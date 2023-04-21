Bağışlanan kanların üçte biri İstanbul'da test ediliyor

Deprem sonrası yaşanan çadır polemiği ile gündeme gelen Kızılay'da yaşanan 'kan stoğu krizi', duyarlı vatandaşların, yapılan çağrılara yanıt vererek kan vermeye gitmesiyle bir nebze de olsa aşıldı Kan stokları şu anki ihtiyacı karşılayacak düzeye gelse de, okulların ara tatile girmesi ve Ramazan Bayramı'nın da eklenmesiyle, bayram sonrasına ertelenen pek çok ameliyat için, yeniden kan sıkıntısı çıkabileceği belirtiliyor. Kızılay'ın Türkiye 'deki en büyük bölge laboratuvarı olan Kartal'daki Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi'nin soğuk zincir depolarında, normalde en kolay bulunan kan gruplarından A Rh (+) ve 0 Rh (+) gibi kan gruplarının olduğu rafların dahi boş kalması dikkat çekti. Demirören Haber Ajansı, pek çok ilden gelen kan numunelerinin test, saklanma ve dağıtım öncesi süreçlerini görüntüledi. Kuzey Marmara BKM Müdürü Uzm. Dr. İlhan Birinci, kan stoklarındaki son durum ve iddialarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

BİR ÜNİTE KAN İÇİN 12 FARKLI TEST

"KIZILAY EN GÜVENLİ KANI TEMİN EDİYOR"

"HERKEZİ KAN BAĞIŞINA DAVET EDİYORUZ"

Vatandaşlar tarafından Kızılay'a yapılan "nakdi yardımlar" ile kan bankacılığının sürdürülebilir bir sistem olamayacağına da işaret eden Dr. Birinci, bunun nedenini şu sözlerle açıkladı: "Bizim sağlık kuruluşlarına, hastanelere günde 8 ila 10 bin civarında kan çıkışımız oluyor. Dolayısıyla günde 10 bin ünitenin üzerinde de bir kan toplamamız lazım ki, hem stoklarımızı stabil tutalım hem de hastanelerin kan ihtiyacını karşılayalım. Nakdi bağışlar, belirli dönemlerde artabilir, azalabilir de. Ama bizim standart olarak yeterliliği sağlamamız gerekiyor. Kendi kendine yeten bir sistem olması şart. Bunu, bağışlara dayandırırsak, bağışın azlığına veya çokluğuna göre ihtiyacın karşılanması riske girebilir. Bunu standart bir seviyede tutmak daha akılcı geldiği için nakdi bağışlarla kan bankacılığı ilişkilendirilemez. Kanın, sürekli bir ihtiyaç olduğunu acil bir ihtiyaç olmadığını düşünürsek, Ramazan'dan sonra da bütün vatandaşlarımızı herkesi, kan bağışına davet ediyoruz ki hastanelerde kan ihtiyacını eksiksiz bir şekilde Türk Kızılay'ı olarak tam olarak karşılayabilelim."