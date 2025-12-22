Bakan Bak: Bu ülkenin geleceği sizler olacaksınız

İSTANBUL'da düzenlenen ÜNİDES Sertifika Teslim Töreni'nde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Siri'nin 60'lı yıllardaki mucidi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz'ı, Aziz Sancar'ı örnek almalısınız. Bu ülkenin geleceği, yöneticileri sizler olacaksınız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Çemberlitaş Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) Sertifika Teslim Töreni'ne katıldı. İstanbul genelindeki üniversitelerden 182 öğrenci kulübünü temsil eden 800 gencin hazır bulunduğu törende Bakan Bak, gençlere hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

'BU PROJENİN ARTIŞI ÇOK ÖNEMLİ'

Törende konuşan Bakan Bak, "Sizler bu ülkeyi ayağa kaldıracaksınız. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. O yüzden özgüveniniz olsun. 'Ben yaparım' deyin, 'biz yaparız' deyin. 'Biz bu bölgede varız' deyin. 'Biz bu ülkeyi daha ileriye götüreceğiz' deyin. İşte bunları konuşuyoruz ÜNİDES'te. Sizler de bunu görünce çok daha heyecanımız artıyor, çok daha büyük coşkumuz artıyor. İşte bunları başaracak olan gençler sizlersiniz. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. O yüzden gururluyuz sizlerle. Bu projenin artışı, devam etmesi çok çok önemli. Özgüven çok çok önemli" ifadelerini kullandı.

'SİRİ'NİN MUCİDİNİ ÖRNEK ALMALISINIZ'

Bakan Bak, "Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. O yüzden gururluyuz sizlerle. Özgüven çok çok önemli. Bakın, Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz. Hiç duydunuz mu? Hikayesini biliyor musunuz? Denizli'de öğretmenler pikniğe geliyor. Orada çobanlık yapan bir çocukla konuşuyorlar. Öksüz bir çocuk ama çok zeki. Öğretmenler onu okula kaydettiriyor. Sonra okulda başarılı oluyor, Teknik Üniversiteye geliyor. Einstein'ın yaptığı çalışmalar, o teoremler üzerine çalışmalar yapıp Amerika'ya gönderiyor. Hocasının tavsiyesiyle Amerika'ya gidiyor. Bu, Siri'nin 60'lı yıllardaki mucididir. İşte bu mühendisleri, Ferganileri, Kemal Kafalıları örnek almalısınız. Bunları anlatmalıyız gençlerimize. Bunları yapacak daha nice gençler var bu ülkede. Aziz Sancar'ı biliyorsunuz, bir çığır açtı. İşte bu potansiyelimizi artırmalıyız. ÜNİDES ile beraber bunları başaracağımıza inanıyorum" dedi.

'İÇİNİZDEKİ İYİLİK ATEŞİ YANMALI'

Bakan Bak, "İçinizdeki iyilik ateşi, iyilik ateşi yanmalı. Mazlum baktığı zaman her zaman yardıma gitmelisiniz. İşte bu ülkenin çocukları, gençleri, bu ülkenin insanları her zaman mazlumun yanında olmuştur, zalimin karşısında olmuştur. İşte Filistin davasında olduğu gibi, Gazze'de olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden 'Dünya beşten büyüktür' demiştir ve Gazze'de olan katliamı tüm dünyaya anlatmıştır ve devam etmiştir. O yüzden vicdanınızı asla unutmayın. İçinizdeki iyilik ateşini yakın. Gönüllü olun. O arkadaşlarımız nasıl deprem bölgesindeki çocukları sevindirmek için, tiyatro için oralara gittiler, çalıştılar; işte öyle alkışlayın onları. İşte içinizdeki ateşi öyle yakın. Yaşlılara, ihtiyaç sahiplerine, onlara dokunun. Bir şey kaybetmezsiniz, çok şey kazanırsınız. İstediğiniz kadar servetiniz olsun, istediğiniz kadar şeyiniz olsun ama bu vicdanınızdaki o iyilik ateşi yoksa kıymetli değil arkadaşlar. O yüzden biz size güveniyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Özgüveninizle, çalışkanlığınızla hep beraber bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Çok çalışacağız. Mühendislikte çalışacağız, sağlık bilimlerinde çalışacağız. Ülkemiz için çalışacağız. Hep beraber güzel şeyler yapacağız" şeklinde konuştu.

Tören, Bakan Bak'ın öğrenci kulübü temsilcilerine sertifikalarını takdim etmesiyle sona erdi.