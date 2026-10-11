Arap ülkeleri, Husilerin Riyad'daki havalimanı saldırısını kınadı, 12 kişi öldü

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Arap ülkeleri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na Husiler tarafından düzenlenen ve 12 kişinin ölümüne, 309 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınayarak tepki gösterdi.

Yemen, Katar, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Filistin, Kuveyt, Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yanı sıra Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanını hedef alan saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Yemen

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı kınayarak Suudi Arabistan'a taziye ve dayanışma dileklerini iletti.

Alimi, saldırının "çok sayıda yolcunun hayatını kaybetmesine ve farklı milletlerden yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açtığını" hatırlatarak, Husilerin saldırısının "sivillerin hayatını hiçe saydığı" değerlendirmesinde bulundu.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Katar devleti, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na Husi grubu tarafından düzenlenen ve yaralanmalara yol açan saldırıları en sert ifadelerle kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan topraklarına ve Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na yönelik saldırıların sürmesini şiddetle kınadığını açıkladı.

Açıklamada, uluslararası hukuk kurallarının açık bir ihlali ve farklı milletlerden sivillerin güvenliğinin hiçe sayılması anlamına gelen saldırının derin bir endişeyle karşılandığı, bölgenin güvenlik ve istikrarını sarsacak yıkıcı uygulamaların tamamen reddedildiği vurgulandı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, "Husi milislerinin Suudi Arabistan'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan acımasız saldırısının uluslararası hukuku açıkça çiğnediğini" belirterek, olayı "Suudi Arabistan'ın egemenliğine yönelik açık bir ihlal, güvenliğine ve istikrarına yönelik tehdit, tehlikeli bir gerilim" olarak nitelendirdi.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, "İran destekli terörist Husi milislerinin Suudi Arabistan'a yönelik sürdürdüğü hain terör saldırılarını ve Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını" bildirdi.

Filistin

Filistin, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıları "en güçlü ifadelerle" kınadığını duyurarak, Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğunu ve ülkenin güvenliğini sağlamak amacıyla alacağı her türlü önlemi desteklediğini ifade etti.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, "uluslararası hukuk ve insan haklarının açıkça ihlal edildiğini" kaydederek, sivil bölgeleri hedef alan saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.

Suriye

Suriye Dışişleri Bakanlığı, havalimanına yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, saldırının Suudi Arabistan'ın "egemenliğinin ihlali, güvenliği ve istikrarı ile sivillerin, sivil tesislerin ve hava ulaşımının güvenliğine doğrudan bir tehdit" olduğunu işaret etti.

Hayatını kaybeden Suriye vatandaşının ailesine ve diğer kayıpların yakınlarına başsağlığı dilenen açıklamada, Suudi Arabistan'ın güvenliğinin tüm bölgenin güvenliğinin bir parçası olduğu kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırıların "Suudi Arabistan'ın egemenliğine yönelik açık bir ihlal, güvenliğine ve istikrarına yönelik bir tehdit" olduğuna dikkati çekerek, BAE'nin Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğunu duyurdu.

Körfez İşbirliği Konseyi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ise havalimanının art arda hedef alınmasının "masumları korkutan, yolcuların ve çalışanların hayatını tehlikeye atan bir suç" olduğunun altını çizerek, sivil havalimanlarının hedef alınması için "sivil havacılık güvenliği için son derece tehlikeli bir eylem" uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GACA), havalimanını hedef alan dünkü saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı, aralarında durumları ağır olanların da bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA