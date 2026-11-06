Rekabet Kurulu, 7 fındık teşebbüsüne fiyat koordinasyonu soruşturması açtı

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Rekabet Kurulu, fındık alım ve satımı alanında faaliyet gösteren 7 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, fındık alım ve satımında faaliyet yürüten teşebbüsler hakkında yapılan ön araştırmanın Kurul tarafından karara bağlandığı bildirildi.

Açıklamada, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ, Atalay Fındık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Karaçuha Tarım Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ofi Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Özyılmaz Fındık Sanayi ve Ticaret AŞ, Şenocak Gıda Fındık Entegre Turizm Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında, fındık alım fiyatlarını ve politikalarını koordineli şekilde belirlemek, fındık alımı piyasasındaki fiyat oluşumunu etkilemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespit edilebilmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında, Ferrero hakkında alınan Kurul kararı doğrultusunda, teşebbüs bakımından bağlayıcı hale getirilen taahhütlere uyulup uyulmadığının da ayrıca inceleneceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu taahhütler, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında Ferrero tarafından Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) referans fiyatının altında kabuklu fındık alımı yapılmayacağı, her bir fındık sezonu boyunca 100 bin tondan fazla kabuklu fındık alımı yapılmayacağı ve her yılın eylül-aralık döneminde (sıcak sezonda) en az 45 bin ton kabuklu fındık alımı yapılacağı hususlarını içermektedir."

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: AA