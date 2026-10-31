Antalya Kültür Yolu Festivali 40'tan fazla mekanda 440'tan fazla etkinlikle açıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında 40'tan fazla mekanda 440'tan fazla etkinlik düzenleneceğini belirterek, gelecek yıl festivalin 32 ilde gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Ersoy, COP31 sonrası Antalya EXPO alanında Türkiye'nin en büyük fuar, kongre ve etkinlik merkezlerinden birinin hayata geçirileceğini de duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nin açılış töreni, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve milletvekillerinin katılımıyla yapıldı. 31 Ekim- 8 Kasım tarihleri arasında 9 gün sürecek festivalde çok sayıda konser, sergi, opera, bale, tiyatro, atölye ve antik kent gezileri gerçekleştirilecek.

'DÜNYANIN EN KAPSAMLI FESTİVALLERİNDEN BİRİ'

Haşim İşçan Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın bir kez daha kültür ve sanatı, bilgi ve eğlenceyi, geleneksel ile evrenseli bir arada sunan Türkiye Kültür Yolu Festivali çatısı altında buluştuğunu söyledi. Ersoy, "Dünyanın en kapsamlı, en geniş katılımlı, içerik çeşitliliği ve ziyaretçi sayısıyla dünyanın en renkli ve en çok ilgi gören festival organizasyonlarından bir tanesi artık Türkiye'de. Ülkemize bir marka kazandırdık ve bunu bu yıl 26 şehri kapsayacak şekilde büyüttük ve büyütmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 8 ay süren bu kültür-sanat iklimi, inşallah gelecek yıl 32 ilimizde her yaş ve kesimden insanımızı çatısı altında buluşturmaya, iç turizm hareketine katkı sunmaya ve yerel ekonomiye güç katmaya devam edecek" dedi.

40'TAN FAZLA MEKANDA 440 ETKİNLİK

Antalya'da 40'tan fazla mekanda 440'tan fazla etkinlik düzenleyeceklerini belirten Ersoy, "Ayrıca 85 lezzet durağı belirledik. Akdeniz mutfağı içerisinde, Yörük kültürünün güçlü etkisiyle kendine özel bir yer edinen Türk mutfağının lezzet farkını damakların deneyimine sunacağız" diye konuştu. Festivalin ana sahnesinin Konyaaltı Beach Park'ta bulunduğunu kaydeden Ersoy, Simge, Poizi, Sefo, Gökhan Türkmen, Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Hakan Altun'un konserlerinde müzikseverle buluşacağını söyledi.

OPERA, BALE VE SAHNE SANATLARI

Festivalde sahne sanatlarının özel temsillerine yer verileceğini belirten Ersoy, "Çok özel hikayelerle farklı dönemlere, hayatlara, olaylara sanatseverleri dahil edeceğiz. Sadakat, tutku ve kıskançlıkla bezeli bir hayat mücadelesinde Anna Karenina'yı; doğayı ve aşkı kelimelere nakşeden metinleriyle Carmina Burana'yı balenin özgün sunumuyla izleyecek; Attila operasında, tarihi ve medeniyetleri şekillendirmiş bir fatihin gölgesinde yeni bir şehrin doğuşuna tanıklık edeceğiz" dedi.

'MANEVİ DÜNYAMIZA ÖZEL BİR KAPI ARALIYORUZ'

Müzik ve sahne sanatlarının yanında özel sergilerin de bulunduğunu belirten Ersoy, "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri sergisi ile kutsal emanetler, Kabe örtüleri, Kur'an-ı Kerim nüshaları gibi baş tacımız olan eserlerin paydasında ecdadımızın manevi dünyasına çok özel bir kapı aralıyoruz" diye konuştu.

