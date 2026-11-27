Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Hatay'da ve deprem bölgesinin diğer illerinde hasar gören vakıf eserlerimizi, her birinin tarihine ve mimarisine uygun biçimde onarmaya ve hizmete kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.

Ersoy, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Hatay Arkeoloji Müzesi'nde yürütülen iyileştirme ve yenileme çalışmalarını inceledi.

Daha sonra Hatay'da restorasyonu tamamlanan 20 vakıf eseri için Kırıkhan ilçesindeki Bayezid-i Bistami Türbesi'nde düzenlenen toplu açılış törenine katılan Ersoy, yaptığı konuşmada depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Ersoy, Türkiye'deki vakıf eserlerini koruyup gelecek nesillere aktarmanın öncelikli sorumlulukları olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Hatay benim şahsi meselemdir' sözleriyle sahip çıktığı Hatay'ımızda yürüttüğümüz çalışmalar, bizim için ayrı önem taşımaktadır. Deprem sonrasında Hatay'da bulunan 133 vakıf eserimiz çeşitli derecelerde hasar aldı. Depremden bu yana eserlerimizin 91'inin restorasyonunu tamamlayarak hizmete açtık. Kalan 42 eserimizin bir bölümünü bu yıl sonuna kadar, geri kalanını ise 2027 yılının mayıs ayına kadar tamamlamayı hedefliyoruz."

Kentte 7 cami, 5 mescit, 3 türbe, 1 kilise, 2 ayrı dükkan grubu, 1 konuk evi ve 1 sivil mimari örneği olmak üzere 20 vakıf eserinde çalışmaları tamamladıklarını duyuran Ersoy, "6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'daki vakıf eserlerimizin ihyası için bugüne kadar 4,3 milyar lira harcadık. Devam eden restorasyon çalışmalarımızın da tamamlanmasıyla birlikte Hatay genelindeki toplam yatırım tutarımız yaklaşık 9,4 milyara ulaşacak." diye konuştu.

Hatay'ı yeniden ayağa kaldırırken kentin tarihi ve kültürel mirasını da koruyacaklarını söylediklerini anımsatan Ersoy, "Bugün burada yalnızca tarihi yapıların restorasyonunun tamamlanmasına değil asırlardır yaşatılan manevi bir mirasın ihya edilmesine de şahitlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türbenin özgün taş dokusu ve geleneksel duvar örgüsüne bağlı kalındı

Ersoy, törene ev sahipliği yapan Bayezid-i Bistami Türbesi'nin, Darb-ı Sak Kalesi'nin üzerinde yer aldığına dikkati çekerek, depremde ziyaretgahın türbe ve mescit bölümlerinin hasar gördüğünü, medrese birimlerinin de tamamen yıkıldığını ifade etti.

Türbenin önce ayakta kalan hasarlı bölümlerini destekleyerek güvenceye aldıklarını dile getiren Ersoy, yıkılan duvarları tamamlarken yapının özgün taş dokusuna ve geleneksel duvar örgüsüne bağlı kaldıklarını söyledi.

Ersoy, türbe ve mescidin hasar gören bölümlerini onarıp güçlendirdiklerini, medrese birimlerini de yapıda kalan izleri ve onaylı projeleri referans alarak yeniden inşa ettiklerini vurguladı.

Türbenin yanı sıra Antakya'daki Şeyh Abdurrahman, Şeyh İsa ve Şeyh Ali Bağdadi türbelerini yeniden ziyarete açtıklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Toplu açılışımız kapsamında 6 camimizi yeniden ibadete açıyoruz. Bir camimizin de depremde yıkılan minaresini tekrar ayağa kaldırdık. İbadete açtığımız camilerden biri Reyhanlı'daki Mustafa Şevki Paşa Camisi. Depremde yıkılan minaresini, külliyenin özgün mimarisine uygun biçimde kesme taştan yaptık. Caminin ve medresenin çatılarını yeniledik, hasar gören duvarlarını güçlendirdik. Erzin'de Mustafalı Camisi'nin depremde yıkılan minaresini yeniden inşa ettik. Onarım sırasında caminin özgün taş mihrabını ortaya çıkarıp koruma altına aldık. Bugün Erzinli hemşehrilerimiz camilerine kavuşuyor."

Ersoy, Antakya'daki Emirler, Mahremiye, Semerciler ve Şeyh Ali camilerindeki restorasyon çalışmalarını da tamamladıklarını bildirdi.

