Serhat Oğuz Haberleri - Serhat Oğuz Kimdir - Haberler

Serhat Oğuz Kimdir ?

Serhat Oğuz, 1976 yılında Ankara-Kahramankazan’da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünü 1998 yılında bitirdi. 1998’de Hatay’a Öğretmen olarak atanan Oğuz, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Edebiyatı Anabilim Dalında Yüksek Lisansını yaptı