Avukat ve emekli icra müdürü cinayetinde gerekçeli karar; tasarlayarak öldürmedi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde araçta tartıştığı avukatı eski Denizli Baro Başkanı Mehmet Erdal Çam (73) ile emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ı (57) öldüren Galip Özmen'e (63) 2 kez müebbet hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda; Özmen'in olayı tasarlayarak gerçekleştirmediği, kasten öldürdüğü yönünde kanaat getirilirken, suçtan pişmanlık duyduğu noktasında bir kanaate varılmadığına dikkat çekildi.

Olay, 22 Eylül 2023'te saat 17.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Galip Özmen, arkadaşı Osman K. (28), avukatı Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar ile bir kafeteryada buluşup, kahve içti. Ardından Galip Özmen, Çam ve Çavdar ile yemeğe gitmek üzere hafif ticari araçla mekandan ayrıldı. Osman K. ise kendi aracıyla gruba eşlik etti. Yolda çıkan tartışmada Galip Özmen, avukatı Mehmet Erdal Çam ile Özcan Çavdar'ı yanındaki tabanca ile başından vurdu. Özmen daha sonra arkadan gelen Osman K.'nin aracına binerek uzaklaştı. Özcan Çavdar ile Mehmet Erdal Çam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Galip Özmen, bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. Özmen'i bıraktıktan sonra Denizli'ye gittiği belirlenen Osman K. de yakalanıp, Bodrum'a getirildi.

SORGUSUNDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Galip Özmen, jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf edip, Çam ve Çavdar'ı işlettiği otelin tahliye davasının kaybedilmesinden sorumlu tuttuğu için öldürdüğünü söyledi. Özmen'in eski Denizli Baro Başkanı da olan Mehmet Erdal Çam'ı, Özcan Çavdar aracılığıyla bulduğu belirtildi. Özmen ve Osman K., işlemlerinin ardından tutuklandı. Osman K., 28 Kasım 2023'te tahliye oldu.

4 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede; Özmen'in 2018 yılında işletmek üzere apart otel kiraladığı ve mal sahibi ile aralarında kira artışı nedeniyle anlaşmazlık olduğu belirtildi. Mal sahibinin konuyu yargıya taşıdığı ve Galip Özmen'in arkadaşı Özcan Çavdar aracılığıyla dosyayı avukat Mehmet Erdal Çam'a verdiği kaydedildi. Görülen mahkemede Özmen'in davayı kaybettiği ve oteli tahliye ettiği iddianamede vurgulandı. Galip Özmen'in iddiasına göre, davanın bitmesine rağmen Mehmet Erdal Çam'ın kendisinden para istediği ve dolandırıldığını iddia ederek zararın karşılanması için ödediği paraları Çavdar'dan karşılamasını istediğine de iddianamede yer verildi. Parasını alamayan Özmen, öldürme planı yaparak bu planı Osman K. ile paylaştığı belirtildi. Özmen'in, Osman K. aracıyla yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla Denizli'den Bodrum'a geldiği de iddianamede yer aldı.

'İKİLİNİN BAŞLARINA ATEŞ ETTİ'

Bodrum'a gelen Galip Özmen ve Osman K.'nin, Mehmet Erdal Çam ve Özcan Çavdar ile buluştuklarına dikkat çekilen iddianamede, "Özmen daha sonra Çam ve Çavdar'ın aracına bindi. Bu sırada Özmen, ikiliye 'Siz benden para aldınız, beni dolandırdınız. Beni bitirdiniz, ben de sizi bitireceğim' dedi. Daha sonra aracın arkasında oturan Özmen, çantasından çıkardığı tabancayla ikilinin başlarına ateş etti. Özmen araçtan inerek arkasında kendilerini otomobille izleyen Osman K.'nin aracına binerek bölgeden uzaklaştı ve ardından jandarmaya giderek teslim oldu. Osman K. ise Bodrum'dan ayrılarak Denizli'ye gitti, burada güvenlik güçlerince yakalandı" denildi. İddianamede ayrıca yapılan otopsilerde öldürülen Çam ve Çavdar'a sağ alt enseye yakın mesafeden ateş edildiği ve mermi çekirdeğine rastlanılmadığı belirtildi. Savcılık, tutuklu sanık Galip Özmen için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz yargılanan Osman K. içinse 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istedi.

