Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı

" Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı" olarak düzenlenen Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı. Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sizlerin şahsında, İstanbul'daki on altı milyon vatandaşımın her birine, şehri İstanbul'un havasını soluyan tüm kardeşlerime selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Huzuruyla, enerjisiyle bizleri güçlendiren siz değerli kardeşlerime, bilhassa da genç kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Programımıza teşrif eden, gurur ve sevincimize ortak olan misafirlerimize de "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." diyorum.

"SABOTAJLARA RAĞMEN İSTANBUL'UMUZU TÜRKİYE YÜZYILI'NA HAZIRLIYORUZ"

Aşkımızı yepyeni eserlerle, hizmetlerle, tarihî yatırımlarla göstermeye devam ediyoruz. Projelerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen, İstanbul'umuzu çok daha güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz. Birazdan, yapımı tamamlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin, bu devasa eserin açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Dev bir eseri daha milletimize kazandırmış olacağız. Çevre Bakanlığımızı, TOKİ'mizi, yüklenici firmamızı; işçisinden mimarına, mühendisinden yöneticisine kadar bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Şehrimize imzamızı attığımız bu eserin, İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Daha nice eserleri, nice hizmetleri İstanbul'umuzla birlikte 81 vilayetimizin tamamıyla buluşturmayı Mevla bizlere inşallah nasip eylesin.

"ASLOLAN İNSANDIR"

Çok önemli bir hususu sizlerle paylaşmak isterim. Tıpkı insanlar gibi, şehirlerin de bir ruhu vardır. Tabiatıyla, mimarî dokusuyla, kültürel zenginliği ve tarihî kimliğiyle şehirler yaşayan varlıklardır. Şehirlerde insanı okursunuz, maziyi görürsünüz, bugünü anlarsınız.

Merhum Nurettin Topçu Üstadımız bu gerçeği şöyle dile getirmiştir: "Bir belde bir manadır, şehir bir insandır. Onda bir insan çehresi görülür, bir ruh saklanır, bir kalp çarpar."

Bu ruhu, bu kalbi, bu çehreyi; Bağdat'tan Kahire'ye, Üsküp'ten Bursa'ya, Semerkant ve Buhara'dan Beyrut'a, medeniyet bahçemizin her köşesinde çok net bir şekilde görebilir, duyabilir, hissedebilirsiniz.

Geçmiş ve gelecek, birbiriyle adeta bütünleşmiş kavramlardır. Biz şuna inanıyoruz: Sadece betondan ibaret bir şehir, ruhsuz ve kimliksiz bir şehirdir. Sadece asfalttan, demirden müteşekkil bir şehir ise mekanik bir şehirdir. Çünkü bir şehri şehir yapan; binalar, yollar, köprüler değildir. Bunlar tabii ki önemlidir, tabii ki vazgeçilmezdir. Ama aslolan insandır, insan. İnsan, yaşadığı yere bir değer katıyor. En azından aldığı kadarını şehrine geri veriyorsa, şehrini mamur ediyor demektir. Eğer kişi yaşadığı şehri sadece tüketiyor, sadece kirletiyorsa, o kişi şehrine ihanet ediyor demektir.

Merhum Turgut Cansever'in söylediği gibi: "Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, inşa ettiğiniz şehri tahrip eder."

"ŞEHİRLERİMİZİN KİME OY VERDİĞİYLE İLGİLENMİYORUZ"

İşte bu yüzden ecdadımız, asırlar boyunca bir yandan şehirleri imar ederken, diğer yandan da nesilleri inşa etmiştir. Yaşadığı, ilham aldığı o güzel şehirleri aynı şekilde imar etmek için canla başla çalışıyoruz. Hem İstanbul'u hem de diğer illerimizi mamur ediyor, eksiklerini gideriyor, yatırımlarımızla sorunlarına çözüm buluyoruz. Bu konuda asla siyasî ayrımcılık içinde değiliz. Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. Seksen altı milyonun her bir ferdini, her alanda birinci sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz. Özellikle İstanbul'umuzu; iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. İstanbul, bizim göz bebeğimizdir. Gençler, şunu herkes bilsin ki; bu aziz şehrin bir fetret devrini daha yaşamasına gönlümüz asla razı değildir."

YEŞİL ALAN BÜYÜKLÜĞÜ 1 MİLYON 215 BİN METREKARE

" Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı" olarak düzenlenen ve sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare alana ulaşan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı yer alacak.

Millet bahçesinde vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği sergi salonu, atölyeler, 4 aşevi, 4 lokanta, 4 çarşı, 4 kütüphane bulunuyor.

72 bin 128 metrekare alanda inşa edilen 2 külliye binasının da yer aldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, 20 bin 399 ağaç, 1 milyon 182 bin 816 metrekare çim alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı bulunuyor.

Rekreasyon alanlarında ise Sarayburnu, Süleymaniye, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı, Kocamustafapaşa ve Çemberlitaş'ı temsil eden 7 tepe yer alıyor.

Ayrıca bahçenin güney-kuzey aksında yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda "Ab-ı Hayat" deresi bulunuyor.

Proje kapsamında 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark yapılırken, spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, 6 voleybol sahası, 6 futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 metrekare bisiklet yolu, 85 bin 371 metrekare yürüyüş yolu, 18 bin 750 metrekare patika yol, 8 ayrı çocuk oyun alanı inşa edildi.

Aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanına 9 ayrı noktadan ulaşım sağlanıyor. Bu alanda hangar binası, pişirme alanı, su deposu, rüzgar ve güneş enerjisi santrali ile 19 tuvalet bulunuyor.

BUGÜNE KADAR 313 MİLLET BAHÇESİ YAPILDI

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bakanlık tarafından bugüne kadar Türkiye genelinde 36 milyon 560 bin metrekarelik yeşil alanda 313 millet bahçesinin yapıldığı bildirildi.

45 milyon 247 bin metrekare alanda 231 millet bahçesinin yapımı sürdüğü belirtilen açıklamada, sadece İstanbul'da 5 milyon 577 bin metrekare alanda 34 millet bahçesinin tamamlandığı, 13 milyon 425 bin metrekare alanda 22 millet bahçesini yapımının ise devam ettiği bilgisi verildi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılması bekleniyor.

Törenin ardından millet bahçesinde vatandaşlar için 2 gün sürecek çeşitli etkinliklerin düzenleneceği, çocuklar için ikramlar ve sıfır atık uygulamalarının yanı sıra çeşitli atölye etkinliklerin yapılacağı kaydedildi.