Bakan Akar: Temennimiz, tahıl anlaşmasının uzatılması

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna- Rusya arasındaki Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 18 Mayıs'ta sona erdiğini belirterek, "Dün ve bugün, bakan yardımcılarımız İstanbul'da, Ukrayna, Rusya, Türkiye savunma bakanları ve Birleşmiş Milletler gözlemcileriyle beraber bu çalışmalar sürüyor. Bizim temennimiz, dileğimiz, bu tahıl anlaşmasının uzatılması. Bu tabii taraflar için yararlı bir şey. Bundan herkes yarar sağlıyor. Bundan herkes fayda sağlıyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 2 Mayıs'ta başlayan ve 12 Mayıs'ta sona erecek Uluslararası Anadolu Kartalı-2023 Eğitim tatbikatının 'Seçkin Gözlemci ve Ulusal Basın Günü' programına katıldı. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen eğitim tatbikatına Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Katar, Pakistan ve NATO ile Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri unsurları katıldı. Ayrıca tatbikata ABD, Avusturalya, Etiyopya, Fas, Fransa, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Malezya ve Umman gözlemci statüsünde katılım sağladı.

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