Yaşayan Miras Antalya sergisiyle geleneksel değerlerin ve Türk kültürünün sanata yansıyan uygulamalarının tanıtılacağını kaydeden Ersoy, telkari, cam ve ahşap işleri, kilim ve halı dokuma, çömlekçilik, çinicilik, keçe, ebru, tezhip ve minyatür gibi üretimlerin ustalarıyla birlikte ziyaretçilerle buluşacağını söyledi. Ersoy, "Burada sadece sanatı değil, asırlardan beri aktarılagelen bilgiyi, beceriyi, algı ve anlayışı tecrübe edecekler. Yaşayan Miras başlığı altında atölyeler, kısa film gösterimleri ve düğmeli evler üzerine çok keyifli bir söyleşi de gerçekleştireceğiz. Festivalimiz geleneksel değerlerimizi anlatmaya, yaşatmaya ve muhafaza etmeye devam edecek" dedi.

'ÜÇ RESSAM' SERGİSİ

'Üç Ressam' sergisiyle Mustafa Taviloğlu'nun koleksiyonunun kapılarını sanatsevere açacaklarını belirten Ersoy, "Sayın Taviloğlu'nun sanat tutkusu ortak bir paydaya dönüşmüş, Alaeddin Aksoy, Mehmet Güleryüz ve Komet gibi birbirinden farklı sanat yaklaşımlarını bu koleksiyonda buluşturmuştur. Böylesine zengin bir sanat deneyiminin kaçırılmaması gerektiğini özellikle ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Gastronomiye büyük önem verdiklerini belirten Ersoy, "Türk mutfağını dünyada hak ettiği zirveye taşımanın, küresel bilinirliğini tesis etmenin çabasını veriyoruz. Festivalimizi de bunun için bir vitrin olarak kullanıyor, şehir şehir, bölge bölge Türk mutfağının zenginliğini şeflerimizin usta ellerinden deneyimleme imkanı sunuyoruz" dedi. Antalya gastronomi programına şef Mehmet Akdağ'ın ev sahipliği yapacağını kaydeden Ersoy, Antalya, Korkuteli, Elmalı, Gömbe, Finike, Beycik ve Kaş rotası ile Manavgat ve Alanya rotalarının belirlendiğini, lezzet noktalarının geleneksel mutfak kültürünü çağdaş gastronomi anlayışıyla buluşturacağını söyledi.

ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER

Festivalin 9 gün boyunca Antalyalıları ağırlayacağını belirten Ersoy, "10'dan fazla konser, 30'un üstünde sergi ve yerleştirme, 30'a yakın atölye, ayrıca gezi organizasyonları, fotoğrafçılık etkinliği ve elbette çocuklarımız için sanatla, kültürle, eğlence ve öğrenme ile dolu dolu bir festival 9 gün boyunca Antalyalıları ağırlayacak. Bütün hemşehrilerimi ailecek bekliyoruz" diye konuştu.

ANTALYA'YA KÜLTÜR VE TURİZM YATIRIMLARI

Antalya'yı geleceğe en güçlü şekilde hazırlamak için yoğun çalışma içerisinde olduklarını belirten Ersoy, "Eserler, hizmetler, etkinlikler hep şehrimizin potansiyelini en doğru ve eksiksiz şekilde kullanarak sizlerin hayatında sosyokültürel ve sosyoekonomik ciddi farklar yaratmak içindir. Bu doğrultuda mesaimizi sürdürüyoruz" dedi. Antalya İbradı Ormana Kültür Merkezi'ni 87 milyon lira yatırımla hizmete açtıklarını kaydeden Ersoy, 'Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi' kapsamında 4 projeye 11,1 milyon lira destek sağlandığını söyledi.

26 ARKEOLOJİK ALANDA ÇALIŞMA

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü aracılığıyla 2018-2026 yılları arasında 24 proje ve 101 uygulama işinin tamamlandığını belirten Ersoy, 9 proje ve 9 uygulama işinin ise sürdüğünü söyledi. Geleceğe Miras projesi kapsamında Antalya'da 26 arkeolojik alanda çalışma yürütüldüğünü kaydeden Ersoy, "2024-2026 döneminde kazı ve basit onarım çalışmaları için 1 milyar 60 milyon liranın üzerinde ödenek aktardık" dedi.

