Çürümüş cesedin Onur'a ait olduğu, anneden alınan DNA ile kesinleşti

Antalya'nın Kepez ilçesinde dairesinde çürümüş cesedi bulunan 37 yaşındaki Onur Doker'in cenazesi, annesinden alınan DNA örneği sonuçlandıktan sonra teslim edildi. Doker'in ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle polis ve adli ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde yaşadığı dairede çürümüş cesedi bulunan Onur Doker'in (37) cenazesi, annesi Fatma Bektaş'tan alınan DNA örneğinin sonuçlanması ile teslim edildi.

Olay, 1 Kasım Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2516 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 10 gün önce Kayseri'den Antalya'ya gelerek, buradaki evine yerleşen Onur Doker'den haber alamayan annesi Fatma Bektaş, Antalya'ya yola çıktı. Sabah saatlerinde kente gelen Fatma Bektaş, eve giremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin pencere kenarına uzattığı merdivenle eve giren polis, Onur Doker'i yerde hareketsiz halde buldu.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Yoğun koku nedeniyle ekipler dışarı çıkmak zorunda kaldı. Çağrılan çilingir tarafından evin kapısı açılırken, Doker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması nedeniyle olay yeri inceleme, cinayet büro amirliği ve suç ve araştırma ekipleri de inceleme yaptı.

'OCAĞIM YANDI'

Ekiplerin çalışmasını dışarıda izleyen Fatma Bektaş, yakınlarıyla telefonla görüşürken, "Onur 6-7 gün önce ölmüş. Ben polisi gönderirdim. Neden beni göndermediniz, beni yaktınız. Ocağım yandı. Mahvoldum. Onur'um gitti. Oğlum gitti" diyerek feryat etti.

CENAZESİNİ 3 GÜN SONRA ALDI

Onur Doker'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cenazeyi almak için morga giden Bektaş'tan, ceset çürüdüğü için DNA örneği alındı. Bugün sabah saatlerinde tekrar morga gelen Fatma Bektaş, işlemlerin ardından oğlunun cenazesini aldı. Cenaze defnedilmek üzere Kayseri'ye götürüldü.

Onur Doker'in resim öğretmeni olduğu, Kayseri'ye ataması yapılmasına rağmen görevine gitmediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
