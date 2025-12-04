Bahçeli'den Papa ziyaretine tepki: Konsilin İznik'ten tekrar canlandırılmasına suskun kalmayız

Türkgün Gazetesine konuşana Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin, tarihin yanlış yerinde durduğunu belirten MHP Lideri Bahçeli, "Yönetime karşı yapılan yolsuzluklardan arınma çağrısı doğrudur. CHP yönetiminin herkesi suçlaması omurgalı bir tavır değil. Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun aydınlanması ve adaletin tecellisi şart" dedi.

SIRADA RAPOR YAZIMI VAR

TBMM'de kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun dinleme ve istişare aşamasının geride kaldığını belirten Bahçeli, sırada geçiş sürecini ilgilendiren raporun yazımı olduğunu söyledi. Bahçeli, tayin ve tespit edilecek yol haritasıyla 2026'dan itibaren 'Terörsüz Türkiye'nin vasat ve varlık bulması gerektiğini kaydetti.

"ARINMA ÇAĞRISI DOĞRUDUR"

CHP'nin, tarihin yanlış yerinde durduğunu vurgulayan Bahçeli, "Yönetime karşı yapılan yolsuzluklardan arınma çağrısı doğrudur. Aziz Atatürk'ün partisini mahvı perişan ettiler. CHP yönetiminin her önüne geleni suçlaması doğru ve omurgalı bir tavır değil. Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun aydınlanması ve adaletin tecellisi şarttır" diye konuştu.

"SOYKIRIMCILAR HESAP VERMELİ"

Gazze'de iki devletli çözümden başka yol kalmadığını dile getiren Bahçeli, "Terörist eylem ve saldırganlık derhal son bulmalıdır. 1967 sınırlarına haiz olmak kaydıyla başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafi bütünlüğünü sağlamış Filistin devleti kabul edilmeli, soykırımcılar mutlaka hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

"KONSİLİN İZNİK'TEN TEKRAR CANLANDIRILMASINA İZİN VERMEYİZ"

Papa'nın Türkiye ziyaretinde şova dayalı dini ve tarihi ritüellerin Türk milletini rahatsız ettiğini belirten Bahçeli, "Gizil propagandaya ve kapalı mesajlara itirazımız var. 1700 yıl önce toplanan bir konsilin İznik'ten tekrar canlandırılma hevesine seyirci ve suskun kalamayız. Müslüman mahallesinde salyangoz satmanın alemi yok" dedi.

SORU: Siz Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili gelişmelerden memnun musunuz?

"Mesele şahsımın memnuniyetinden daha çok makul ve sonuç odaklı çalışmaların süreklilik içinde icrasıdır." diyen Devlet Bahçeli sözlerine devam etti;

"TBMM'de tesis edilen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18'inci toplantısını yapmıştır. Dinleme ve istişare aşaması geride kalmıştır. Komisyonun üç değerli milletvekili İmralı'da PKK'nın kurucu önderiyle görüşmüştür. Şimdi sırayı geçiş sürecini ilgilendiren Komisyon raporunun yazımı almıştır. Bundan mütevellit, yasal düzenlemelerin ikmali için TBMM'de ortak bir iradenin tecelli edeceğine inanıyorum. Sürecin siyasi, demokratik ve hukuki boyutunun süratle yapılabilmesi için bugüne kadar sergilenen özverinin aynısıyla devamını temenni ediyorum. Silaha ve şiddete dayalı sistematik terör döneminin kapanması için milli irade kıyamdadır, hiç olmadığı kadar yapıcı ve destekleyici bir kıvamdadır.

Geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı vardır. "Terörsüz Türkiye" hedefi dahilinde görüşü ve düşüncesi olan herkes neredeyse dinlenmiştir. Demokratik mekanizma tam ve eksiksiz çalışmıştır. Tayin ve tespit edilecek yol haritasıyla 2026 yılından itibaren Terörsüz Türkiye vasat ve varlık bulmalıdır. Zaman kalmamıştır. Son düzlüğe geçilmiştir. Milletimiz heyecanla barışı kucaklayacaktır. Toplumsal huzur egemen olacaktır. Bundan dolayı da müsterihim. Komisyona üye veren her partinin sorumluluk ahlakıyla hareket ettiğini değerlendiriyor, hepsine teşekkür ediyorum."

SORU: CHP'de sular durulmuyor. Kazan sürekli kaynıyor. Son bir yıl içinde üçüncü, son iki yıl içinde dördüncü kurultaylarını yaptılar. Kulisler susmuyor, hizipler durmuyor. Mahkemeye düşen CHP'ye sizin bakışınız nasıldır?

"CHP, maalesef tarihin yanlış yerinde duruyor. CHP'nin mahkeme kapılarına düşmesi öncelikle bir hukuk konusudur. Buna rağmen bu partinin iç denge ve düzene kavuşması temennimdir. Ne var ki CHP'de işler sarpa sarmıştır. CHP yönetimine karşı yapılan yolsuzluklardan arınma çağrısı doğru bir çağrıdır.

