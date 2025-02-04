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Ankara'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

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Ankara'nın Yukarı Dikmen mahallesindeki inşaat alanında yangın çıktı. Şantiyeden yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızı kaybettiğimiz facianın yangını yüreklerde devam ederken bir korkutan haber de Ankara'dan geldi.

BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

Çankaya ilçesi Yukarı Dikmen mahallesindeki bir inşaat alanında çıkan yangın bölgede büyük paniğe neden oldu.

Ankara'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken binadan yükselen dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü.

Ankara'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

ZEMİN KATTAKİ MALZEMELER ALEV ALDI

CNN TÜRK muhabiri Paşa Alyurt'ın aktardığı ilk bilgilere göre yangın inşaat alanının zemin katında bulunan inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda çıktı.

Ankara'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıEmrah Güneş:

bakin su laiklik safsatasinin oluşturduğu Din devlet isleri ayri olmali sacmaligindan vazgecmeliyiz evimize okullara isyerleyemize sokaklara apartmanlara sehir meydanlarına bol bol YÜCE ALLAH KURAN AYETLERİ Yazili tablolar Dini levhalar asalim Ataturkun her sinifta heryerde resmi genclige hitabesi olunca birsey olmuyor yobazlık olmuyor herseyimizi borclu oldugumuz yuce ALLAH in adi neden olmasın Nasıl Atatürke olan sevgiyi yaşatmak için heryerde parada bile resmi adi varsa Herseyimizi borçlu olduğumuz Allah da hayatımızın her alaninda olmali ki ALLAH da bizi sevsin ve korusun Heryere ALLAH yazili ayet dua yazili tablolar asalim memur kardeşim sen de masana koy dolabina as sen de ogretmenim müdürler okul bahclerindeki agaclar direklere heryere Asin ki Seytanlar catlasin ulkemize girmesinler heryer Meleklerle dolsun ki o melekler yuce ALLAH in izniyle yangini depremi belalari kazalari engelerler

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Haber Yorumlarıademsakarr:

niye sürekli biyerler yanıyor bana garip gelmeye başladı

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Haber YorumlarıJokerAllame:

hemen müdahale! joker emrediyor

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

yine itfaiye müdürü nü görevden alırlar

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Haber YorumlarıErsin Aktaş:

bunları okadar insaan ölmeden önce haber yapocaktimiz

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Haber YorumlarıTwister:

makarnacılar geç kalmayın

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