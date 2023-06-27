Ankara Valisi Vasip Şahin, Kahramankazan Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Programda Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi ve ziyaretçiler şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da programa katıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kahramankazan Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kahramankazan Şehitliği'ndeki programa Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Asri mezarlıktaki taziye evindeki şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Ziyaretçiler, daha sonra şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Şehit yakınlarıyla sohbet eden Vali Şahin, asri mezarlıktaki bir yakının da mezarını ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

Oğuz, her bayram öncesi arife günü şehit aileleri ve şehitliği ziyaret ettiklerini anlatarak, "15 Temmuz'un üzerinden 7 sene geçti ama 117 sene de geçse bu toprağı vatan kılan Malazgirt'teki o ruh her fırsatta da varlığını göstermeye devam edecektir. O ruh yaşadığı sürece de bu topraklar kıyamete kadar bizim vatanımız olarak kalacaktır." dedi.

Turunç da şehitlerine ve gazilerine sahip çıkmayan milletlerin milletler camiasında uzun yıllar var olamayacağını belirterek, "Milletimizin yaratılış gayesine uygun o kültürü var olduğu sürece şehitlik ve gazilik arzusu milletin kalbinden asla çıkmayacaktır. Kim bu ülkede içeriden veya dışarıdan hesap yapıyorsa boşuna yapıyor. Çünkü biz hesabımızı yaratıcıya göre yapmışız. Ona göre yapılan hiçbir hesap yanılmaz, başarısız olmaz." diye konuştu.