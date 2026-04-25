Bakan Çiftçi yeni güvenlik paradigmasını duyurdu! Yapay zeka devrede

İstanbul’da medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda bakanlık faaliyetlerine ilişkin önemli bilgiler paylaşan Çiftçi, suçlunun tanımının dijitalleşen dünyada değiştiğini kaydederek bakanlığın yeni güvenlik paradigmasını duyurdu.

SINIRI AŞMAK TAKİPTEN KURTULMAYA YETMEZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti hükümetleri döneminde kasten öldürme olaylarının yüzde 97,2’sinin aydınlatıldığını ve kriminal kapasitenin güçlenmesi ile birlikte 2023 yılından 2026’nın ilk çeyreğine kadar yeni faili meçhul kaydının bulunmadığını açıkladı. Cinayet faillerinin yakalanması için ulusal ve uluslararası tüm mekanizmaların işletildiğini vurgulayan Çiftçi, “262 şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. 94 şahıs için ise süreç devam ediyor. Sınır aşmak, takipten kurtulmak anlamına gelmemektedir.” dedi.

DEVLET ÇARKI DURMAZ, İLERLER

Bakan Çiftçi, Gülistan Doku dosyasında adaletin tecellisi için devletin tüm imkânlarını seferber ettiklerini vurguladı. Dosyanın geldiği aşamada bir valinin, emniyet müdürünün ve başsavcının koordineli olarak birlikte çalışmasından emeği olduğunu kaydeden Çiftçi, “Dosyada temel önceliğimiz, maddi gerçeği hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın ortaya çıkarmaktır; bu kapsamda dosyanın kilit isimlerinden Umut Altaş’ın Meksika üzerinden ABD’ye kaçak giriş yaptığını tespit ettik ve hakkında derhâl kırmızı bülten çıkardık. Bakanlık olarak sadece firarilerin değil, soruşturma sürecindeki iddiaların da üzerine kararlılıkla giderek 17 Nisan 2026 tarihli onay emriyle dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında delil karartma iddialarına yönelik mülkiye müfettişlerini görevlendirdik; sürecin devamında kendisi görevden uzaklaştırılmış ve sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır. 20 Nisan 2026 tarihli onay emriyle ayrıca 2 Mülkiye Müfettişi ve 2 Polis Müfettişi daha görevlendirildi. Böylece hem iddiaların hem de soruşturma sürecinin etkinliğinin tüm yönleriyle incelenmesi sağlandı. Devletimizin güvenlik ve adalet çarklarını en ileri düzeyde işleterek, bu süreçte ihmali veya iştiraki olan her kim varsa gözünün yaşına bakmadan adalete teslim edeceğimizi kararlılıkla ifade ediyorum; zira hiç kimsenin suç işleme veya suça göz yumma imtiyazı yoktur.” açıklamasında bulundu.

HER OKULA GÜVENLİK KURULU OLUŞTURULACAK

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırıların ardından alınacak önlemler ile ilgili bilgi veren Bakan Çiftçi, “Meseleyi sadece bir asayiş başlığı olarak görmedik; okul güvenliğini bütün boyutlarıyla yeniden ele aldık. 81 il valiliğine uygulanacak tedbirleri içeren bir genelge gönderdik. Hâlihazırda yılda iki kez şubat-eylül aylarında yapılan ‘okul güvenliği’ toplantıları artık valilerimizin ve kaymakamlarımızın koordinasyonunda her ayın ilk haftası düzenli şekilde yapılacaktır. Her okulda ‘güvenlik kurulu’ oluşturulacaktır. Okul müdürü, rehber öğretmeni, okul koordinasyon kolluk görevlisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sosyal hizmetler uzmanının olacağı bir kurul oluşturulacaktır.” dedi.

Yedi basamaklı güvenlik modelini sıralayan Çiftçi:

Risk ve tehdit analizleri yenilenecektir.

Fiziki güvenlik önlemleri artırılacaktır.

Erken uyarı sistemi ile olası risklere hızlı müdahale sağlanacaktır.

Toplum sağlığı merkezlerine takip görevi verilecektir.

Rehberlik-güvenlik koordinasyonu sağlanacaktır.

Bakanlıklar koordineli çalışacaktır.

Acil durumlar için eğitim ve farkındalık çalışması yapılacaktır.

açıklamasında bulundu.

YENİ GÜVENLİK PARADİGMASI İLE: SUÇUN DAMARLARINI KURUTACAK REFLEKS GÖSTERECEĞİZ

Değişen dünya düzeninde suçla mücadelenin rotasını dijitalleşme ve yapay zekâ ekseninde yeniden çizdiklerini kaydeden Bakan Çiftçi, bakanlığın yeni vizyonunu duyurdu. İçişleri Bakanı Çiftçi, “Artık yalnızca suçun çetelesini tutan değil; suçu henüz filizlenmeden kaynağında kurutan ve riskleri önceden imha eden proaktif bir güvenlik mimarisini hayata geçiriyoruz. Dijitalleşme, göç hareketliliği ve sosyal kırılmalarla değişen suç profillerine karşı yapay zekâ, veri analizi ve yüksek teknolojik takip kapasitemizle cevap veriyoruz; klasik yöntemlerin ötesine geçerek devletimizin reflekslerini en üst seviyeye taşıyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak, akademik veriler ve stratejik analizlerle beslenen bu yeni paradigmayla sadece suçluyla değil, suçu besleyen her türlü damarla mücadele ederek çocuklarımızı ve geleceğimizi güvence altına alıyoruz; sağlam veri olmadan doğru politika kurulamaz. Doğru analiz olmadan kalıcı sonuç alınamaz. Bu mücadele yalnızca kamu kurumlarının omzunda taşınabilecek bir mücadele değildir.” dedi.

GÜVENLİKTE, MEDYAYA ÇOK İŞ DÜŞÜYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçla mücadelede önleyici stratejilerin ve toplumsal işbirliğinin önemine dikkat çekerek medyaya çağrıda bulundu. Çiftçi, “Aileyle, okulla, üniversiteyle, medya ile, sivil toplumla, yerel yönetimlerle ve toplumun bütün kesimleriyle birlikte hareket etmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz; bilhassa çocuklarımızın suça bulaşmadan, şiddetin gölgesine düşmeden ve dijital tehditlerin pençesine kapılmadan daha güvenli ortamlarda büyümesini sağlamak en temel ortak sorumluluğumuzdur. Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü sütunlarından biri Türkiye’nin huzurudur ve bu huzuru kalıcı hâle getirmenin en etkili yolu, suçu henüz meydana gelmeden yerinde önlemektir. Bu noktada siz değerli basın mensuplarımız da en kıymetli paydaşlarımızdansınız; çünkü güvenlik yalnızca sahada yürütülen operasyonlarla değil, doğru iletişim ve toplumsal farkındalıkla tahkim edilir. Birbirimizin görüşlerini, eleştirilerini ve katkılarını dikkate alarak bu istişare toplantılarını daha verimli bir zeminde sürdürmeye kararlıyız; nitekim ‘yeni güvenlik paradigmasıyla’ sadece suçun peşinden koşan bir anlayışla yetinmiyor, suçu doğmadan önleyen ve çocuklarımıza güvenli yarınlar hazırlayan güçlü bir geleceği vatandaşımız için inşa ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 257 SUÇLU ÜLKEMİZE İADE EDİLDİ

2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen iade ve yurt içi İnterpol operasyonları hakkında bilgi veren Bakan Çiftçi: "İnterpol tarafından aranan 39 ülkeden; 89 kaçakçılık ve organize suçlar, 17 narkotik, 80 terör, 33 asayiş, 54 dini istismar eden olmak üzere toplam 219 yabancı şahıs ülkemizde yakalandı. Bunların 47’si organize suç örgütü lideri veya üyesidir. Yılın ilk çeyreğinde kırmızı bültenle aradığımız 30 ülkeden suçlu iadesi yapılmıştır. 112 asayiş, 108 kaçakçılık ve organize, 31 narkotik, 6 terör, 2 PKK, 2 dini istismar eden şahıs olmak üzere toplamda 257 şahıs iade edilmiştir. Bunların 58’i organize suç örgütü lideri veya üyesidir." dedi.

UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

Uyuşturucu ile ilgili ocak-nisan ayları arasındaki verileri paylaşan Çiftçi, 16 Nisan’a kadar uyuşturucu nedeniyle 80 bin 960 olay yaşandığını, yapılan operasyon sayısının ise 15 bin 815 olduğunu kaydetti. Gerçekleşen operasyonlar sonucunda 13 bin 633 kişinin tutuklandığını belirten Çiftçi; 15 ton 700 kg kokain ve esrar gibi uyuşturucu madde, 44 milyon 100 bin uyuşturucu hap ile 40 bin kök kenevirin ele geçirildiğini açıkladı.

