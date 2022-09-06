Avukatlar CMK ücretleri için resti çekti! Hizmetler bile durabilir

Baro Başkanları toplantısının ardından CMK tarifelerinin düşüklüğü hakkında bir açıklama yayınlandı. Baro Başkanları, tarifelerin avukatların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye getirileceği tarihe kadar CMK hizmetlerini yavaşlatma kararı aldı. Sonuç alınmazsa bu kararın ileride durma noktasına kadar dahi gidebileceği iddia edildi.

Avukatların CMK ücret tarifeleri hakkındaki görüşmeler devam ediyor. Baro Başkanları, mevcut ücretlerin ihtiyaçları kesinlikle karşılamadığını ve ücret tarifelerinin hakkaniyetli bir seviyeye taşınması gerektiği belirterek CMK hizmetlerini yavaşlatma kararı aldı. Bildiriye 81 ilin baro başkanları tarafından imza atıldı. Türkiye Barolar Birliği tarafından ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

"CMK TARİFESİ HAKKANİYETLİ OLMALIDIR"

Baro başkanları tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde: "Ceza yargılamasında avukatın varlığı; hak arama özgürlüğünün garantisi, adil yargılanma hakkının olmazsa olmazı, işkence ve kötü muameleyle ve hukuka aykırılıklarla mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır.

"ADİL YARGILANMA ANCAK SAVUNMA İLE OLUR"

Adil bir yargılamanın ancak savunmanın katılımıyla var olabileceğini kabul eden hukuk devletlerinde, avukata erişim imkanı olmayan yurttaşlara savunma haklarının kamusal olarak sağlanması gerekir. Bununla birlikte ülkemizde, zorunlu müdafilik hizmeti karşılığı ödenen ücretlerin, bugüne kadar bu hizmeti büyük bir özveri ve onurla yerine getiren avukatlar için mevcut ekonomik koşullar altında tahammül edilemez hâle geldiği açıktır.

"YALNIZCA 754 TL ÖDENMEKTEDİR"

Mevcut CMK Tarifesine göre, en az üç yıl süren bir ceza davasında zorunlu müdafilik hizmeti veren avukata yalnızca 754 TL ödenmektedir. Söz konusu CMK Tarifesi'ndeki ücretler, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin (AAÜT) on sekizde birine denk gelmekte, bu nedenle aynı işi yapan meslektaşlarımız arasında derin bir eşitsizlik ortaya çıkmaktadır. Barolar olarak, öteden beri talebimiz, CMK Tarifesi'nin AAUT ile eşitlenmesi ve CMK ücretlerinden kesilen KDV'nin yüzde 1'e indirilmesidir.

"BİRLİKTEN BEKLENTİMİZ BU YÖNDE"

Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı arasında yeni dönem CMK Ücret Tarifesi'nin belirlenmesine yönelik görüşmelerin sürdürülmekte olduğunu biliyor, bu görüşmeleri önemsiyoruz. Avukatlık mesleğinin onuruyla bağdaşan, meslektaşlarımızın emeklerine karşılık gelen ve adil yargılanma hakkına erişimi sağlayan hakkaniyete uygun bir artışın bu görüşmeler sonucunda ortaya çıkmasını bekliyoruz. Şu aşamada, Barolarla aynı hassasiyeti gözeten Türkiye Barolar Birliğinden beklentimiz, AAÜT'de olduğu gibi CMK Tarifesi görüşmelerinde de meslektaşlarımızın talepleri doğrultusunda bir sonuç elde etmek üzere konunun tüm muhataplarıyla etkin bir müzakere süreci yürütmesidir.

"CMK HİZMETLERİNİ YAVAŞLATACAĞIZ"

Ancak son oluşan ekonomik koşullarda, varlık mücadelesi veren avukatlar için mevcut CMK Tarifesi'yle zorunlu müdafilik hizmetlerinin yerine getirilmesi mümkün olmadığından, aşağıda imzası bulunan 81 ilin baro başkanları olarak, verilen hizmetin karşılığı, hakkaniyete uygun bir artış sağlanıncaya kadar:

1-) 13 Eylül 2022 Salı günü tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin yavaşlatılması,

2-) 20 Eylül 2022 Salı günü tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin bir gün süreyle durdurulması, (şiddet ve istismar mağduru kadın ve çocuklar için gelen talepler hariç)

3-) 27 Eylül 2022 Salı gününden itibaren tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin üç gün süreyle durdurulması (şiddet ve istismar mağduru kadın ve çocuklar için gelen talepler hariç)

4-) Bir sonuç alınamaması halinde, tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin süresiz olarak durdurulması konusundaki kararlılığımızı bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Saygılarımızla.

İşte o açıklama: