Serhat Oğuz Haberleri - Serhat Oğuz Kimdir - Haberler

Serhat Oğuz Haberleri
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Serhat Oğuz Biyografisi
Serhat Oğuz Kimdir ?
Kahramankazan'a Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği Ödülü! Başkan Serhat Oğuz, ödülü Bedia Teymur'un elinden aldı
Son dakika haber: Kahramankazan Belediyesi'nden çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği
Son dakika haber! Kahramankazan Belediyesinden çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği
Son dakika haberleri | Kahramankazan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 68. doğum günü kutlandı
Serhat Oğuz kimdir? Ankara'nın Kahramankazan ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Serhat Oğuz hayatı ve biyografisi!
Son dakika haber | 150 yataklı yeni Kahramankazan Devlet Hastanesi 21 Şubat'ta açılacak
Son dakika haberleri | Beypazarı ve Kahramankazan'da öğrenciler karnelerini aldı
Kahramankazan Belediyesi'nden ilkokula kütüphane, zeka oyunları ve yaşam beceri atölyesi
Serhat Oğuz'un çiftçiye mazot desteği uygulaması ABB Meclisi'nde takdir topladı
Serhat Oğuz'un çiftçiye mazot desteği uygulaması ABB Meclisi'nde takdir topladı
Son dakika haber | Kahramankazan'da çiftçi ve üreticilerin yüzünü güldüren desteklemelere devam ediliyor
"Mehmet Akif ve İstiklal" konulu yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi
Son dakika haberi... Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son dakika haberleri... Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in babası Abdullah İşler, son yolculuğuna uğurlandı
En acı bekleyiş! Cenaze yolundaki kazada hayatını kaybedenlerin yakınları morg önünde gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika | Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan 6 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili açıklama
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'un "10 milyonumuzu ödeyin" çıkışına Sayıştay'dan destek
Ankara Kahramankazan Belediyesi okul ve öğrencilere destek olmaya devam ediyor
Başkan Oğuz'dan Mansur Yavaş'a ironik tepki: "Allah Mansur Yavaş'tan razı olsun, kötü komşu insanı ev sahibi yaptı"
Son dakika... Kahramankazan'da fen lisesine kütüphane, atölye ve laboratuvar desteği
Cezayir Bocce Milli Takımı Kahramankazan'da Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor
Son dakika gündem: Kahramankazan'da "Emlak Danışmanlığı Eğitim Programını" başarıyla tamamlayan 18 kişi sertifikalarını aldı
Son dakika haber! Kahramankazan'da Minik taekwondocuların kuşaklarını Başkan Oğuz taktı