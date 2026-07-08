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Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi Haber Videosunu İzle
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
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Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde çekilen yeni görüntüler, Donald Trump ile Giorgia Meloni arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Aile fotoğrafı öncesinde Trump'ın alana geldiğini gören Meloni'nin başını çevirmesi dikkat çekerken, daha önce ortaya atılan "yan yana gelmemek için Erdoğan'dan protokol talebinde bulundu" iddiaları da yeniden tartışılmaya başlandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, kritik güvenlik gündeminin yanı sıra liderler arasındaki dikkat çeken diplomasi trafiğine de sahne oldu.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında bir süredir devam eden "fotoğraf çektirme" gerilimi gündeme gelmişti. Zirvenin aile fotoğrafı çekimine ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler ise iki lider arasındaki mesafenin kameralara farklı bir açıdan yansıdığını gösterdi.

TRUMP YAKLAŞIRKEN BAŞINI ÇEVİRDİ

Aile fotoğrafı çekimi öncesinde kaydedilen görüntülerde, Trump'ın protokol alanına doğru yürüdüğü sırada Meloni'nin başını aksi yöne çevirdiği görüldü. Trump ise yürüyüşünü sürdürerek fotoğraf alanındaki yerine geçti.

Görüntüler, iki lider arasında son dönemde konuşulan gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

GERİLİM SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA BAŞLAMIŞTI

İki lider arasındaki diplomatik gerilim, Trump'ın Türkiye'ye hareket etmeden önce sosyal medya hesabından Meloni'yi hedef alan paylaşımıyla gündeme gelmişti. Trump, İtalya Başbakanı için "Uzaklaştırma emri gerekli." ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşımın ardından Ankara'daki zirvede iki liderin nasıl bir araya geleceği merak konusu olmuştu.

"ERDOĞAN'DAN YAN YANA GETİRİLMEMESİNİ İSTEDİ" İDDİASI

İtalya'nın Corriere della Sera gazetesi ise dikkat çeken bir iddia ortaya atmıştı. Habere göre Meloni, Trump ile karşı karşıya gelinmesi halinde yaşanabilecek olası bir gerginliği önlemek amacıyla zirvenin ev sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan protokol düzeninde Trump'la yan yana getirilmemesi konusunda ricada bulundu.

AİLE FOTOĞRAFINDA DA MESAFELERİNİ KORUDULAR

Zirvenin resmi aile fotoğrafında da Trump ve Meloni'nin birbirlerinden uzak noktalarda yer alması dikkat çekti. Meloni'nin İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yakın konumlandığı görülürken, ortaya çıkan son görüntüler aile fotoğrafı öncesinde de iki lider arasında doğrudan bir temas yaşanmadığını gözler önüne serdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
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