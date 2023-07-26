Bakan Göktaş: Kadına şiddete karşı, Brüksel Parlamentosu'ndaki gibi aynı hassasiyetle çalışacağımAİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Brüksel Parlamentosu'nda kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine yönelik çalıştığım gibi burada da aynı hassasiyeti göstereceğim.

Bakan Göktaş: Kadına şiddete karşı, Brüksel Parlamentosu'ndaki gibi aynı hassasiyetle çalışacağım

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Brüksel Parlamentosu'nda kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine yönelik çalıştığım gibi burada da aynı hassasiyeti göstereceğim. Bizim amacımız kadın cinayetlerinin, şiddetinin olmaması. Bizler isteriz ki bu rakamlar sıfırlansın. Çalışmalarımızı her geçen gün aynı hassasiyetle yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Göktaş, Ankara'da basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Göktaş, Bakanlık olarak, '2053 Vizyonuna İlişkin Hedefler' uyarınca, 30 yıllık perspektif çerçevesinde, '12'nci Kalkınma Planı 2024-2028 Hedefleri'ni mutlaka gerçekleştireceklerini söyleyerek, "Her ilçeye Sosyal Hizmet Merkezi hizmetini götüreceğiz. Aile Sosyal Destek Programı ile Türkiye'nin her yerine, milyonlarca haneye ulaşacağız. Hanelerin belirli bir gelir düzeyini garanti altına alan 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni hayata geçireceğiz. 'Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı' uygulamasını başlatacağız. 'Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacağız. Kadınların toplumsal hayattaki ve karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini artıracağız. Örgün eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranı ile kadınlarda okuryazarlık oranını yüzde 100 seviyesine ulaştıracağız. Erken yaşta ve zorla evliliklerin erken tespitine yönelik sistemler geliştireceğiz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede izleme ve değerlendirme çalışmalarını daha da güçlendireceğiz. 'Sıfır tolerans' politikamızı uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Göktaş, çocuklara yönelik içerik üreten ve sosyal medyada tepkiye yol açan youtuber ile ilgili de "Biz de bunu izledik ve değerlendirdik. Çocukların üstün yararına ve gelişimine olumsuz etkisi olacağı değerlendirildi. Bugün bu konuyla ilgili içeriğin engellenmesi kararı çıktı mahkemeden. Bu tür içerikleri yakından izlediğimizi bilmenizi istiyorum. Mecrayı kapatamıyoruz; ancak içeriği önleyebiliyoruz. Biz bu konuda çok hızlı çalışıyoruz. Sosyal medyadaki şiddet olaylarını izlediğimizde de aynı şekilde aynı hızla takip ediyoruz. Bu tür içeriklere çok hızlı müdahale ediyoruz. Hukuk birimimiz, sosyal medya birimimiz, basın müşavirliğimiz çok hızlı hareket edip, gerekli mecralardan engellenmesini kıymetli buluyoruz" dedi.