Dün Sayın Kılıçdaroğlu'nu ağlayarak ve tezahüratlar eşliğinde uğurlayanlar, şimdi kapıyı göstermektedir. Görülen odur ki, CHP üç S'li bir alanda bocalamaktadır: Söğütözü, Saraçhane ve Silivri. Rüşvet, yolsuzluk ve irtikap davaları Aziz Atatürk'ün partisini mahvı perişan etmiştir. CHP yönetiminin her önüne geleni suçlaması doğru ve omurgalı bir tavır değildir. Aynada başka bir şey görmek istiyorlarsa aynayı değil aynanın karşısındaki görüntüyü değiştirmeleri akla yatkın en makul tercihtir.

CHP'nin istikrarsızlığı, tarihsel çizgisinden derin kopuşu Türk siyaset ve demokrasi hayatını olumsuz etkileyecektir. Bu partideki iç çalkantı kendi meseleleridir. Buna dair yorum yapmak bize düşmez ve bizim işimiz değildir. Ancak CHP'nin hesabını vermesi gereken, hatta yüzleşmesi kaçınılması olan korkunç bir rüşvet ve yolsuzluk suçlaması vardır. Hazırlanan iddianamenin içeriği gerçekten de çok ciddidir. Yüzleşmek için özgüven, gerçekleri kabullenmek için de siyasi ahlak ve dirayet gerekmektedir. Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun aydınlanması ve adaletin tecellisi şarttır. Bizim de Türk yargısına güvenimiz tamdır.

Sayın Özgür Özel'in savcı ve hâkimlerimizle uğraşması, her vahim iddiayı siyasileştirerek karalaması doğru değildir. CHP'nin içinde bulunduğu durum Türk siyaseti, bu partinin geleneği ve geleceği açısından ise esef vericidir, yürek yaralayıcıdır.

"KENDİSİNİ ARAYARAK İLETTİM"

SORU: CHP size göre nerede hata yaptı?

"Bu sorunun öncelikle muhatabı ve cevap vermesi gereken CHP'nin bugünkü yönetim kadrosudur. Son iki yıl içinde gerçekleşen 4. Kurultay'da da Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel'i kutluyor, bundan sonraki siyasi mücadelesinde aklıselim ve teenniyle hareket etmesi temennisiyle başarılar diliyorum. Bu temennimi kendisini arayarak bizzat ilettim.

Hukukun bağlayıcılığına ve kararına saygı duymalıdır. 39'uncu Kurultaylarında diyor ki, Cumhuriyet'in muhafızı, Atatürk'ün askeriyiz. Sormak lazımdır ki, Atatürk'ten geriye ne bıraktılar? Cumhuriyet'in yegane gücü olan cumhura ne zaman saygı duydular? İmralı'ya bile gitmekten korktular, kaçtılar; esasa değil de usule itirazlarını da ürkek ve yavan sözlerle açıkladılar.

Türkiye'nin en önemli sorunun çözümünde kaçak güreştiler. Ümit ederim ki gerçeği görecek basirete kavuşurlar ve minder dışına çıkmazlar.

"TERÖRİST EYLEM VE SALDIRGANLIK DERHAL SON BULMALIDIR"

SORU: Gazze'de İsrail saldırıları durmuyor. Ateşkese rağmen soykırım devam ediyor.

"Birleşmiş Milletler'in üye ülke sayısı 193'tür. Bunun 159'u Filistin'i tanımıştır. Bu önemli bir gelişmedir. Soykırımcı İsrail tecrit edilmiştir. Bu yılki Genel Kurul'da pek çok ülke Filistin'i tanımıştır. Akan kan durmalı, Gazze'nin Gazze'lilere ait olduğu herkesçe kabul edilmelidir. İki devletli çözümden başka yol kalmamıştır. 1967 sınırlarına haiz olmak kaydıyla başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafi bütünlüğünü sağlamış Filistin devleti kabul edilmeli, Birleşmiş Milletler'e de tam üye yapılmalıdır. Bunun yanı sıra soykırımcılar mutlaka hesap vermelidir.

Gazze'li bebeklerin, çocukların, kadınların, yaşlıların, savunmasız insanların hakkını hukukunu savunmak bir insanlık görevidir, bir vicdan ve merhamet seferberliğidir. Gazzeli mazlumların sesine ses olan, feryatlarına tercümanlık yapan, dünyaya da insani felaketin korkunç yüzünü süreklilik içinde haykıran Türkiye'nin tez ve söylemleri nihayet geniş kabul görmüştür. 10 Ekim 2025 tarihli ateşkes kararının hilafına İsrail'in saldırılarına devam etmesi, Lübnan'a musallat olması, Suriye'yi karıştırmak için istihbarı, siyasi ve operasyonel müdahalelerde bulunması hiçbir kitaba ve hukuk kaidesine sığmayan canavarlıktır. Devlet mimarisi kisvesindeki terörist eylem ve saldırganlık derhal son bulmalıdır.

