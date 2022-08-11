Haber : İstanbul'da korku dolu anlar! Ana İsale Hattı patladı, sular apartman boyuna çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da korku dolu anlar! Ana İsale Hattı patladı, sular apartman boyuna çıktı

 - Güncelleme:

İstanbul Bahçelievler'de İSKİ ekiplerinin kazı çalışması yaptıkları sırada içme suyu isale hattında patlamasıyla korku dolu anlar yaşandı. Su seviyesinin apartman boyuna yükselmesi nedeniyle evlerin balkonunu su bastı.

Bahçelievler'de dün saat 16.30 sıralarında, Mahmutbey Caddesi ile Nergiz Sokak kesişiminde İSKİ ekiplerinin kazı çalışması yaptıkları sırada içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Yer altından çıkan tazyikli su metrelerce havaya yükseldi.

İstanbul'da korku dolu anlar! Ana İsale Hattı patladı, sular apartman boyuna çıktı

SU SEVİYESİ, APARTMAN BOYUNA ULAŞTI

Yükselen sular apartman boyuna ulaştı. Tonlarca su yola akarken, sokağın başındaki iş yerleri ve apartman balkonlarını su bastı. Esnaf kendi imkanlarıyla dükkanlarına giren suyu temizledi, balkonları su basan apartman sakinleri de kovalarla suyu aşağı boşalttı. Bir süre sonra vanaların kapatılması ile su akışı durduruldu.

İstanbul'da korku dolu anlar! Ana İsale Hattı patladı, sular apartman boyuna çıktı

"BİNAYI BİLE GEÇTİĞİNİ GÖRDÜK"

Bölgede esnaf olan Ali Fuat, İçeride müşteriler vardı, kaçtılar. Ben yağmur yağdı sandım. Su çok yükseldi binayı bile geçti dedi. Suyun metrelerce havaya yükseldiği anları da çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İstanbul'da korku dolu anlar! Ana İsale Hattı patladı, sular apartman boyuna çıktı

İstanbul'da korku dolu anlar! Ana İsale Hattı patladı, sular apartman boyuna çıktı

İstanbul'da korku dolu anlar! Ana İsale Hattı patladı, sular apartman boyuna çıktı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

DHA su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Hakan Arslanoglu:

Binaya boy abdesti aldırmışlar.

Cevap Yaz 0 4 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title