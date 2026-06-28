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Arap ülkelerinden İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik saldırılarına kınama

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Suudi Arabistan, Mısır, Katar, BAE, Umman, Ürdün, Lübnan ve KİK, İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik saldırılarını egemenlik ihlali ve bölgesel barışı baltalayan tırmanış olarak nitelendirerek kınadı.

Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Ürdün, Lübnan ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik saldırılarını "bölgesel barış çabalarını baltalayan bir tırmanış" şeklinde niteledi.

Kuveyt ve Bahreyn'in İran tarafından hedef alındığını açıklamasının ardından birçok Arap ülkesi saldırılara tepki tepki gösterdi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak, söz konusu eylemlerin iki ülkenin egemenliğine açık ihlal teşkil ettiğini ve bölgesel güvenlik ile istikrara yönelik ciddi tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Kuveyt ve Bahreyn ile tam dayanışma içinde olduğu ve bu ülkelerin güvenliğini korumaya yönelik tüm adımları desteklediği vurgulandı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak, saldırıların egemenlik ve uluslararası hukuk kurallarının açık ihlali olduğunu belirtti.

Açıklamada, bölgesel gerilimin tırmanmasının önlenmesi ve diplomasi çağrısı yapıldı.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'i hedef alan saldırılarını "egemenliğin açık ihlali ve bölgesel güvenliğe tehdit" şeklinde niteleyerek kınadı.

BAE'nin iki ülkeyle tam dayanışma içinde olduğu ve güvenliklerini desteklediği kaydedildi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı da saldırıların "egemenlik ihlali ve bölgesel güvenliğe yönelik tehlikeli bir tırmanış" olduğunu vurgulayarak şiddetle kınadı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, saldırıları uluslararası hukukun ve egemenliğin açık ihlali şeklinde nitelendirerek kınadı ve Kuveyt ile Bahreyn'le tam dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığı, bölgesel güvenliği tehdit eden tüm eylemleri reddettiğini belirterek gerginliğin düşürülmesi ve diyalog çağrısında bulundu.

Lübnan

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, saldırıları bölgesel istikrara yönelik tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirerek Kuveyt ve Bahreyn ile dayanışma mesajı verdi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)

KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi, saldırıları şiddetle kınayarak, bölgesel barış ve güvenlik çabalarını baltaladığını ifade etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki bazı askeri hedeflere hava saldırıları düzenlendiğini açıklarken, İran Devrim Muhafızları ise Kuveyt ve Bahreyn'de ABD'ye ait askeri noktaların hedef alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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