"MÜSLÜMAN MAHALLESİNDE SALYANGOZ SATMANIN DA BİR ALEMİ YOK"

SORU: Papa 27-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret etti. Bu ziyaretin lehinde ve aleyhinde pek çok şey söylendi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir açıklama geldi. Sizin de düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

"Öncelikle şunu ifade edeyim, Milliyetçi Hareket Partisi adına görüş paylaşan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın'ın açıklaması bizim resmi açıklamamızdır, nitekim desteğim tamdır. Papa 14.Leo, Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideridir. Ülkemize ziyareti Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine gerçekleşmiştir. Bizim bu ziyarete diyeceğimiz bir şey yoktur.

Yapılan görüşmelerde Türkiye-Vatikan diyaloglarıyla, Filistin başta olmak üzere güncel mahiyetli bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınmıştır. Papa'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "Türkiye'nin tarihsel ve coğrafi konumunun barışın tesisinde merkezi rol oynadığını" söylemesi oldukça anlamlıdır. Bizim eleştiri noktamız Papa'nın Vatikan Devlet Başkanı olarak yaptığı temaslar değil, Katolik dünyasının ruhani lideri olarak gerçekleştirdiği, hattızatında şova dayalı dini ve tarihi ritüellerle milletimizi rahatsız etmesidir.

İznik Neofitos Bazilikası'ndan tutun da, İstanbul Maçka'da kurulu bulunan Wolkswagen Arena'daki ayinlere varıncaya kadar sahnelenen gizil propagandaya ve kapalı devre işlenen mesajların muhtevasına esastan ve usulden itirazımız vardır.

1700 yıl önce toplanan bir konsilin, bu topraklardaki ilk başkentimiz olan İznik'ten tekrar canlandırılma hevesine, İznik yerine Nicaea'yı ikame etme sinsiliğine seyirci ve suskun kalamayız.

İslam aleminin arasına nifak tohumları saçanların, Müslümanı Müslümana kırdıranların, Hıristiyanlığı birleştirme ve bu dini özellikle Asya merkezli yayma çabalarına İznik'in alet edilmesi, burayı sıçrama alanı olarak görmeleri inanç ve itikat onurumuzun hiçe sayılmasıdır.

Biz büyük bir devlet, muazzez ve muhterem bir milletiz. Basit korkulara takılıp kalmayız. Hadiselere kompleksli bakmayız. Ancak asırlar boyunca yazılan senaryoları, oynanan oyunları da görmezden gelemeyiz. İznik'in kurtuluş yıldönümü olan 28 Kasım 1922'nin 103'üncü yıldönümünde, Haçlı seferlerinin başladığı 27 kasım 1095'in 930'ıncı yıldönümünde, 1700 yıllık bir hesabın kararmış sayfalarını tekrar açmanın, akılları karıştırmanın, bulanık suda balık avlamanın, Allah indinde son din olan İslam'ın üzerinde kara bulutlar dolaştırmanın ne sonu ne de sonucu olacaktır. Herkesin din ve vicdan hürriyetine saygımız vardır. Hiç kimseyi dininden ve inancından dolayı hor ve hakir görmediğimiz açıktır. Fakat Müslüman mahallesinde salyangoz satmanın da bir alemi yoktur.

Ben de olan biteni gördükten sonra ATV'de yayımlanan Kuruluş Orhan dizisinin senarist ve yapımcısı Sayın Mehmet Bozdağ'ı arayarak, gösterimdeki bu dizinin Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından öğretici, uyarıcı ve uyandırıcı bir işlevi olduğunu söyledim.

Bu ve buna benzer dizilerin çoğalmasını ve milletimiz tarafından da merak ve ilgiyle izlenmesini diledim. Tarihimizi unutursak, geleceğimiz uçurumdadır.

Bizi biz yapan, bizi köklerimize, kimliğimize, inancımıza bağlayan hasılı tıpkı bir meşale gibi yanan milli ve manevi değerlerimizin tahribine göz yumarsak bu coğrafyadaki hayat ve varlık haklarımıza kast edilmesi mukadderdir.

Hangi ad, amaç ve unvanla olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde farklı egemenlik alanlarının doğuş ve doğruluşuna müsamaha gösteremeyiz.

M.S.325 İznik Konsili, Hıristiyanlığın devletleşmesinde kavşak noktadır. 1700 yıl sonra yapılan ikinci konsil ise sembolik dini bir merasimden daha çok nevzuhur bir hakimiyet üretme ve sürdürme fırsatçılığıdır.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin de 2026 yılında Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılacağını söylemesi yetki aşımı, sorumsuz bir taşkınlık değilse nedir? Mezkur kararı bu sefir mi verecek, yoksa Türkiye Cumhuriyeti mi?

Tahakkümcü, mütecaviz ve dayatmacı teşebbüs, teklif ve değerlendirmelerin istiklal ve istikbal şerefimizi dikkate almadığı, pervasız ve küstahlıkta sınır tanımadığı ortadadır. Bizim meselemiz Papa'nın ziyareti veya diplomatik girişimleri değildir. Meselemiz Konsil hafızasının ve karanlıkta kalmış hatıralarının tekrar diriltme faaliyetleridir."