SANIKLARIN CEZASI BELLİ OLDU

Avukat Mehmet Erdal Çam ile emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ı öldüren Galip Özmen ile ona yardım ettiği belirlenen Osman K., 29 Nisan 2025'te Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8'inci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Galip Özmen'i 2 kez müebbet hapse çarptırdı. Heyet, Osman K.'nin ise beraatine karar verdi.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

2 sanık için verilen ceza kararının ardından gerekçeli karar açıklandı. 2 kez müebbet hapse çarptırılan tutuklu Galip Özmen'in olayı tasarlayarak gerçekleştirmediği yönünde kanaat getirilen gerekçeli kararda, "Kurgulanmış veya planlanmış bir olayın bulunmaması, olayın ani gelişen bir eylemden vuku bulması, sebatla ve koşulsuz bir karar içerisinde tasarlanan bir planın bulunmaması, tasarlama kastının hangi düzeydeki eylemi için ne zaman alındığı ile eylemin şarta bağlı olmayan bu kararlılıktan ne kadar zaman geçtikten sonra işlendiği hususunda her türlü şüpheden uzak somut delil bulunmamakta, eylemin tasarlayarak gerçekleştirilmediğine mahkememizce kanaat getirilerek sanık Galip'in maktulleri kasten öldürdüğü kabul edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İNDİRİMSİZ CEZANIN GEREKÇESİ; ÇELİŞKİLİ BEYANLAR

Gerekçeli kararda, Galip Özmen'in mahkemede çelişkili beyanları ve olay öncesinde maktulden kaynaklanan ve Özmen'e yönelen başka herhangi bir haksız söz ve davranışın da bulunmaması karşısında indirimlerin uygulanmadığı belirtilirken, "Mehmet Erdal Çam'ın hayatını kaybetmesine ilişkin olarak Muğla Adli Tıp Kurumunca düzenlenen raporda; ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasının baş arkası sağ alt dış yanda enseye yakın alandan girerek sol yanak alttan çıkan şekilde olduğunun tespiti, olay esnasında Özmen'in belirttiği şekilde alaycı ve karşılıklı olarak yüz yüze bir tartışma ortamının olmaması, maktullere arkadan ateş edilmiş olması hususlarının ve olay öncesinde maktulden kaynaklanan ve Özmen'e yönelen başka herhangi bir haksız söz ve davranışın da bulunmaması karşısında, mahkememiz de Özmen hakkında haksız tahrik hükmünün uygulanma koşullarının olmadığı yönünde kanaat oluşmuştur" denildi.

'PİŞMANLIK DUYDUĞU KANAATİNE VARILMADI'

Gerekçeli kararda ayrıca "Yargılamaya konu somut olayda sanık Galip Özmen'in her ne kadar olaydan sonra gidip kolluk görevlilerine teslim olarak suçu ikrar ettiği anlaşılsa da maktullere silahla ateş ettikten sonra herhangi bir yardımda veya bildirimden bulunmadan olay yerinden uzaklaşmış olması, Özmen'in sosyal konumunda bir kişinin yaşı ve tecrübesi gözetilerek kaçmasının ve saklanmasının mümkün olmadığının, yakalanacağının farkında olabilecek olması, sanık Özmen'in maktullerin eylemini hak ettikleri yönündeki beyanı, yargılama aşamasında mahkeme huzurundaki 'pişman olduğunu, aslında pişman olmadığını ama şu an pişman olduğunu ve üzüldüğünü, ruh halinin değişiklik göstermekte olduğunu' ifade ettiği pişmanlığı yönündeki çelişkili beyanları ve duruşmadaki tutum ve davranışlarına göre de suçtan pişmanlık duyduğu noktasında bir kanaate varılmaması hususları dikkate alındığında mahkememizce sanık Galip Özmen hakkında takdiren TCK 62. maddesi uygulanmamasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.