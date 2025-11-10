Atatürk, Selanik'teki Evi'nde Anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde Yunanistan'ın Selanik kentindeki doğduğu evde törenle anıldı. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin akınına uğrayan evde, duygu dolu anlar yaşandı.

Restore edildikten sonra dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı açılışla yeniden ziyarete açılan Atatürk Evi'nde düzenlenen törene; Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Batı Trakya'dan gelen müftüler, din adamları ve vatandaşlar katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin akınına uğrayan evde, yoğunluk yaşandı. Evin bahçesindeki tören sırasında vatandaşlar, ev önünde toplandı. Yoğunluk nedeniyle ziyaretçiler eve gruplar halinde alındı. Evi ziyaret eden vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.

'ZİYARETÇİLERİN YOĞUN İLGİSİNDEN KIVANÇ DUYUYORUZ'

Törende konuşan Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, dünyaya gözlerini açtığı, karakterini şekillendirdiği şehir ve evde özlemle andıklarını belirterek, "Hüzünlüyüz ancak böyle bir önderimiz olduğu için aynı zamanda kıvançlıyız. Ata'mızın gösterdiği istikamette cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma ve ileriye taşıma azmindeyiz. Burada olan öğrencilerimiz ve yeni nesillerin bayrağı devralarak ülkemizi daha iyi yerlere ulaştıracağına yürekten inanıyoruz. Ziyaretçilerin Atatürk Evi'ne yoğun ilgisinden kıvanç duyuyoruz. 2023'te 285 bin rekor ziyaretçi sayımız, geçen yıl restorasyon nedeniyle ziyarete geçici olarak kapattığımız 4 Aralık tarihine kadar 495 bini aştı. Dikkat çekici yeni müzecilik düzenlemesiyle bu sayının daha artacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

'AMACIMIZ, EVİN RUHUNU YAŞATMAK'

TİKA Başkanı Abdullah Eren de Atatürk Evi'nde kapsamlı restorasyon ve teşhir tanzim çalışmalarının tamamlanmasının gururunu yaşadıklarını söyledi. Eren, "Bu proje yalnızca bir restorasyon projesi değil; tarihe, kimliğimize ve değerlerimize sahip çıkma bilincinin bir yansımasıdır. Temel amacımız, bu evin ruhunu yaşatmak ve 1953 yılındaki özgün tefrişine sadık kalarak ziyaretçilerimize bir Türk Evi atmosferi sunmaktır. Batı Trakya kökenli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve TİKA Başkanı olarak buranın açılışında bulunmak ve restorasyonuna vesile olmak benim için çok büyük bir onur ve gurur. TİKA olarak yalnızca Selanik'te değil, Cumhuriyetimizin banisi Atatürk'ün hayatına ilişkin farklı coğrafyalarda da projeleri hayata geçirdik. Bu projelerle de Atatürk'ün hatırasını yaşatıp, gelecek nesillere aktarıyoruz. Bugün burada, Atatürk'ün hayatı ile ilgili belki de en önemli hatıralardan biri olan ve Türk halkının gönlünde çok özel bir yere sahip Selanik Atatürk Evi'nde bir başka projeyi nihayete erdirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

'FİKİRLERİ VE İDEALLERİYLE BİZLERE YOL GÖSTERİYOR'

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ise Atatürk'ü her 10 Kasım'da olduğu gibi saygı, minnet ve rahmetle andıklarını kaydetti. Erciyes, "Bunu bugün Selanik'te, Ata'mızın doğduğu evde yapıyor olmak, hepimize tarifsiz bir heyecan, gurur ve mutluluk veriyor. Atatürk 87 yıl önce aramızdan ayrılsa da fikirleri, idealleri ve ilkeleriyle bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Dünyada çok az lider, milletinin kalbinde bu denli yer edinebilmiştir. Çünkü Atatürk sadece bir lider değil, bir milletin yeniden doğuşunun simgesidir. Umudun tükendiği bir dönemde milletine inanmış, işgal altındaki bir ülkeyi ayağa kaldırmış, bizlere özgürlüğü, bağımsızlığı ve cumhuriyeti armağan etmiştir. Bugün Atatürk'ün mirası, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerini oluşturmakta ve bizlere her daim ışık tutmaktadır. Atatürk'ü anmak sadece geçmişi hatırlamak değildir. O'nu anmak, değerlerini yaşatmak, istiklal ve istikbalimize sahip çıkmak ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak demektir. Bu, hepimizin ortak sorumluluğu ve vazifesidir" dedi.