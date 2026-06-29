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Felipe Augusto'nun yeni takımı açıklandı

Felipe Augusto'nun yeni takımı açıklandı
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Rus ekibi Zenit, Trabzonspor'un golcü oyuncusu Felipe Augusto'yu transfer ettiğini açıkladı. Yeni takımına imza atan Felipe Augusto, ''Benim için bu yeni sayfa, büyük ve heyecan verici bir meydan okuma olacak" dedi.

  • Felipe Augusto, Trabzonspor'dan Rus ekibi Zenit'e transfer oldu.
  • Zenit, transferi sosyal medyadan resmen duyurdu.
  • 22 yaşındaki santrfor, Trabzonspor'da 40 maçta 15 gol attı.

Süper Lig devi Trabzonspor’un geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı genç golcü Felipe Augusto'nun yeni takımı belli oldu. 

AUGUSTO GOLLERİNE ZENIT'TE DEVAM EDECEK

Rus ekibi Zenit, başarılı futbolcunun transferini resmen duyurdu. Zenit'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Felipe Augusto artık Zenit'in futbolcusu. Trabzonspor ile her konuda anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Kendisine Petersburg'a 'hoş geldin' diyor, başarılar ve gollerle dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi. 

''BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA''

Rus ekibine imza atmasının ardından duygularını paylaşan 22 yaşındaki santrfor, bu transferin kariyeri için dönüm noktası olduğunu belirterek, "Kariyerimde oldukça büyük bir adım attığımı düşünüyorum. Daha önce Belçika ve Türkiye'de forma giydiğim için Avrupa futbolunun dinamiklerine yabancı değilim. Benim için bu yeni sayfa, büyük ve heyecan verici bir meydan okuma olacak" şeklinde konuştu.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor'da tüm kulvarlarda 40 maça çıkan 22 yaşındaki santrfor, bu karşılaşmalarda rakip kalelere 15 gol attı. 

Hamza Temur
Hamza Temur
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