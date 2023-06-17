Ato, 100. Yılını Kutluyor... Başkan Gürsel Baran: "Ankara'yı Ticaretin Kalbi Haline Getireceğiz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun 100. kuruluş yıl dönümü kutlama programında; "Yüzyıllık geleneğimizden aldığımız cesaret ve ilhamla ikinci yüzyılımıza bir iz bırakacağız. Esareti değil cesareti seçen ecdadımızın emanetine aynı cesaretle sahip çıkacağız. Başkent sorumluluğu ile sürdürdüğümüz çalışmalarla Ankara’yı ticaretin kalbi haline getireceğiz" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun 100. kuruluş yıl dönümü kutlama programında; "Yüzyıllık geleneğimizden aldığımız cesaret ve ilhamla ikinci yüzyılımıza bir iz bırakacağız. Esareti değil cesareti seçen ecdadımızın emanetine aynı cesaretle sahip çıkacağız. Başkent sorumluluğu ile sürdürdüğümüz çalışmalarla Ankara'yı ticaretin kalbi haline getireceğiz" dedi.

Ankara Ticaret Odası'nın kuruluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen kutlama programlarından ilki, ATO Başkanı Gürsel Baran ve ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, yönetim kurulu, Meclis ve Ankara ticaretini temsil etme yetkisini alan 452 organ üyesiyle birlikte Anıtkabir ziyareti ile başladı. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Baran, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Anıtkabir programının ardından ATO Heyeti, 100. yıla özel Meclis Toplantısı'nı gerçekleştirmek üzere II. Meclis Binası'na ulaştı. Toplantıda konuşan Baran, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin birinci asrında, ecdadımız, canıyla kanıyla siyasi bağımsızlığımız, sabanıyla da iktisadi bağımsızlığımızın tarihini yazdı. Cumhuriyetimizin ve Ankara Ticaret Odamızın ikinci yüzyılına girerken, Ankara Ticaret Odası'nın 160 bin üyesinin oylarıyla seçtiği temsilcileri olarak, yeni hikayemizi hep birlikte yazacağız. Asırlık geleceğimizi, yüzyıllık geleneğimizden aldığımız ilhamla inşa edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de siyasi bağımsızlığımızı, ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirerek koruyacağız. Neferlik görevimize ikinci yüzyılımızda da devam edeceğiz. Üyelerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için çalışmayı sürdüreceğiz.

"ANKARA, YÜZ YILDIR İKTİSADİ BAĞIMSIZLIĞIN İLK KALESİ OLARAK VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR"

Ankara Ticaret Odamızın kurulduğu ilk günden bu yana, üyeleri, Türkiye'nin ekonomik kurtuluş savaşında birer nefer olarak görev aldı. Bugün de Türkiye'nin ikinci büyük ticaret odası olarak, bu görevi en önde sürdürüyor. Üyelerimizin çalışma azmi sayesinde bugün Ankara, 13 organize sanayi bölgesi, 11 teknoloji geliştirme, 150 Ar-Ge ve 37 tasarım merkezi ve ticari merkezleriyle Türkiye Gayri Safi Yurt içi Hasılası'nın yüzde 10'unu, vergi gelirlerinin yüzde 10'unu üretiyor. Dünyanın 195'i aşkın ülkesine, demir çelikten mobilyaya, hububattan optik cihazlara, İHA'lardan SİHA'lara kadar ihracat gerçekleştirerek, Türkiye'nin ihracatta beşinci, ithalatta ikinci sırasına adını yazdırıyor. 1923 yılında hiç sanayisi olmayan ülkenin Başkent'i, bugün savunma sanayi ihracatının yüzde 60'tan fazlasını tek başına yapıyor. Kurtuluş Savaşı'nın son kalesi Ankara, yüz yıldır iktisadi bağımsızlığın ilk kalesi olarak varlığını sürdürüyor. Cumhuriyetimizin birinci asrında, ecdadımız, canıyla kanıyla siyasi bağımsızlığımız, sabanıyla da iktisadi bağımsızlığımızın tarihini yazdı. Cumhuriyetimizin ve Ankara Ticaret Odamızın ikinci yüzyılına girerken, Ankara Ticaret Odası'nın 160 bin üyesinin oylarıyla seçtiği temsilcileri olarak, yeni hikayemizi hep birlikte yazacağız.

"SİYASİ BAĞIMSIZLIĞIMIZI, EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞIMIZI GÜÇLENDİREREK KORUYACAĞIZ"

Asırlık geleceğimizi, yüz yıllık geleneğimizden aldığımız ilhamla inşa edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de siyasi bağımsızlığımızı, ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirerek koruyacağız. Neferlik görevimize ikinci yüzyılımızda da devam edeceğiz. Üyelerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin tam ortasında, Pekin'den Londra'ya uzanan Demir İpek Yolu üzerinde yer alan Ankara'nın, karayolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığında önemli bir merkez olması hedefiyle çalışacağız. Eskişehir, İstanbul, Konya, Sivas hatlarıyla hızlı trenin merkezi olan Başkent'imizin, Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı vasfını sürdürmesi için yurtdışı uçuşlar konusunu gündemimizden düşürmeyeceğiz. Entegre yapısıyla Türkiye'nin tek örneği olan lojistik üssünün bulunduğu şehrimizin, ulusal ve uluslararası düzeyde bir lojistik merkezi olması için çalışacağız.

İleri teknoloji cihazlarının yer aldığı, en yüksek kalitede yetişmiş hekimlerin görev yaptığı hastanelere ve en kaliteli termal kaynaklara sahip olan Ankara'nın medikal, termal ve ileri yaş turizminde dünya markası haline gelmesi için gayret sarf edeceğiz. Binlerce yıllık geçmişiyle, köklü ve özgün mutfak gelenekleriyle ülkemizin lezzet haritasında yer alan Başkentimizin Gastronomi Merkezi haline gelmesi için çalışacağız. Bir fuar ve kongre şehri olması hedefiyle projeler geliştireceğiz. Yerli ve milli üretimi, katma değerli üretimi, markalaşmayı destekleyeceğiz. Şehrimizden çıkan markaların ve coğrafi işaretli ürünlerimizin dünya pazarlarında yer almasını sağlayacağız.

"ANKARA'YI TİCARETİN KALBİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Eğitimler ve desteklerimizle e-ticaret ve e-ihracatın gelişimine katkı sağlayarak, Ankara'mızın ticaret ve ihracatta gelişimini hızlandıracağız. Üniversitelerle yakın çalışmalar yürüterek, reel sektör üniversite iş birliğini geliştirerek, yeni fikirler ve projeler üreteceğiz. Ankara'yı yaratıcı endüstrilerin merkezi haline getireceğiz. Kadın ve genç girişimciliğini destekleyeceğiz. Su ve toprağın kıymetini bilerek, iklim değişikliğinin etkilerini göz önünde bulundurarak, yeşil dönüşümü ve döngüsel ekonomiyi destekleyeceğiz. Üyelerimizle ve sektörlerimizle sürekli istişare halinde olarak, gelişimlerini destekleyip, önlerindeki engelleri kaldıracak faaliyetler yürüterek Başkent Ankara'nın iş dünyasının sesi olmasını sağlayacağız. 268 komite üyemiz, 192 meclis üyemiz ve yönetim kurulumuzla birlikte, yüzyıllık geleneğimizden aldığımız cesaret ve ilhamla ikinci yüzyılımıza bir iz bırakacağız. Esareti değil cesareti seçen ecdadımızın emanetine aynı cesaretle sahip çıkacağız. Başkent sorumluluğu ile sürdürdüğümüz çalışmalarla Ankara'yı ticaretin kalbi haline getireceğiz."

"CUMHURİYET'İMİZİ OLUŞTURAN FARKLILIKLARI ZENGİNLİK BİLİP GELENEKLERİMİZ HALİNE GETİRDİK"

ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal de yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına girerken, ATO'nun 160 bin üyesiyle görev üstlenmesinin önemine değindi. Deryal, konuşmasında şunları söyledi:

"Ankara Ticaret Odamız, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gürsel Baran'ın liderliğinde ekonomik bağımsızlık için devralınan sorumluluğun sahibi olarak, odamızın hedeflerine ulaşmak için çalışacak ve ülkemize katkıda bulunacaksınız. Yüzyıl boyunca yaşadıklarımızın tamamını, iyi ve kötü hatıralarımızı, Cumhuriyetimizi oluşturan farklılıkları zenginlik bilip bize yakışır bir şekilde titizlikle geleneklerimiz haline getirdik. Şimdi bize miras olarak bırakılan bu gelenekleri koruyup geleceği daha da iyileştirmek için dünyanın yeni gerçekleriyle uyumlu hale getirme görevini üstleniyoruz. Bu görevi Ankaralı bir tüccar sıfatıyla sahiplenirken ekonomik bağımsızlığımızın sivil neferleri olan siz Ankara tüccarına, ATO Meclis Başkanı sıfatıyla da emanet ediyorum."

Baran ve Deryal'in konuşmalarının ardından Cumhuriyet'in ilan edildiği 1923 yılının siyasi ve ekonomik ortamının anlatıldığı bir tiyatro gösterimi yapıldı. ATO Meclis ve Komite Üyeleri'nin aile fotoğrafı çektirmesinin ardından program son buldu.