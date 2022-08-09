'Ata dedeler' iddianamesinde örgüt yöneticilerine rekor hapis talebi

ANKARA'da, kendilerini 'devletin ticari istihbarat ayağı' olarak tanıtan 'ata dedeler' suç örgütüne yönelik aralarında 1 hakim ve 1 savcının da olduğu 43 kişi hakkındaki iddianame, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Örgütün kurulduğu yerin İzmir olduğu tespitini yapan mahkeme, yetkisizlik kararı vererek, iddianameyi İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 4 örgüt yöneticisi için 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'dolandırıcılık'tan 5 bin 668'er yıla kadar hapis istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Ocak'ta, Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla 43 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt yöneticileri Salice Fedakar, Ali Ekşi ve savcı Hidayet Kaya tutuklanırken, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bahtiyar Çolak'ın da aralarında bulunduğu 40 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sonrası hazırlanan iddianame, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, iddianamenin kabulüyle birlikte örgütün kurulduğu yerin İzmir olduğunu tespit ederek, yetkisizlik kararı verdi. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede soruşturmanın, MİT'in 18 Aralık 2020 tarihinde İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı ihbar sonucu başlatıldığı aktarıldı. İhbara göre, İzmir ve civar illerinde, kendilerini 'devlete bağlı gizli bir yapı' olarak lanse eden organize şebekenin bulunduğu, örgüt yapılanmasında hakim, savcı, emekli ve aktif devlet memurları, MİT'ten atılan ya da ayrılanlar ile üst düzey kişilerin olduğu belirtildi. İddianamede, örgütün hakim ve savcılarının ön plana çıkarılarak, yapının deşifre edilmemesi için üyelerde korku yaratıldığı ve iletişime geçilen kişilerin MİT'e bağlı olarak devlet adına gizli faaliyet yürütüleceği vaadiyle dolandırıldığı anlatıldı.

İddianamede; örgüt liderinin Salice Fedakar olduğu, örgüt yöneticilerinin de Ali Ekşi, savcı Hidayet Kaya ve hakim Bahtiyar Çolak olduğu belirtildi. İddianamede örgüt yöneticileri işlenen tüm suçlardan sorumlu tutularak, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' ve 'dolandırıcılık suçuna teşebbüs' suçlarından 2 bin 300 yıldan 5 bin 668 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca 39 örgüt üyesi hakkında da 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 24 yıldan 5 bin 600 yıla kadar değişen yıllarda hapis cezası talep edildi.