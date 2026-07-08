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Tarihi zirve sonrası NATO Genel Sekreteri Rutte'den açıklamalar

Tarihi zirve sonrası NATO Genel Sekreteri Rutte'den açıklamalar Haber Videosunu İzle
Tarihi zirve sonrası NATO Genel Sekreteri Rutte'den açıklamalar
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Ankara'daki tarihi NATO zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından sonuç bildirgesi de açıklanırken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte açıklamalarda bulunuyor.

Ankara'da dünden bu yana devam eden 6. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından sonuç bildirgesi açıklanırken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunuyor.

Rutte'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara'da, (1 yıl önce Lahey'de verilen) taahhütler artık hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara'da, (1 yıl önce Lahey'de verilen) taahhütler artık hayata geçiriliyor.

Putin zor durumda. Ayda 30 ila 35 bin askerini kaybediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısengulmemis61:

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