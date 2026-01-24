Haberler

'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı; kanala düşen çocuk öldü

Güncelleme:
Antalya'nın Aksu ilçesinde bir ailenin 3 yaşındaki çocuğu, yağmur suyu tahliye kanalına düştü. Uzun süren arama kurtarma çalışmalarının ardından cesedi bulundu. Diğer yandan, şiddetli yağışlar nedeniyle birçok bölgede yollar göle döndü, taşkınlar meydana geldi ve çok sayıda kişi kurtarıldı.

DÜŞTÜĞÜ KANALDA CESEDİ BULUNDU

Antalya'nın Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi'nde serada işçi olarak çalışan Suriyeli ailenin 3 yaşındaki çocukları Berra Berhu, kardeşleriyle oynadığı sırada yağmur suyunun tahliye edildiği kanala düştü. Ailenin ihbarı sonrası bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık araması sonucu kız çocuğu, menfez içerisinde bulundu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

SU, KÖPRÜ SEVİYESİNE ULAŞTI

Serik ilçesinde 2 gündür etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Bazı sürücüler, kaldırımda araçlarıyla ilerlemeye çalıştı. Kullanılmayan iki katlı deponun arka kısmında çökme meydana geldi. Bazı sera ve bahçelerde de ürünler su altında kaldı. Bazı siteler ile villaların bahçesi suyla doldu. Çandır Mahallesi'nde su seviyesi ani yükselen derenin kenarındaki kamyon çamura saplandı. Acısu Deresi'ndeki su seviyesi, Belek Köprüsü seviyesine ulaştı. Ekipler, derelerde akıntıyla biriken sera atıklarına yönelik çalışma yaptı.

KEMER'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kemer ilçesinde bazı derelerde taşkınlar oluştu. Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. Kuzdere Mahallesi'nde AFAD ekibi, su dolan aracında mahsur kalan sürücüyü kurtardı. Yolda kalan otel servisinde de personel, iş makinesiyle güvenli bölgeye taşındı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Adrasan Sahili'nde dalgalar, yürüyüş yoluna ağaç ve dal parçalarını sürükledi.

84 KİŞİ KURTARILDI

Antalya'da son 24 saatte AFAD ekipleri, ev ve iş yerlerine yönelik yapılan 700'den fazla ihbara müdahale etti. AFAD ekiplerince mahsur kalan 84 kişi kurtarıldı. Çok sayıda ev ile iş yerinde su tahliye çalışması sürüyor. Taşkent- Alanya kara yolu da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

DEV DALGALARI İZLEDİLER

Meteoroloji'nin 'sarı kod'lu uyarıda bulunduğu Antalya'da, denizde de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalgalar oluştu. Konyaaltı Sahili'nde oluşan dev dalgalar, yer yer sahil bandına kadar ulaştı. Vatandaşlar, yağan yağmura aldırış etmeden dalgaları izlemek için sahile geldi. Cep telefonları ile dalgaları kaydeden vatandaşların bir bölümü de sahil bandında yürüyüş yaptı. Bazı kişiler dalgalar nedeniyle ıslandı. Sahile gelen bir kişi ise denize girmek için dalgaların arasında uzun süre bekledi ancak suya giremedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