İskenderun ilçesinde Kaptan Mehmet Paşa Camisi'nin minaresini yeniden ayağa kaldırdıklarını kaydeden Ersoy, "Depremden sonra minarenin yalnızca kaidesi ayakta kalmıştı. Önce zemini güçlendirdik, ardından minarenin inşasını tamamladık. Yıkılma sırasında caminin zarar gören saçak bölümünü de onardık." dedi.

Camilerin yanı sıra Antakya'da 5 mahalle mescidini ibadete açtıklarını dile getiren Ersoy, bu mescitlerin her birinin restorasyonunu tarihi ve mimari özelliklerini koruyarak tamamladıklarını söyledi.

İskenderun Rum Katolik Kilisesi'ndeki çalışmalar tamamlandı

Ersoy, Hatay'ın çok kültürlü yapısının önemli unsurlarından İskenderun Rum Katolik Kilisesi'ndeki çalışmaları tamamladıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"6 Şubat depremlerinde hasar gören kilisede, haziran 2023'te restorasyon çalışmalarını başlattık. Yapının mevcut durumunu ayrıntılı şekilde belgeledik. Bilim heyetinin gözetiminde hazırlanan ve koruma kurulunca onaylanan projeler doğrultusunda çalışmalarımızı yürüttük. Kilisenin ve müştemilatının ahşap kapı ve pencerelerini onardık, çatılarını geleneksel alaturka kiremitlerle yeniledik. Su yalıtımından elektrik ve mekanik tesisatına kadar ihtiyaç duyulan bütün çalışmaları tamamladık. Kilisenin yanı sıra müştemilatını ve vakfa ait dükkanları da restore ettik. Tamamladığımız bu çalışmalar sayesinde tarihi kiliseyi hem mimari kimliğini koruyarak hem de yapısal güvenliğini sağlayarak yeniden ayağa kaldırdık."

Hatay'ın ticari ve sosyal hayatında önemli yere sahip olan vakıf eserlerini de ihya ettiklerini anlatan Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Antakya'da tamamladığımız çalışmalar arasında Semerciler Camisi ve Yeni Cami çevresindeki dükkanlar da var. Yeni Cami'nin 1754 tarihli vakfiyesinde, Uzun Çarşı'da vakfa gelir sağlayan dükkanlar arasında leblebici ve berber dükkanları da geçiyor. Bu kayıt, vakıf kültürünün Antakya'nın çarşı hayatında yüzyıllardır nasıl bir yer tuttuğunu gösteriyor. Yeni Cami çevresinde 13 dükkanı aslına uygun biçimde yeniden yaptık. Depremde büyük bölümü yıkılan Semerciler Camisi çevresindeki dükkanları da tekrar ayağa kaldırdık. Esnafın kepenk açabilmesi, Antakyalıların alışveriş için o sokaklara dönebilmesi, şehrin gündelik hayatının toparlanması açısından da oldukça kıymetli. Samandağ'da Vakıflı Köyü Konuk Evi'ni tekrar kullanıma kazandırıyoruz. Depremde ağır hasar gören yapıyı yeniden inşa ederken kullanılabilecek durumdaki kapıları, pencereleri, ahşap kirişleri ve demir korkulukları onardık. Bu parçaları özgün yerlerine yerleştirerek konuk evinin mimari ayrıntılarını koruduk."

"Tarihi yapılarımız, Hatay'ın gündelik hayatındaki yerini yeniden alacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, desteklerini esirgemediği, deprem bölgesindeki tarihi ve kültürel mirasın ihyasına büyük önem verdiği için şükranlarını sunan Ersoy, şunları kaydetti:

"Hatay'da ve deprem bölgesinin diğer illerinde hasar gören vakıf eserlerimizi, her birinin tarihine ve mimarisine uygun biçimde onarmaya ve hizmete kazandırmaya devam edeceğiz. Bugün tamamladığımız çalışmaların karşılığını bu yapılar günlük hayatla bütünleştikçe göreceğiz. Camilerimizde, mescitlerimizde ve kilisemizde ibadetler yapılacak, türbelerimiz ziyaretçilerini ağırlayacak, çarşılarımızda esnafımız kepenklerini açacak. Tarihi yapılarımız, Hatay'ın gündelik hayatındaki yerini yeniden alacak."

Bakan Ersoy ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından 20 eserin açılış kurdelesini kesti, ardından da türbeyi gezdi.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekilleri Kemal Karahan ve Abdülkadir Özel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de katıldı.

Kaynak: AA