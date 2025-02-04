Ankara'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızı kaybettiğimiz facianın yangını yüreklerde devam ederken bir korkutan haber de Ankara'dan geldi.

BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

Çankaya ilçesi Yukarı Dikmen mahallesindeki bir inşaat alanında çıkan yangın bölgede büyük paniğe neden oldu.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken binadan yükselen dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü.

ZEMİN KATTAKİ MALZEMELER ALEV ALDI

CNN TÜRK muhabiri Paşa Alyurt'ın aktardığı ilk bilgilere göre yangın inşaat alanının zemin katında bulunan inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda çıktı.