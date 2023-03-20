Ayşe Özgecan'ın babası: Ortada bir ölü var sanığın tutuklanması gerekir

ZONGULDAK'ta 8'inci kattaki evin terasından atladığı öne sürülen Ayşe Özgecan Usta'nın (28) ölümünde, sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında baba Kenan Usta sanığın tutuklanmamasına tepki göstererek, "Ben suçlu ya da...

ZONGULDAK'ta 8'inci kattaki evin terasından atladığı öne sürülen Ayşe Özgecan Usta'nın (28) ölümünde, sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında baba Kenan Usta sanığın tutuklanmamasına tepki göstererek, "Ben suçlu ya da suçsuz demiyorum. Ortada bir ölü var tedbiren tutuklanması gerekirdi" dedi.

Olay, 5 Şubat 2021'de İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, Ankara'dan, Zonguldak'ta yaşayan erkek arkadaşı Bartu Can Akkışla'nın yanına geldi. İddiaya göre Usta'nın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışla olumsuz karşılık verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, erkek arkadaşına "Kendimi atacağım" diyerek terasa yöneldi. Erkek arkadaşı yanına gidip kendisini tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 8'inci kattaki dairenin terasından düşerek ağır yaralanan Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Bartu Can Akkışla hakkında intiharı öngörebileceği ancak engellemediği gerekçesiyle 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bazı tanıkların da dinlendiği duruşmada adli kontrol tedbirinin yumuşatılması ve tutuklama talebi hakim tarafından reddedildi. Daha önce yapılması planlanan ancak ertelenen keşif için yeni tarih belirlenirken olay yerinde inceleme yapan tüm polislerin hazır bulunmalarına karar verildi. Dava tanıkların dinlenmesi, ileri tarihte yapılacak keşif raporunun da eklenmesi için ertelendi.