARASINDAKİ MÜSTESNA KONUMUNU PEKİŞTİRDİ'

Tüm dünyada risk ve tehditlerin arttığı, güvenlik kaygılarının ön plana çıktığı kritik bir süreç yaşandığını söyleyen Bakan Güler, "Bölgemiz de bu gelişmelerden büyük ölçüde etkilenmektedir. Dolayısıyla böylesine hassas bir ortamda, savunma ve güvenliğimizi sağlamak için ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini mütemadiyen artırmakta, personelimizin yeteneklerini ve niteliklerini geliştirmekteyiz. Tüm bu çabalarımız neticesinde harekat yetenekleri her geçen gün artan TSK, dünya orduları arasındaki müstesna konumunu pekiştirmiştir. Milletimizin göz bebeği şanlı ordumuzun bu üstün konumunu muhafaza etmek ve daha da güçlendirmek, eğitim faaliyetlerimizin doğru planlanmasına ve etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Bu bağlamda tüm eğitim faaliyetlerimizin; çok boyutlu ve esnek bir bakış açısıyla ele alınması, analitik bir yaklaşımla geliştirilmesi ve teknolojik yeniliklere uyarlanması, bugünün ve geleceğin muharebe ortamına hazır olmamız için elzemdir" diye konuştu.

'HEDEFE GİDEN YOLDA OLMAZSA OLMAZ KOŞUL EĞİTİMDİR'

Türk komandosunun daima güçlü, dayanıklı, kararlı ve disiplinli olması gerektiğini vurgulayan Bakan Güler, "Elbette ki fedakarlık bizler için vazgeçilmezdir; fakat başarı için yeterli değildir. Zira hedefe giden yolda olmazsa olmaz koşul; eğitimdir, yüksek hazırlığa ve donanıma sahip olmaktır. Eğitimde hedefe ulaşmanın sırrı da faaliyetlerin, tatbikata ve harp sahasındaki dinamiklere dayalı ve gerçekçi olmasında yatmaktadır. Bu nedenle faaliyetlerinizi 'Barışta ter dökmeyen, savaşta kan döker' anlayışıyla planlayıp icra etmelisiniz. Burada verilen eğitimler, en başta sizler için hayati önemdedir. Bunun bilinciyle eğitimlerinizi motivasyonlu, huzurlu ve yüksek bir istekle icra ediniz. Eğitim ve tatbikatlarda elde edeceğiniz her kazanım, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini daha da pekiştirecektir" dedi.

'MEHMETÇİK, TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI HALİNE GELDİ'

İstiklal Harbi'nden bu yana en etkin ve yoğun faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Güler, "Bu kritik dönemde, ordumuzun bel kemiğini oluşturan Kara Kuvvetlerimiz de aynı etkinlik ve yoğunlukta faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda Kara Kuvvetlerimiz; hudutlarımızı büyük bir gayret ve azimle korurken tehditleri kaynağında etkisiz hale getirme stratejisiyle, yurt içi ve sınır ötesinde icra ettiği etkili operasyonlarla da terörle mücadelede büyük başarılar elde etmektedir. Teröristlere göz açtırmayan kahraman Mehmetçik; şu anda dahi Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı'nda, keza Suriye harekat sahasında, emsalsiz bir kahramanlık örneği sergileyerek teröristlerin korkulu rüyası haline gelmiştir. Bu başarılarda elbette Kara Kuvvetlerimizin en seçkin unsurlarından olan cesaretin, özverinin, gözü pekliğin temsilcisi kahraman komandolarımızın da müstesna bir katkısı vardı" diye konuştu.

'ŞANLI ORDUMUZU EN GELİŞMİŞ SİLAHLARLA DONATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hudut güvenliğini sağlama ve terörle mücadele harekatlarının dışında; Libya'da, Katar'da, Somali'de, Azerbaycan'da, Kosova'da, Bosna-Hersek'te ve daha birçok coğrafyada, güvenlik ve barışın tesisine yönelik görev yaptığını kaydetti. Bakan Güler, harekat görevleriyle eş zamanlı olarak eğitim faaliyetlerine de aralıksız devam ettiklerini işaret ederek, şöyle dedi:

"Çok şükür, bu eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını bireysel olarak da almaktayız. En son Almanya'da düzenlenen ve 19 ülkeden 36 timin katıldığı 8'inci Avrupa en iyi keskin nişancı timi yarışmasında, Kara Kuvvetleri timimizin şampiyon olması, kara birliklerimizin eğitim kalitesini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sizlerin de yakından takip ettiği üzere savunma sanayisi, teknolojik gelişmelerin en hızlı yaşandığı alanlardan biridir. Dolayısıyla yerli ve milli savunma sanayisine sahip olmak ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi en iyi silah sistemleriyle donatmak, ülkemizin bekası açısından vazgeçilmez bir gereklilik haline gelmiştir. Bu nedenle harp silah, araç ve gereçlerindeki teknolojik yenilikleri vakit kaybetmeksizin sizlerin kullanımına sunuyor, kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştiriyoruz. Bu konuda Savunma Sanayii Başkanlığımız ile değerli kurum ve kuruşlarımız da büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Yüksek özveri ve gayretleri nedeniyle kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Sadece son yıllarda kara unsurlarımızın istifadesine sunduğumuz, yerli ve milli piyade tüfeğimiz, fırtına obüslerimiz, çok namlulu roketatarlarımız, farklı çap ve özelliklerdeki yerli ve milli füzelerimiz ve modernize edilen tanklarımız, bunlardan sadece birkaçıdır. Bundan sonra da şanlı ordumuzu, en gelişmiş, en modern silah, araç ve gereçlerle donatmaya devam edeceğiz."