SİBER DEVRİYELERDE 28 BİN YASA DIŞI BAHİS SİTESİ ENGELLENDİ

Siber devriye kapsamında yılın ilk üç ayında suç unsuru tespit edilen 86 bin 937 şahıs ve hesap olduğunu kaydeden Bakan Çiftçi; çevrim içi dolandırıcılık kapsamında 863, çevrim içi yasa dışı bahis kapsamında 386, çevrim içi çocuk müstehcenliği kapsamında 667, bilişim suçları kapsamında 141 ve suç gelirleri ile mücadele kapsamında toplam 2 bin 72 operasyon yapıldığını açıkladı. Yapılan operasyonlarda 3 bin 93 kişinin tutuklandığını belirten Bakan Çiftçi: "Siber suçlarla mücadele kapsamında 17 bin 933 URL adresi engellendi. 27 bin 321 sosyal medya hesabı ile 28 bin 629 yasa dışı bahis sitesi erişime kapatıldı." dedi.

TRAFİK KAZALARINDA ÖLÜMLÜ KAZA ORANI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DÜŞTÜ

Trafik kazaları hakkında bilgi veren Bakan Çiftçi: "1 Ocak-16 Nisan tarihleri arasındaki 2025 ve 2026 yılı karşılaştırmasına göre, trafikte denetlenen araç sayısı yüzde 6,2 arttı. İşlem yapılan araç sayısı yüzde 12,9 azaldı. Ölümlü kaza oranında yüzde 16,2, günlük can kaybı oranında ise yüzde 11,1 düşüş gerçekleşti. Yine 27 Şubat-16 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla göre; makas atmada yüzde 92,6, dur ihtarına uymamada yüzde 65,3, hız ihlalinde yüzde 37,9, ehliyetsiz araç kullanmada yüzde 30,3, cep telefonu ihlalinde yüzde 26,6 ve kırmızı ışık ihlalinde yüzde 9,9 azalma yaşandı." açıklamasında bulundu.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE GEÇİT YOK

Terör örgütlerine yönelik yılın ilk çeyreğinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Çiftçi, ‘’Terörsüz Türkiye’ye yönelik yılın ilk çeyreğinde 466 operasyon yapıldı. 5 bin 900 İHA’lı arama tarama faaliyeti gerçekleşti. 83 terörist ikna yöntemi ile teslim oldu. Dini istismar eden örgütlere yönelik 848 operasyon yapıldı. FETÖ’ye yönelik 889 operasyon yapıldı. DHKP/C, MLKP ve diğer sol örgütlere yönelik 246 operasyon yapıldı’’ dedi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE GEÇİT YOK

Terör örgütlerine yönelik yılın ilk çeyreğinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Çiftçi, ‘’PKK terör örgütüne yönelik 466 operasyon yapıldı. Kesintisiz devam eden arama tarama faaliyetleri kapsamında 5 bin 900 İHA’lı arama tarama faaliyeti gerçekleşti. 10 adet sığınak / barınak imha edildi.’ 83 terörist ikna yöntemi ile teslim oldu’’ dedi. Bakan Çiftçi, dini istismar eden örgütlerine yönelik 848, FETÖ’ya yönelik 889; DHKP/C, MLKP ve diğer sol örgütlere yönelik ise 246 operasyon yapıldığını açıkladı.

İRAN SINIR HATTI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

İran-ABD-İsrail gerilimi bağlamında sınır güvenliği konusunda bilgi veren Bakan Çiftçi: "Sayın Cumhurbaşkanımız bölgede sükûnetin sağlanması için yoğun bir diplomasi trafiği yürütmektedir. Fiziki güvenlik altyapımız, teknolojik imkânlarımız, insan kaynağımız ve kurumsal koordinasyonumuzla sınır hattımızda güçlü bir hazırlık ve kontrol düzeyine sahibiz. Şu an itibarıyla sınır hattımızda herhangi bir arızi sorun bulunmamaktadır. İran’dan ülkemize açılan Kapıköy, Gürbulak ve Esendere sınır kapılarında son 10 gün verilerine göre sırasıyla yüzde 4, yüzde 5 ve yüzde 75 oranında azalış görülmektedir. Bu tablo, sınır kapılarımızda olağan dışı bir hareketlilik yaşanmadığını göstermektedir. İran’dan Türkiye’ye yönelik geçişler çok yakından takip edilmektedir. Türkiye; sınır güvenliğinde tedbiri önceden alan, sahayı anbean izleyen ve hiçbir zafiyete alan açmayan güçlü bir devlettir." açıklamasında bulundu.

