Azerbaycan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Eğitim Kurumlarında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Vatan için canlarını feda eden şehitler ve devlet büyükleri için saygı duruşunun yapıldığı programda, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Büyükelçi Akgün, yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 106. yılını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Akgün, TBMM'nin bir asır önce Türkiye'nin bağımsızlığına karşı kasteden emperyalist güçlere karşı verilen istiklal mücadelesine öncülük ettiğini belirterek, TBMM'nin, büyük zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı'nın ardından bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan milli egemenlik anlayışının TBMM'nin 23 Nisan 1920'de "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" denilerek açılmasıyla hayat bulduğunu dile getiren Akgün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin açılış gününü, geleceğin teminatı çocuklara bayram olarak armağan ettiğini hatırlattı.

Akgün, Atatürk'ün bu davranışıyla, dünyanın savaş ve çatışmalarla çalkalandığı bir dönemde, çocuk haklarını dünya gündemine taşıdığını ve çocuklara sevgisini gösterdiğini anlatarak, "Bu anlamlı günün çocuklara armağan edilmesi, yalnızca bir sevgi ifadesi değil, aynı zamanda geleceğe duyulan derin güvenin, milletimizin yarınlarına olan sarsılmaz inancın en güçlü göstergesidir. Çünkü çocuklar, sadece bir ülkenin geleceği değil, aynı zamanda onun umudu, vicdanı ve karakteridir." ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı günü kardeş Azerbaycan'da idrak etmenin ayrı bir anlam taşıdığını belirten Akgün, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağlar, sıradan iki ülke arasındaki ilişkilerin çok ötesindedir. Bu bağlar, tarihin derinliklerinden süzülüp gelen ortak bir dilin, ortak bir kültürün, ortak bir kaderin eseridir." dedi.

Akgün, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in "Bir millet, iki devlet" sözlerinin yalnızca bir temenni olmadığını, yaşayan, hissedilen ve her gün yeniden teyit edilen bir hakikat olduğunu vurguladı.

Yarının temsilcisi çocukların iyi yetişmesinin Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak geleceği açısından hayati önem taşıdığını söyleyen Akgün, çocuklara bilimde, sanatta, diplomaside ve her alanda kendilerini geliştirmeleri, aynı zamanda köklerini de unutmayarak geleceğe yürümeleri tavsiyesinde bulundu.

Akgün, "Unutmayınız ki Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere emanet ettiği Cumhuriyet, sadece korunması gereken bir miras değil, aynı zamanda daha ileriye taşınması gereken bir sorumluluktur. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik de sizlerin omuzlarında yükselecek ve giderek daha da güçlenecektir." diye konuştu.

Bakü Türk Eğitim Kurumları öğrencilerinin müzik ve dans gösterileriyle devam eden etkinlikte, okulda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.