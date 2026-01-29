Bağcılar Belediyesi: 2025 yılı hizmetlerle dolu bir yıl oldu

BAĞCILAR Belediyesi, 2025 yılının hizmetlerle dolu bir yıl olduğuna dikkat çekerek; yıl içinde kütüphaneden mahalle bahçelerine Bağ Kafe'lerden Bağ Yuva'lara kadar her kesimin ihtiyacına yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini duyurdu. İlçe sakinlerinin daha kaliteli bir yaşam sürmesi için gayret gösterdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "2026 yılında hizmet yelpazemizi daha da genişleterek çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bağcılar Belediyesi, ilçede 2025 yılında hayata geçirdiği projelere ilişkin bilgi verdi. Belediye, ilçeyi yeşil yaşam alanlarıyla donatmak için başlattığı 'Mahalle Bahçeleri' projesi büyüyerek devam ettiğini bildirdi. Proje kapsamında pasif alanların dönüştürülerek aktif yeşil alanlara çevrildiği belirtildi. Bu amaçla ilçede mahalle bahçesi olmaya uygun 46 noktanın sırayla alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla düzeltildiği kaydedildi. Bu çalışmalar neticesinde bugüne kadar 14 mahalle bahçesinin hizmete açıldığı aktarıldı.

Belediyeden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"İkinci yeşillendirme çalışması ise Millet Bahçeleri. Şu anda Bağcılar'da mevcut bir Millet Bahçesi bulunuyor. Şehrin kalabalığından kaçmak isteyen vatandaşlar için Millet Bahçelerinin sayısı artırılıyor. Bu çerçevede Göztepe Mahallesi'nde 13 bin metrekare Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 21 bin metrekare İnönü Mahallesi'nde 33 bin metrekare ve 15 Temmuz Mahallesi'nde 16 bin metrekare alana yeni Millet Bahçeleri yapılacak. Böylece ilçedeki Millet Bahçesi sayısı 5'e ulaşacak. Bu alanlarda sosyal tesisler ve aktivite alanları da yer alacak

" Bağcılar Belediyesi, çocukları spora teşvik etmek amacıyla 22 noktada futbol, basketbol ve voleybol branşlarında hizmet verecek Mini Sahalar inşa ediyor. Bu kapsamda 2 Mini Saha tamamlandı, 13 Mini Saha tesisinin yapımı ise devam ediyor. Bir yıl içinde 22 mini saha hizmete sunulmuş olacak. Ayrıca uygun bulunan 15 ilkokulun bahçesine mini halı saha ve basket sahası yapılıyor. Bu sahalardan biri tamamlandı; diğerlerinin ise kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

"Bağcılar Belediyesi Başkanlık Binası'nın girişine modern bir kütüphane yapıldı. 800 metrekare kapalı alana sahip kütüphane, aynı anda 250 kişiye hizmet verebiliyor. Çalışma alanları, grup çalışma odaları, seminer salonu ve yeme-içme alanlarıyla donatılan merkezde farklı içerikte çok sayıda kitap da bulunuyor. Türkiye'nin önde gelen şair ve yazarlarından Nurullah Genç'in adının verildiği kütüphane; sessiz çalışma alanları, temiz ortamı ve zengin koleksiyonuyla bir cazibe merkezi niteliği taşıyor.

"Bunların yanında Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi yenilenirken Yenigün Mahallesi Bilgi Evi'nin inşaatı da tamamlandı. Hayvan Barınma Müşahede Merkezi'ne ameliyathane binası yapıldı. 100.Yıl 42 Evler Havuz ve Gençlik Merkezi, Barbaros Yüzme Havuzu ile Göztepe Spor Kompleksi'nin inşaatı ise devam ediyor. Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası inşaatının yüzde 80'i tamamlandı ve tesis yakında hizmete açılacak.