Arkeolojik alanlarda koruma ve restorasyon çalışmaları için 14 projenin tamamlandığını, 7 projenin devam ettiğini belirten Ersoy, son 8 yılda Antalya Etnografya, Mevlevihane, Nekropol, Alanya Atatürk Evi ve Likya Uygarlıkları müzeleri ile Side Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi'nin ziyarete açıldığını söyledi. Ersoy, 2018 yılından bu yana kentte yürütülen 8 koruma amaçlı imar planı çalışmasının 6'sının tamamlandığını, 2'sinin sürdüğünü kaydetti.

TURİZMİ 12 AYA VE 81 İLE YAYMA HEDEFİ

Türk turizmini 12 aya ve 81 ile yayma hedefini vurgulayan Ersoy, pazar çeşitliliğini artırmak, farklı pazarların beklentilerine cevap verecek ürün ve hizmet yelpazesi oluşturmak, sürdürülebilir turizm ekosistemi meydana getirmek istediklerini söyledi. Ersoy, "Bu sağlandığında en önemli ve büyük hedeflerimizden birini, aslında dünya turizminin de olmazsa olmazı bir hedefi gerçekleştirmiş olacağız. O da krizlere dayanıklı bir turizm sektörü" dedi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) gibi kurumsal yapılanmalarla, şehir şehir ve bölge bölge yatırımlarla yüksek standartlara ulaştıklarını belirten Ersoy, "Thomas Cook krizinden Covid-19 salgınına, Rusya-Ukrayna savaşından İran-İsrail-ABD çatışmalarına, yaşanan ve süren farklı olaylarda bu direnci ülkemize kazandırdığımızı da çok şükür gösterdik. Tabi ki daha fazlası için çalışmaya aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.

COP31 SONRASI EXPO'YA KONGRE MERKEZİ

Antalya'nın önemli projelerden birine ev sahipliği yapacağını belirten Ersoy, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek COP31'in ardından EXPO alanında Türkiye'nin en büyük fuar, kongre ve etkinlik merkezlerinden birinin hayata geçirileceğini açıkladı. Ersoy, "Bu büyük uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptıktan sonra Antalya EXPO alanında, Türkiye'nin en büyük ve en önemli fuar, kongre ve etkinlik merkezlerinden birini hayata geçirmek üzere TGA çatısı altında kuracağımız ve profesyonellerden oluşan yeni bir yapılanmaya gideceğiz" dedi.

Antalya turizminin önemli bir ihtiyacı olan kongre ve fuar turizmi için dünya ölçeğinde bir merkez oluşturacaklarını kaydeden Ersoy, "Kış ve bahar dönemlerine de hareketlilik kazandıracağız. Bu seçkin projenin sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda Antalyalıların hayatına büyük değer katacağına, sektörümüze yönelik oluşturacağımız bu yeni destek mekanizmasının turizmde ciddi bir fark yaratacağına inanıyorum. Ülkemize ve Antalya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'FESTİVAL ANTALYA'YA YAKIŞTI'

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kültür Yolu Festivali'nin kent için çok değerli bir marka haline geldiğini belirterek, "Özellikle kasım ayının başında herkesin dört gözle beklediği, birbirlerine randevu verdiği, buluşma ayarladığı bir festival oldu. Festivallerin hedefi de budur. Bir buluşma noktasıdır. Kültür Yolu Festivali Antalya'ya yakıştı. Kaleiçi bölgesine büyük bir dinamizm kattı. Sezonu uzatan bir özellik barındırıyor, esnafa can suyu oluyor. Şehrin kültür ve sanat hayatına büyük katkı sağladı. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a Antalya'ya katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, Vali Şahin, milletvekilleri, halk oyunları ekibi ve festivalde görev alacak gastronomi şefleriyle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı