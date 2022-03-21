Serhat Oğuz Haberleri - Serhat Oğuz Kimdir - Haberler

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Serhat Oğuz Haberleri

Serhat Oğuz haber, Serhat Oğuz son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Serhat Oğuz

Serhat Oğuz Biyografisi

Doğum YeriAnkara / Türkiye
Doğum Tarihi1.1.1976

Serhat Oğuz Kimdir ?

Serhat Oğuz, 1976 yılında Ankara-Kahramankazan’da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünü 1998 yılında bitirdi. 1998’de Hatay’a Öğretmen olarak atanan Oğuz, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Edebiyatı Anabilim Dalında Yüksek Lisansını yaptı
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Boccenin beşiğinde sporcular kıyasıya yarıştı

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Domuz sürüsünün saldırdığı köpek hayata tutundu

Domuz sürüsünün saldırdığı köpek hayata tutundu

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En acı bekleyiş! Cenaze yolundaki kazada hayatını kaybedenlerin yakınları morg önünde gözyaşlarına boğuldu

En acı bekleyiş! Cenaze yolundaki kazada hayatını kaybedenlerin yakınları morg önünde gözyaşlarına boğuldu

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Son dakika haber! Kahramankazan'da Cumhuriyet konseri düzenlendi

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