"Mahmutbey Mahallesi'nde yeni açılan tesisle birlikte Bağ-Yuva sayısı 4'e yükseldi. Şu anda 3 Bağ yuvanın inşaatı ise devam ediyor bir yıl içinde bu sayının 16'ya çıkarılması hedefleniyor. Modern yapıda inşa edilen yuvalarda 3-6 yaş arası çocuklar hijyenik ve güvenli ortamda eğitim alıyor. Bağ-Yuvalarda çocukların gün boyu temel ihtiyaçlarının karşılanması, eğlenceli aktivitelerle vakit geçirmeleri ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları destekleniyor. Böylece çalışan annelerin yükünün azaltılması ve ev hanımlarının sosyalleşmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca uzman eğitmenler eşliğinde uygulanan değerler eğitimi kapsamında, çocukların milli ve manevi kültürümüzle erken yaşta tanışmaları için çeşitli etkinlik ve içerikler de programlara dahil ediliyor. Atölye çalışmalarıyla da ilgi ve yeteneklerini erken yaşta keşfetmelerine fırsat sağlanıyor.

"Bağcılar Belediyesi yıl içinde 6 Bağ Kafe ve Sosyal Tesis açarak toplam sayıyı 12'ye yükseltti. 3 tesisin inşaatı da sürüyor. Öğrenciler için çalışma ortamı, aileler için dinlenme alanı, yaşlılar için de sosyal buluşma noktası olarak hizmet veren tesislerde engelli erişimine uygun düzenlemeler de bulunuyor. Uygun fiyatları ve geniş ürün çeşitliliğiyle yoğun ilgi gören tesisler, vatandaşlara ekonomik ve lezzetli seçenekler sunuyor. Vatandaşlar da tesislerin iç ve dış alanlarında sevdikleriyle keyifli zaman geçiriyor.

"Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, içerisinde düğün salonu, taziye evi ile kadınların ve gençlerin toplantı ve programlarını gerçekleştirebileceği beş yıldızlı çok amaçlı salonu ilçeye kazandıracaklarının müjdesini verdi. 'Çok Amaçlı Salon' tesisinin Mahmutbey Mahallesi'nde 2 bin metrekarelik boş bir alana yapılması planlanıyor. Tesiste, her biri 861 metrekare büyüklüğünde ve 514 kişi kapasiteli iki büyük salon bulunacak. Düğün salonunun yanı sıra taziye evi de tesiste yer alacak. Ayrıca kadınlar ve gençler için toplantı, organizasyon ve etkinlik alanı olarak da kullanılabilecek.

"Mahmutbey Mahallesi'nde 2 bin metrekarelik alana iki katlı bir Aşevi yapılıyor. Kızılay tarafından işletilecek aşevinde; yemek yapamayan veya kimsesi olmayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar için yılın 365 günü sıcak yemek üretilecek. Hazırlanan yemekler Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından adreslerine teslim edilecek. Kapasite bakımından 'İstanbul'un en büyüğü' olarak planlanan Aşevinde, olağanüstü durumlarda günlük 50 bin kişilik yemek veya 150 bin kişilik çorba üretimi gerçekleştirilebilecek.

"Bağcılar Belediyesi, ilçedeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve park sorununu çözmek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu kapsamda atıl durumdaki kamu kurumlarına ait araziler tespit edildi. İlçe genelinde belirlenen 36 nokta, zemin üstü otopark olarak değerlendirilmek üzere hızla düzenlendi. Belediye ekiplerinin kısa sürede tamamladığı çalışmalar sonucunda bu alanlar otoparka dönüştürüldü. Şu anda 36 otopark ücretsiz olarak hizmet veriyor."

'HİZMET YELPAZEMİZİ DAHA DA GENİŞLETEREK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bir yıl gibi kısa bir sürede önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "2025 yılı ilçemiz ve komşularımız için verimli bir yıl oldu. Eğitimden sosyal tesislere kadar her alanda yerel yönetimlere örnek olacak uygulamaları hizmete sunduk. Çalışmalarımızın hem komşularımızdan hem de dışarıdan gelen misafirlerden takdir görmesi bize moral oluyor. İnşallah 2026 yılında hizmet yelpazemizi daha da genişleterek çalışmaya devam edeceğiz. Bizim tek bir gayemiz var; o da vatandaşlarımızın daha kaliteli bir yaşam sürmeleri. Bunun için var gücümüzle hizmet üretmeyi sürdüreceğiz" dedi.