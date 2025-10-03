Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın Jüri Üyeleri Açıklandı

(ANTALYA) - Türkiye'nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yapılacak Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda jüri üyeleri açıklandı. Yarışmanın jürisinde Amir Etminan, Sevinç Yeşiltaş ve Şafak Bakkalbaşıoğlu yer alıyor.

24 Ekim - 2 Kasım günlerinde bu sene 62'ncisi yapılacak Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda jüri üyeleri belli oldu. Ön seçici kurulunu Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü'nde öğretim üyesi Prof. Senem Duruel Erkılıç, sinema yazarı, Digiturk Sinema Kanalları Program Yöneticisi Okan Arpaç ve Belgeselci, akademisyen Ayşegül Selenga Taşkent'in oluşturduğu Ulusal Belgesel Film yarışmalarında 'Berona', 'KEÇİ501', 'Kendal'a Bir Heykel', 'Kitabın Rüyası', 'Nilgün', 'Roman Gibi', 'Tanıştığıma Memnun Oldum', The Making Of Michel Petite', 'Üstad Mehmed Siyah Kalem', ve 'Yerli Yurtsuz' filmleri yarışacak.

Deneyimli isimler belgesel jürisinde buluşuyor

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın jüri üyesi Tebriz merkezli İranlı bir film kurgucusu, yönetmen ve yapımcı Amir Etminan, İran Antik Tarihi Sanatları üzerine yüksek lisans (MFA) ve Tiyatro Sanatları (Oyunculuk) alanında lisans (BFA) derecelerine sahip. Amir Etminan, ayrıca film yapımı ve fotoğrafçılık konusunda profesyonel eğitimler alır.

Film kurgucusu olarak İran'ın en tanınmış yönetmenleriyle çalışan Etminan'ın öne çıkan kurgu çalışmaları arasında Jafar Panahi'nin No Bears (Venedik Film Festivali, Jüri Özel Ödülü 2022; Chicago IFF, Sinema Cesareti Ödülü 2022), It Was Just an Accident (Cannes Film Festivali, Altın Palmiye & Prix de la Citoyenneté 2025) ve Panah Panahi'nin Hit the Road (BFI Londra Film Festivali, En İyi Film 2021; Singapur IFF, Silver Screen Ödülü 2021) yer alıyor. Filmografisi ayrıca Reza Jamali, Maryam Zahirimehr ve Asghar Yousefi Nezhad'in çalışmalarını da kapsıyor.

Kurgu alanındaki başarılarının yanı sıra Etminan, İran'ın kültürel ve tarihsel hikayelerini ele alan Parvin Etesami (2014) ve Dada Rasul (2016) gibi belgesellerin yönetmenliği ile 2024 yılında Parinaz Mehri'nin kısa filmi Maral'ın yapımcılığını da üstlendi.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın jüri üyesi Sevinç Yeşiltaş ise Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezun olduktan sonra Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Radyo-Televizyon Bölümü'nde tamamladı. Yeşiltaş, 1988-2018 yılları arasında TRT'de pek çok program ve belgeselde yönetmen ve yapımcı olarak görev alarak kültür-sanat programları ve belgesel film alanında uzmanlaştı.

TRT Köln Bürosu'nun kurucu temsilciliğini üstlenen Yeşiltaş; EURODOC, BBC ve EBU'nun yanı sıra farklı uluslararası eğitim ve seminerlere katıldı. Jüri üyelikleri ve festivallerdeki proje değerlendirme toplantılarıyla da belgesel sinemasının gelişimine katkı sundu. Halen belgesel film projeleri geliştirme ve içerik hazırlama danışmanlığı yapan Yeşiltaş, Belgesel Sinemacılar Birliği yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Yönetmenliğini üstlendiği Otel Odaları (2008) belgeseli 19. Ankara Film Festivali'nde "En İyi Belgesel" ödülünü kazanırken, aynı film Prixeuropa 2008 Berlin'de Küçük Bütçeli Belgeseller kategorisinde ikinci oldu ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Övgüye Değer Belgesel" ödülüne layık görüldü.

Dostluğu Hatırlamak (2011) belgeseliyle 2012 Sedat Simavi Televizyon Kategorisi İkincilik Ödülü'nü aldı. Bilge Ana Mevlüde Genç (2023) belgeseli, 17. İran Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nün yanı sıra 14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde ikincilik ödülü kazandı. Kimse Beni Beklemiyordu ise 2003 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından "En İyi Belgesel" seçildi.

Yeşiltaş'ın filmografisinde ayrıca Yaşamın Mirası (2025), Uçan At (2006), Babaanne (2005), Güzergah Edebiyat Belgesel Serisi, Bütün Pencereler Turuncu (2003), Dalgasız Bir Deniz Gibi (2003) ve Okudukça (1996) programı yer alıyor. Okudukça, 1996 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından "En İyi Televizyon Programı" ödülüne değer görüldü.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın jüri üyesi, TV Yönetmeni, Yapımcı, Belgesel Yapımcısı ve Yönetmeni Şafak Bakkalbaşıoğlu 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İletişim Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ikinci yılında Türk Radyo ve Televizyon Kurumu'nda (TRT) çalışmaya başlayan Bakkalbaşıoğlu, Senarist olarak başlayan kariyerine, 1992 yılına kadar yönetmen ve yapımcı olarak devam etti.

TRT'de çalıştığı bu dönemde, "LafI Güzaf" (dramatik belgesel), "Edebiyat Üçlemesi" (dramatik belgesel), "Prensesin Böylesi" (drama) ve "Ondan Sonra" (dergi programı) gibi farklı türlerde programlar yapımcılığını üstlendi. Bakkalbaşıoğlu, 1992 yılında ATV'ye transfer oldu ve 1997 yılına kadar "A Takımı", "Televizyon Çocuğu", 'Zaga', "Siyaset Meydanı" gibi birçok programın yapımcılığını üstlendi. Televizyon ve Sinema Yapımcıları Derneği (TESİYAP) kurucu üyesi Bakkalbaşıoğlu, Televizyon Çocuğu (Late Night Show) programında dünyada ilk kez parmak kamerayı aksiyon kamerası olarak kullandı.

Bakkalbaşıoğlu, Star TV'nin Yayın Direktörü, MTV Türkiye'nin Yayın Direktörü, 2004-2009 yılları arasında Bloomberg HT'nin Görsel Sanatlar Direktörü olarak görev yaptı. Bakkalbaşıoğlu'nun Mahzuni Şerif (2005) ve Türkiye'nin Ruhu: Cemil Meriç (2008) adlı belgesellerini yayınladıktan sonra, İnkılap ve Dokuz Kardeş (İnkılap Vapuru) adlı belgeseli 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde gösterildi.

Bakkalbaşıoğlu, son zamanlarda, TRT Belgesel'de yayınlanan Sanayi Savaşları belgeselinin genel koordinatörlüğünü üstlendi. Son yapımları olan 40 ve Empati, Türkiye'de ve uluslararası alanda başarıyla dağıtıldı. Bakkalbaşıoğlu, BBO Yapım şirketinin kurucu ortağı olarak, özgün formatlar geliştirmeye ve yenilikçi içerik projeleri üretmeye devam ediyor.

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller 1 Kasım 2025, Cumartesi günü yapılacak olan ödül töreninde açıklanacak.