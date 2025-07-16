AVM'deki oyun parkında epilepsi hastası Hüseyin'in yaralandığı olay mahkemeye taşındı

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir AVM'de Hüseyin Çınar Osmay (18) 14 yaşındayken, çocuk parkında halat ipleriyle ağ şeklinde örülmüş oyun alanında oynarken, her iki ayağı boşluğa düşüp ağır yaralandı. Böbreği yüzde 80 çalışamaz hale gelen Osmay'ın ailesi AVM'ye ihmali olduğu gerekçesiyle maddi, manevi dava açtı. Mahkemenin dosyayı gönderdiği 3 kişilik bilirkişi heyeti, raporunda; AVM'nin olayın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğunu, çocuk ve annesinde ise kusur bulunmadığını belirtti.

Olay, 16 Haziran 2021'de, Beyazevler Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki AVM'de meydana geldi. O dönemde 14 yaşında olan ortaokul mezunu Hüseyin Çınar Osmay, AVM'deki çocuk oyun parkında örümcek ağı şeklinde örülmüş, yaklaşık 2,5 metre yükseklikte oyun alanında oynarken ayakları halatların arasındaki boşluğa düşüp ağır yaralandı. O anlar AVM'nin güvenlik kameralarına da yansıdı. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürülen ve ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Osmay, 1 hafta boyunca solunum cihazına bağlı kaldı. Bu süreçte, böbreklerinden birinin ağır derecede hasar gördüğü tespit edildi. 10 gün bilinci kapalı kalan Osmay, 2 ay süren tedavisi sonrası taburcu edildi. Yapılan tespitlere göre böbreklerinden birinin yüzde 80 oranında çalışamaz duruma geldiği belirlendi. 2 çocuk annesi Sevim Pircioğlu (36), olayı İzmir 5'inci Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Önlem almadıkları öne sürülen AVM yetkilileri, geçen yıl eylül ayında yargılanmaya başladı.

'HER ZAMAN İÇİN AZ DA OLSA BİR YARALANMA RİSKİ BULUNMAKTADIR'

AVM yetkililerinin savunmasında, "Davacı alışveriş merkezinin doğu girişi önündeki çocuk oyun park alanındaki herkese açık örümcek ağı (birbirine bağlanmış halatlardan oluşturulmuş) oyun alanında yürürken düştüğünü ve bunun neticesinde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmaktadır. Ancak hemen belirtmemiz gerekir ki çocuk oyun alanları standartlarına uygun olarak kurulan oyun alanının diğer alışveriş merkezlerindeki, park ve bahçelerdeki oyun alanlarından bir farkı bulunmamaktadır. Oyun alanı uluslararası standartlarda yapılmıştır. Burada oyun oynarken belirli bir efor sarf eden çocuk veya gençlerin her zaman için az da olsa bir yaralanma riski bulunmaktadır. Bu durum bahsedildiği üzere benzer bütün oyunlarda da geçerlidir. Yani buraya çocuğunun veya genç evladının çıkıp oynamasına müsaade eden ebeveyn az da olsa belirli bir riski göze almak durumundadır. Bu riskle birlikte çocuk veya genç heyecan duymakta, eğlenmekte hem de fiziksel becerilerini geliştirmektedir. Tüm park, bahçe ve alışveriş merkezlerindeki oyun alanlarının temel mantığı bu şekildedir" denildi.

BİLİRKİŞİ HEYETİ FİRMAYI KUSURLU BULDU

Mahkeme ise dosyayı bilirkişiyle gönderdi. 3 kişiden oluşan bilirkişi heyeti, incelemeleri tamamlayıp raporunu hazırladı. Olayla ilgili mevzuat ve bilgiler dahilinde gerçekleştirilen değerlendire göre; iş yerleri veya yaşam alanlarında kullanılan tüm ekipman veya cihazların talimatları o ekipman veya cihazın yakınında asılı olmalı ve yeterli uyarılarla yazılı veya görsel olarak asılı olmalıdır. İşverenler, iş yerleri veya hizmet verdikleri alanlardaki tüm tehlikelere karşı önlemleri almakla yükümlüdür. Çocuğun epilepsi hastalığının bu kazanın oluşması veya şiddetiyle bir ilgisi yoktur. Bu alanda herhangi tam sağlıklı başka bir çocuk da aynı şekilde bu kazayı geçirebilirdi. Kaza yaşanmış olmasına rağmen halen oyun parkındaki ağlar sıklaştırılmamış veya talimatlara, kazanın benzeri olmaması için ek maddeler konmamıştır. Bilirkişi heyeti bu tespitlerden sonra, 'Şirketin olayın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu, çocuk ve annesinin olayın meydana gelmesinde kusuru bulunmadığı kanaatine varılmıştır' tespitinde bulundu.

'İÇ KANAMA TESPİT EDİLDİ'

Hüseyin Çınar Osmay'ın annesi Sevim Pircioğlu, "Oğlum halatların üzerinde yürürken ayağı kayıyor. Halatlar nedeniyle hayalarına aldığı darbe nedeniyle böbreği zarar gördü. Hastaneye götürdük. İç kanama olduğu tespit edildi. Zorlu günler geçirdik. Başta iç kanamayı durduramadılar. İçinde 12 litre kan birikimi oldu. Akciğerlerine kadar kapattı. Günde 3 kez kan verildi. 4 ameliyat geçirdi. 64 gün hastanede kaldık. Çok acı bir şey. İnsanın evladı, hiçbir şeye benzemiyor. Çok güzel eğitim ve spor yaşamı vardı. Atletizmle ve yüzücülükle ilgileniyordu. Avrupa'da şampiyonlukları vardı. Hepsi bitti. Sol böbreğin başta yüzde 100 işlevsizdi. Yüzde 20'sini canlandırdılar" dedi.

Oyun parkında olası kazalara karşı önlem alınmadığını öne süren Pircioğlu, "Hiçbir sağlık ekibi yoktu, görevli yoktu. Hiçbir uyarı levhası yoktu. Hastaneye gittiğimizde o oyun parkından birçok çocuğun yaralanma şikayetiyle başvurduğu söylendi. Çocuk oyun parkı. Böyle bir olay aklıma gelmezdi. Önlem alınsın. Başka bir evladın ve ailenin canı acımasın. Eğitim hayatı olumsuz etkilendi. Başka kimsenin başına gelmesin" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR SAKAT KALSIN İSTEMİYORUZ'

Mağdur ailenin avukatı Halil İbrahim Karaağaç, "Dava sürüyor. Adli Tıp raporuyla müvekkilimin yüzde 14 civarında iş göremezlik raporu var. Bilirkişiler tarafların kusur açısından kazayı inceledi. Hem AVM işletmecisini hem de işletme sahibini yüzde 100 kusurlu buldu. Orada halen birçok kazanın olduğunu öğrendik. Başka canlar yanmasın diye mücadele ediyoruz. Yargının da doğru kararı vereceğini düşünüyorum. Gerekli tedbirler alınır kanaatindeyim. O oyuncak çok tehlikeli. Çocuklar halatın üzerinde oynuyor. Halatların genişliği, çok ciddi şekilde çocukların ayağının kayıp düşmesine olanak verecek şekilde. Bizi endişelendiren bu. İşletmenin biz standartları sağladık kusur sizdedir anlayışı bizi üzüyor. Biz çocuklar sakat kalsın istemiyoruz. Müvekkilimin oğlu okulunu değiştirmek zorunda kaldı, ciddi sakatlıklar geçirdi" dedi.

Haber: Kadir ÖZEN - Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Mehmet KILINÇ- Tekin GÜRBULAK / İZMİR,