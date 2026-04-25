Uçaklarda powerbank şarj edilmesi yasaklandı

Güncelleme:
SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) uçuş güvenliğini tehlikeye sokan taşınabilir şarj cihazların (powerbank) uçaklarda şarj edilmesinin yasaklandığını duyurdu.

SHGM resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, uçuş operasyonlarında taşınabilir bataryalar ile ilgili olarak havayoluyla tehlikeli maddelerin emniyetli taşınması için teknik talimatlarda değişikliğe gidildiği duyuruldu. Yayımlanan uçuş operasyon direktifine göre ilgili değişikliğin 27 Mart 2026 tarihinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) konseyi tarafından 'Hava Yoluyla Tehlikeli Maddelerin Emniyetli Taşınması' için teknik talimatlarında değişiklik yapıldı.

BİR YOLCU İKİ POWERBANK TAŞIYABİLECEK

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu değişiklik kapsamında, hava aracında taşınabilir bataryaların (powerbank) şarj edilmesi yasaklanmıştır. Her bir kişinin taşıyabileceği taşınabilir batarya sayısı en fazla iki adetle sınırlandırılmıştır. Hava aracında taşınabilir elektronik cihazları (PED) şarj etmek için taşınabilir bataryaların kullanılması tavsiye edilmektedir. Söz konusu kısıtlamalar, operasyonel gereklilikleri yerine getirmek amacıyla ekip üyeleri tarafından taşınan taşınabilir bataryalar için geçerli olmamakla beraber ekip üyeleri tarafından kişisel kullanım amacıyla taşınan taşınabilir bataryalar için geçerlidir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular

Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Bertuğ Yıldırım, siyahi eşiyle olan nikah fotoğraflarını sildi

Mutlulukları 6 ay sürdü

Bayern Münih ile şaka olmaz! 3-0'dan muhteşem geri dönüş

Fark atıyoruz diye sevindikleri maçta 30 dakikada tepetaklak oldular
Fenerbahçe'de derbi öncesi sürpriz gelişme

Derbi öncesi sürpriz gelişme
Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular

Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor: Gündüz okullarda görevlendirilebilecekler

Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor! O yerlerde görevlendirilecekler
Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya gelen Okan Buruk, dua istedi

Kur'an kursu öğrencileriyle buluşan Okan Buruk, bakın ne istedi